Deense koningin ontneemt kleinkinderen hun titel: ‘Ze heeft nu duidelijk partij gekozen tussen haar twee zonen’

Crisis in de Deense koninklijke familie. Koningin Margrethe (82) heeft beslist vier van haar kleinkinderen hun titel van prins en prinses af te nemen. Die voelen zich nu vernederd. Terwijl Margrethe beweert hen juist een dienst te bewijzen, door hen ‘een vrij leven zonder koninklijke beperkingen’ te gunnen. Deense royaltyexperts menen dat Margrethe vooral haar zoon Joachim, vader van de vier, wil treffen. ‘Ze had hem al naar Frankrijk ‘gedeporteerd’. En nu dít.’

“We zijn allemaal dieptriest. Het is nooit leuk om je kinderen zo slecht behandeld te zien worden. Ze zitten nu in een situatie die ze zelf niet begrijpen.” Prins Joachim (53), bijna tot tranen toe bewogen, kon zijn pijn en verdriet niet verbergen toen een journalist hem in zijn woonplaats Parijs aansprak over de radicale beslissing van zijn moeder.

Koningin Margrethe heeft bekendgemaakt dat de vier kinderen van haar jongste zoon Joachim hun titels van prins(es) van Denemarken moeten inleveren. Het gaat om Nikolai (23) en Felix (20) uit Joachims eerste huwelijk en Henrik (13) en Athena (10) uit diens tweede. Vanaf volgend jaar mogen de vier alleen nog hun minder aansprekende titels van graaf en gravin de Monpezat gebruiken.

Prins Joachim, zijn echtgenote prinses Marie en zijn vier kinderen: Athena, Felix, Henrik en Nikolai in september 2022. Beeld EPA

Eerder had Alexandra, de ex-vrouw van Joachim en de moeder van de oudste twee kleinkinderen, al in hun naam hun woede uitgedrukt: “Ze voelen zich verstoten. Ze kunnen niet begrijpen waarom hun identiteit is afgenomen.”

In het belang van de monarchie

Margrethe zegt in de eerste plaats te handelen “in het belang van de toekomst van de monarchie”. Het is haar intentie om het koningshuis te verengen tot wie er écht toe doet: haar oudste zoon kroonprins Frederik (54) en diens tak. Ze wijst erop dat andere koningshuizen de jongste jaren “vergelijkbare aanpassingen” doorvoerden. In België bijvoorbeeld vindt koning Filip dat er ook te veel prinsen en prinsessen zijn, en dus verstrengde hij in 2014 de regels. In de toekomst zal niet elk nieuw familielid per definitie een prinsentitel krijgen. Maar anders dan Margrethe neemt hij er geen met terugwerkende kracht af.

“Margrethe volgt een tendens in Europese monarchieën, maar hiermee bewijst zij weer een brutale koningin te zijn”, zegt Kim Bach, koningshuisexpert van de Deense krant Ekstra Bladet. Ze staat bekend om haar eigenzinnige karakter. Ze is een kettingroker en bontdrager, en ze heeft er lak aan wat anderen daarvan denken. De 82-jarige vorstin, die vijftig jaar op de troon zit, is na de dood van de Britse Queen de oudste en langst regerende monarch van Europa.

Margrethe frustreerde eerder haar echtgenoot Henrik zaliger door hem nooit de titel van koning te geven, maar slechts die van prins-gemaal. “Alle koninginnen in de geschiedenis maakten hun partner koning”, ging hij tegenover journalisten tekeer. Een jaar voor diens dood besliste Henrik dat hij niet naast zijn vrouw begraven wilde worden. Aangezien hij tijdens leven “nooit gelijkwaardig” was aan koningin Margrethe, wilde hij niet in de familietombe.

Koningin Margrethe en haar overleden man, prins-gemaal Henrik, op vakantie in 2007. Beeld Getty Images

Slechte relatie

Jakob Steen Olsen, royaltykenner van de Deense krant Berlingske, vindt dat de beslissing van de koningin veel vragen oproept. De kinderen van Joachim worden hun prinsentitel ontnomen die ze bij hun geboorte kregen. Ze ontvangen geen dotatie en kosten de belastingbetaler dus geen cent. Volgens Olsen zal dit alleen maar “de mythe over de slechte relatie tussen de koningin en haar jongste zoon versterken”.

Ook Kim Bach, koningshuisexpert van de krant Ekstra Bladet, gelooft dat er meer aan de hand is. “Er gaan al langer hardnekkige geruchten dat het ook niet meer botert tussen Joachim en zijn broer kroonprins Frederik. Hun moeder de koningin heeft nu duidelijk partij gekozen. Het bevestigt dat Joachim op een zijspoor is gezet en naar Frankrijk werd ‘gedeporteerd’.”

Joachim verhuisde in september 2019 met zijn gezin naar Parijs. Normaal zouden ze daar maar één jaar blijven, zolang hij studeerde aan de militaire academie. Omdat hij na zijn studies werd aangesteld als defensiespecialist op de Deense ambassade, kreeg zijn verblijf een permanent karakter. In een vroeger interview zei Joachim onomwonden dat dat niet zijn eigen keuze was. En ook zijn Franse echtgenote Marie -– geboren en opgegroeid in Parijs – zei zonder schroom dat ze altijd Denemarken boven Frankrijk zou verkiezen. “Alles is er goed geregeld en er zijn weinig problemen.”

Kroonprins Frederik en prins Joachim in augustus 2022 Beeld EPA

Model

Koningin Margrethe zegt dat haar beslissing mede is ingegeven in het belang van haar kleinkinderen zelf. Ze wil hen “de kans geven om hun eigen levens vorm te geven, zonder beperkt te worden door hun koninklijke rol”. Zo is haar oudste kleinzoon Nikolai een veelgevraagd mannequin: hij was al covermodel voor Vogue en liep catwalkshows voor onder meer Dior en Burberry.

De Deense historicus en koningshuisexpert Lars Hovbakke Sørensen zegt de onvrede van prins Joachim en zijn kinderen te begrijpen, maar hij gelooft dat het op langere termijn in hun voordeel zal uitdraaien. “Prins Nikolai kreeg kritiek omdat hij zijn legeropleiding vroegtijdig afbrak voor zijn modellencarrière. Mensen hadden zo’n beslissing beter geaccepteerd als hij toen al geen deel meer had uitgemaakt van het koninklijk huis, waar een bepaald gedrag van hem wordt verwacht.”