Deense regering presenteert wetsvoorstel tegen koranverbrandingen

Volgens de Deense minister van Justitie Peter Hummelgaard betreft het een aanvullende bepaling bij het bestaande verbod op de ongepaste behandeling van nationale vlaggen van andere landen. “Ik denk dat er beschaafdere manieren zijn om je mening te uiten dan door dingen te verbranden”, aldus Hummelgaard tijdens een persconferentie.

Het wetsvoorstel maakt het strafbaar om bijvoorbeeld de Koran, de Bijbel of de Thora in het openbaar denigrerend te behandelen, door deze te verbranden, te vernielen of ertegenaan te schoppen. Het verbod zal niet van toepassing zijn op satirische cartoons.

Overtreders kunnen rekenen op een boete of maximaal 2 jaar celstraf. Op de persconferentie kon Hummelgaard nog niet zeggen welke handelingen met religieuze geschriften nog meer strafbaar worden. Dat zal in de praktijk door de rechtspraak worden bepaald, aldus de minister.

Scandinavisch probleem

Net als buurland Zweden heeft Denemarken de afgelopen maanden te maken met veel koranverbrandingen. De acties, in Denemarken uitgevoerd door extreem-rechtse activisten, hebben de woede gewekt van veel moslims in binnen- en buitenland. In Pakistan en Irak zijn aanvallen of pogingen tot aanvallen gedaan op Zweedse en Deense ambassades. In juli staken Iraakse betogers de Zweedse ambassade in Bagdad in brand. Eerder deze maand ontplofte een molotovcocktail bij de Zweedse ambassade in Beiroet.

Door de koranacties is de dreiging van een terroristische aanslag toegenomen. Zweden verhoogde recent het terrorismedreigingsniveau en ook Denemarken maakte melding van een verhoogde dreiging. Terroristische organisaties als Al Qaida hebben aanhangers opgeroepen een aanslag te plegen gericht op de twee Scandinavische landen. Beide landen scherpten hun grenscontroles aan.

Met het wetsvoorstel hoopt de Deense regering de situatie te de-escaleren.”‘Het is een belangrijk politiek signaal dat Denemarken vandaag de wereld in stuurt”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen.

Begin dit jaar verbrandde de Deens-Zweedse extreem-rechtse activist Rasmus Paludan een koran voor de Turkse ambassade in Stockholm. In de maanden daarna kreeg hij navolging van verschillende activisten in Zweden en Denemarken. In Zweden worden de acties uitgevoerd door twee Iraakse migranten.