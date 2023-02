Defensieminister wil dat België meewerkt aan nieuw Europees gevechtsvliegtuig, maar binnen het leger leeft argwaan

Terwijl de eerste Belgische F-35 pas eind dit jaar uit een Texaanse fabriek rolt, denkt de politiek al na over een compagnon. Als het van legerminister Ludivine Dedonder (PS) afhangt, wordt er dit keer niet Amerikaans maar Europees gekocht. De socialiste wil graag snel instappen in de ontwikkeling van een nieuw Frans-Duits gevechtsvliegtuig. Lang niet iedereen vindt dit een goed idee.

Maandagochtend. Twee generaals van DGMR, de materiaalbeheerder van het leger, springen op een Thalys naar Parijs. Het doel van hun bezoek aan de lichtstad: een vergadering met hun Franse collega’s van la Direction générale de l’Armement (DGA) over het Frans-Duitse gevechtsvliegtuig van de toekomst. Veel levert de vergadering naar verluidt niet op, ook al omdat beide delegaties eigenlijk niet goed weten waarom ze moeten samenzitten.

Volgens welingelichte bronnen gaat het om een bezoek op vraag van Dedonder. Ze heeft de Belgische generaals nogal pardoes naar Parijs gestuurd. (Haar kabinet bevestigt alleen ‘regelmatige contacten’.)

In het dossier van het ‘Europees gevechtsvliegtuig van de toekomst’ zijn er twee kampen. Na lange onderhandelingen hebben Duitsland (Airbus), Frankrijk (Dassault) en Spanje eind 2022 een akkoord bereikt over de bouw van een nieuw toestel: SCAF of voluit Système de Combat Aérien du Futur. Vorige zomer hebben ook het Verenigd Koninkrijk (BAE), Italië (Leonardo) en Japan (Mitsubishi) een gelijkaardige samenwerking opgezet: GCAP, voluit Global Combat Air Programme.

Beide concerns beloven een hypermodern gevechtsvliegtuig te ontwikkelen tegen 2040. Een Europees vliegtuig van een nieuwe, ‘zesde’ generatie.

De voorstelling van het Système de Combat Aerien Futur (SCAF) nabij Parijs in 2019. Op het podium staat onder meer Frans president Emmanuel Macron. Beeld AFP

Pijlen

België kijkt voorlopig toe vanaf de zijlijn. Maar als het van minister Dedonder afhangt, komt daar snel verandering in.

In de Wetstraat is het een publiek geheim dat ze haar oog heeft laten vallen op SCAF, het Frans-Duitse toestel. Dedonder wil graag instappen in de ontwikkeling ervan. In de woorden van legerbaas Michel Hofman tijdens een persbriefing eind vorige maand: “Politiek is er een grote bereidwilligheid om toe te treden tot SCAF. Alle pijlen staan daarop gericht. Er zijn al diplomatieke contacten met de betrokken landen. Wij vinden het zelf vooral belangrijk dat het toestel goed kan samenwerken met onze bestelde F-35.”

Dedonder zelf blijft voorzichtig. “Ik ben voorstander van een Belgische bijdrage van een sterke Europese defensie”, zegt ze daags na de persbriefing van Hofman aan De Morgen.

Dedonder verwijst naar de aankoopdossiers van de F-16 in de jaren zeventig en de F-35 begin deze eeuw. Bij de F-16 maakt België de keuze om mee te werken aan de ontwikkeling van het toekomstige vliegtuig. De aankoop zelf volgt pas later. De beslissing zorgt destijds voor een ferme groeispurt van de eigen luchtvaartindustrie. SABCA nabij Charleroi staat zo al decennia in voor het onderhoud van de hele Europese vloot F-16's van de Amerikaanse luchtmacht.

Voor de F-35 wordt rond de eeuwwisseling een andere keuze gemaakt. Dit keer past België voor de ontwikkeling van het nieuwe gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin. Die beslissing bespaart ons een lang en moeilijk ontwikkelingsproces, dat wel. Maar ze betekent ook dat België in Amerikaanse ogen niet meer is dan een zoveelste klant wanneer de regering-Michel in 2015 toch aanklopt voor een dertigtal F-35’s. Uiteindelijk wordt nog een return van 3,7 miljard euro beloofd, maar daar komt voorlopig (te) weinig van.

Een vroeg model van de FCAS (eerder Tempest) tijdens de airshow van Farnborough nabij Londen in 2018. Beeld AFP

Naast het Belgische industriële belang hamert Dedonder ook op het Europese belang. Of het nu mondmaskers zijn na corona, of aardgas en wapens sinds Oekraïne: strategische bevoorrading staat weer hoog op de agenda. In heel wat Europese hoofdsteden resulteert dit in een vorm van ‘Europe First’. Ook Dedonder heeft zich al vaker uitgesproken voor een militaire versterking van Europa.

In de lucht ziet Dedonder dit vooral vertaald in SCAF - een project met de twee EU-grootmachten - eerder dan in het internationaal getinte GCAP met het post-brexit-VK. In haar eigen woorden eind januari: “SCAF sluit dichter aan bij de criteria die ik stel, ja.”

Argwaan

Lang niet iedereen staat te springen voor SCAF. Binnen het leger leeft argwaan. En de vrees dat Dedonder zich vergaloppeert.

Een welingelichte bron: “Als België straks instapt, zal dat als kleine partner zijn. De Fransen en Duitsers gaan die bitse strijd over de verdeling van contracten echt niet heropenen. Je moet je afvragen of er dan veel te winnen valt. Ook al omdat er nog veel twijfels zijn. Zal het toestel klaar zijn tegen 2040? Wellicht niet. Wat zal het toestel kunnen? Wellicht niet meer dan de F-35. Die beloftes rond ‘zesde generatie’ zijn twijfelachtig. Wat zal het kosten? Wellicht meer dan de F-35, gezien die wereldwijd verkocht wordt.”

Binnen het leger lijkt men de opties open te willen houden. Nu instappen in het ontwikkelingsproces van één toestel betekent dat elders mogelijkheden van tafel vallen. En dat je jezelf bijna verplicht tot een aankoop achteraf. Op het militaire hoofdkwartier lijken een aantal stemmen er eerder voor gewonnen om in te zetten op technologie die zowel voor SCAF als voor GCAP kan dienen.

Ook binnen de regering heeft Dedonder niet iedereen mee. Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo, duwt bijvoorbeeld stevig op de rem.

“We zijn het eens met de analyse van de minister dat we niet meer ‘van de plank’ moeten kopen zoals met de F-35”, zegt parlementslid Jasper Pillen. “Maar wij willen nu nog geen keuze maken tussen SCAF, GCAP én het toekomstig project van de Amerikanen - Next Gen door Lockheed Martin. Laat ons rustig de dossiers afwegen. Met de F-35 zitten we goed richting 2070. De afspraak is sowieso dat er eerst een expertengroep aangesteld wordt. Die nu al de pas afsnijden, dat is problematisch.”

Het kabinet-Dedonder laat weten dat de expertengroep eerstdaags gevormd wordt. Die moet dan een advies formuleren. De socialiste zelf houdt voorlopig vast aan haar timing: liefst een beslissing tegen de zomer. Een beslissing die ons decennia zal binden.