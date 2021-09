Defensie krijgt niet alle Afghaanse helpers uit het land: over land vluchten is geen optie

In Afghanistan zitten nog steeds honderden mensen vast die op Belgische evacuatielijsten staan. Ook vijf families met mensen die het Belgisch leger hebben geholpen, zijn niet op tijd weggeraakt, zo zegt Defensie.

Veel Afghanen hebben tijdens de lange oorlog tegen de taliban westerse troepen bijgestaan. Het gaat dan onder meer om tolken of fixers. Maar nadat de taliban het land opnieuw innamen, bleven een aantal van die Afghaanse helpers achter.

Ons land kon tijdens de evacuatiemissie Red Kite evenmin iedereen weghalen, zo zei admiraal Michel Hofman tijdens de persconferentie waarop Defensie een overzicht gaf van de operatie. In het land zitten nog altijd vijf families met mensen die voor het Belgisch leger gewerkt hebben. In totaal gaat het om 33 personen. Dertien families van Afghaanse helpers zijn wel op tijd op een vliegtuig geraakt. Dan zijn er nog twee families die door andere landen zijn geëvacueerd: een door Canada en een door Italië.

Kleermaker

De Morgen heeft zelf contact met een man, K.A., die tussen 2004 en 2012 op de luchthaven van Kaboel werkte als kleermaker voor Belgische militairen. Hij heeft een hele stapel documenten aan zijn tijd met de Belgen over gehouden, zoals contracten, foto’s en certificaten waarin hij bedankt wordt voor zijn werk.

Hoewel hij ook op een evacuatielijst staat, is hij toch in het land achtergebleven. Veel perspectief is er momenteel niet, klinkt het bij een diplomatieke bron. “Vluchten over land is voor hem geen optie omdat de Pakistanen aan de grens heel moeilijk doen om niet-Belgen toe te laten.”

Qatar

België kijkt nu in de richting van Qatar om mensen uit Afghanistan weg te halen. De golfstaat heeft zowel met de taliban als met het Westen goede betrekkingen en heeft al vliegtuigen van zijn staatsluchtvaartmaatschappij Qatar Airways naar Kaboel gestuurd om achtergebleven Amerikanen en Europeanen op te halen. In totaal konden al 45 Belgen en hun familieleden via Qatar terugkeren.

Zondag vertrok er al voor de vierde keer een vlucht uit de Afghaanse hoofdstad, met daarop onder meer Belgen, Afghanen, Amerikanen, Ieren en Nederlanders, zo schreef Lolwah Al-Khater, de Qatarese assistent-minister voor Buitenlandse Zaken, op Twitter.

236 passagiers

Het vliegtuig had 236 passagiers aan boord, wat het tot de grootste evacuatievlucht maakte sinds de Amerikaanse soldaten op 30 augustus de luchthaven van Kaboel verlieten. Die dag kwam er een einde aan twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid in het land.

Nog tot vrijdag is er in New York een algemene vergadering van de VN, waar Afghanistan een van de belangrijkste thema’s is. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft haar Qatarese collega Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani daar bedankt voor “de sleutelrol die zijn land heeft gespeeld bij het faciliteren van het vertrek van mensen uit Afghanistan”.