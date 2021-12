Dejan Veljkovic spreekt in ‘Pano’-reportage: ‘Peter Maes stak het zwart geld in een zak van Delhaize’

Op 21 november rondde Dejan Veljkovic zijn deal als spijtoptant bij het Belgische gerecht af. In een interview met het duidingsmagazine Pano deed hij voor het eerst zijn boekje open. Vooral trainer Peter Maes moet het ontgelden. Volgens Veljkovic heeft hij 2 miljoen euro in het zwart gekregen. “En dat in acht jaar tijd. Hij telde dat en dan vroeg hij altijd een zak van Delhaize of een broodzak. Daar stak hij het geld in en vertrok naar huis”, zegt Veljkovic.

In 2010 wilde Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht een nieuwe trainer. “Ik suggereerde Peter Maes, maar die wilde niet. Wij gingen bij Lambrecht langs, de champagne stond klaar. Maes wilde 350.000 euro netto verdienen, met een voorschot van 400.000 euro cash in het zwart. Lambrecht belde zijn financiële man: ‘Bel naar Luxemburg en bestel dat geld.’ Een paar dagen nadien lag het voorschot van 400.000 euro op tafel. Lambrecht vroeg Maes: ‘Wil je het misschien tellen?’ ‘Nee, dat doe ik thuis.’ En toen is een contract van drie jaar getekend. Een jaar later kreeg hij dan een verbeterd contract. Lambrecht zette een broodzak op tafel met cash geld erin. Ik weet niet hoeveel het was, maar het zal wel In dezelfde grootteorde geweest zijn.”

In 2014 kon Maes naar Racing Genk. “Daar wilde hij 500.000 euro netto per jaar verdienen”, vertelt Veljkovic. “Herbert Houben en Patrick Janssens bespraken het vijf minuten op de gang en gingen akkoord. Het contract is dan iets later getekend in Crowne Plaza in Antwerpen. Genk wilde graag 200.000 euro betalen via een fiscale constructie. Officieel: 300.000 euro netto en via scouting op twee bedrijven 200.000 euro netto. Dat werd zelfs op papier gezet, officieel en niet-officieel. Achteraf ben ik dat papier vergeten terug te geven. Dat ligt nu bij het parket.” Maes ontkent alle beschuldigingen.

Peter Maes vroeg als Lokeren-trainer een voorschot van 400.000 euro cash in het zwart. Beeld Photo News

Nog opvallender was het verhaal over Georges Leekens, die in mei 2010 bondscoach werd. Nochtans had hij nog maar twee weken voordien getekend bij Lokeren. “Ik kreeg telefoon van Lokeren-voorzitter Lambrecht. Die had 200.000 euro voorschot betaald aan Leekens en die wilde dat niet teruggeven. ‘Ik zal Lambrecht op een andere manier een plezier doen’, zei hij. Hij riep enige tijd later Lokeren-verdediger Derrick Tshimanga op voor de nationale ploeg. Later verkocht Lokeren hem aan Genk na mooie commentaar in de krant. Lambrecht verdiende zo tussen 2 en 2,5 miljoen transfergeld. Iedereen content.”

Kostuums en horloges

Op bestuursniveau hield volgens Veljkovic vooral ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck van extraatjes. “Bij de transfer van Milan Jovanovic van Liverpool naar Anderlecht in 2011 kreeg ik een royale commissie van 500.000 euro, Van Holsbeeck vroeg hiervan 50.000 euro.”

Vier jaar later zou Van Holsbeeck een verrassend verzoek hebben gehad bij de transfer van Ivan Obradovic van KV Mechelen naar Anderlecht. “Hij wou deze keer geen geld maar kleren. We gingen langs bij Zegna en Oxford en ik trakteerde hem op hemden en kostuums. Het ging over 10.000 à 20.000 euro. En bij de transfer van Sofiane Hanni in 2016 van KV Mechelen naar Anderlecht wilde hij ‘zo’n mooi horloge zoals jij draagt’. Hij is met mij naar Antwerpen gekomen met zijn vrouw om te kiezen. Uiteindelijk gingen ze voor twee stuks ter waarde van (kijkt in zijn schriftje) 33.500 euro.”

En zo vertelde Veljkovic nog wel wat straffe verhalen in het interview bij Pano. Dat werd al in februari 2020 opgenomen, vlak nadat Veljkovic 46 verhoren had afgelegd bij het parket. “Door allerlei gerechtelijke procedures – de spijtoptantenregeling moest helemaal afgerond zijn – heeft het tot nu geduurd voor we het mochten uitzenden”, stelt journalist Wim Van den Eynde in Humo. Nu is het afwachten tot de eindvordering van het parket, die over enkele weken verwacht mag worden. Dan weten we definitief wie vervolgd zal worden.