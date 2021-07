Defensieminister Dedonder zette op eigen houtje generaal opzij. Vandaag mag ze het uitleggen in de Kamer

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) moet vandaag spitsroeden lopen in de Kamer. Ze zette de chef van de militaire inlichtingendienst ADIV, generaal-majoor Philippe Boucké, op een zijspoor. Dat deed ze zonder rugdekking van de regering, zo vernam De Morgen.

Boucké kreeg vorige week donderdag 15 juli onverwacht zijn ontslag op het kabinet-Dedonder nadat hij woensdag in de Kamer nog het volste vertrouwen had gekregen van stafchef Michel Hofman, omdat hem in de zaak-Jürgen Conings niets te verwijten viel. Vrijdag volgde een droge mededeling dat Boucké, Hofman en Dedonder ‘in onderling overleg’ zijn overplaatsing waren overeengekomen. Deze uitleg bleek vervolgens niet te kloppen.

Eerst kwamen er hoogst ongebruikelijke, en woedende tweets van Bouckés collega-generaals. Daarna erkende stafchef Hofman in een interne communicatie naar zijn kaderpersoneel maandag dat de beslissing genomen werd door de defensieminister alleen. Zelf aanvaardde hij ze met tegenzin. Boucké zelf deelde daarna ook kort mee dat hij minister Dedonder had aangeboden aan te blijven als hij extra personeel zou krijgen, zoals het Comité I aanbeval. Desondanks werd hij vervangen.

De defenestratie van de ADIV-topman blijkt ook niet volgens het boekje te zijn verlopen. “De procedure is minstens geweld aangedaan”, zegt VUB-professor en defensie-expert Alexander Mattelaer, die erop wijst dat de ontzetting van een onderstafchef zoals Boucké normaal gedragen wordt door zowel de ministerraad als de legertop.

Maar de federale regering was niet op de hoogte dat het ontslag er zou aankomen, bevestigen verschillende politieke bronnen aan ons. De gebruikelijke gang van zaken is ook dat er een consensus is met de stafchef, een principe dat niet is gerespecteerd. Mattelaer: “De minister en haar entourage hebben eigenlijk hun bevoegdheid unilateraal opgerekt.”

Ernstige vragen

Zelfs binnen de meerderheid worden dan ook ernstige vragen gesteld hoe het ontslag tot stand kwam. “Woensdag gaf Boucké nog een prima indruk in de commissie en kreeg hij expliciet de steun van de stafchef. Vrijdag werd zijn ontslag bekendgemaakt”, zegt Open Vld-Kamerlid Jasper Pillen. “Wat is er in die 48 uur gebeurd?” Ook stelt zich de vraag waarom Dedonder op eigen houtje handelde, tegen de regering en legertop in. “Juridisch houdt dat misschien steek,” denkt Pillen, “maar het gaat wel in tegen de gebruiken binnen Defensie.”

Dat er verschillende generaals publiekelijk tegengas gaven tegen een beslissing van de minister is volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt “nooit gezien. Het vertrouwen tussen de legertop en de minister is gebroken”, zegt hij. “Het is aan de minister nu om duidelijkheid te scheppen.”

Kris Verduyckt (Vooruit): “Moest Boucké weg omdat er een kop moest rollen? Dat zou onaanvaardbaar zijn. Hij werkt er minder dan een jaar en erfde een dienst die al in crisis was.” Enkel Denis Ducarme van MR steunt de beslissing van Dedonder voluit.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA vragen het ontslag van Dedonder, maar de meerderheidspartijen lijken ondanks hun kritiek niet zo ver te willen gaan. Binnen de regering voelt niemand de behoefte om op dit moment hier een zaak van te maken. Pillen: “Er liggen nog genoeg dossiers op de plank voor Defensie, te beginnen met de hervorming van ADIV.”