Deense conservatieven willen meer arbeidsmigranten, maar geen moslims

Denemarken heeft schreeuwende behoefte aan arbeidskrachten. Zelfs de conservatieve oppositiepartijen willen migratie bevorderen – alleen niet uit islamitische landen.

In de Deense politiek zijn ze het, van links tot rechts, eens: de tekorten op de arbeidsmarkt zijn zo groot, dat ze alleen opgelost kunnen worden door mensen van buiten te halen. Vier conservatieve oppositiepartijen presenteerden daarom dinsdag een motie die het makkelijker moet maken om werknemers van buiten de EU te werven. Met één uitzondering: arbeidsmigranten vanuit overwegend islamitische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten worden expliciet uitgesloten van de nieuwe regeling.

Het oppositievoorstel sluit aan bij een plan van de linkse minderheidsregering. Die opperde eerder om arbeidsmigratie makkelijker te maken door de zogenoemde ‘loongrens’ naar beneden bij te stellen, het middel dat tot dusver juist gebruikt werd om arbeidsmigratie te beperken. Werkgevers zijn daarbij verplicht een vast jaarsalaris van 448.000 Deense kronen (omgerekend 60.000 euro) aan personeel uit landen buiten de EU te betalen. Dat bedrag zou omlaag gaan naar 375.000 kronen (50.000 euro).

Uitgesproken anti-islamitisch element

De rechtse oppositie houdt zelfs een nog wat lagere grens aan van 360.000 kronen, maar met de toevoeging van een uitgesproken anti-islamitisch element. Het was de Nye Borgerlige (nieuw rechtse) partij, de meest islam-schuwende van de vier, die de clausule bedong om moslims uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika van de verlaging uit te sluiten. Zonder die toezegging wilde de partij de motie niet steunen.

Tegen een radioprogramma van nieuwszender DR zei Alex Vanopslagh, leider van de liberale alliantie, een van de andere conservatieve partijen, dat de rechterflank migratie wil voorkomen uit ‘landen die zijn oververtegenwoordigd in de binnenlandse misdaadstatistieken’. Tegelijkertijd gaf hij ook aan de zorgen van nieuw rechts over moslimmigratie niet in dezelfde mate te delen. “De nieuwe loongrensregeling is zo opgezet dat je 350.000 kronen (eigenlijk 360.000, red.) moet verdienen. Ik denk dat de meeste mensen die een jaarsalaris van 350.000 kronen hebben zich relatief goed gedragen in Denemarken.”

De linkse regering wil dat de nieuwe loongrens voor iederéén geldt

De linkse regering lijkt er voorlopig niet over te peinzen tegemoet te komen aan de eisen van conservatief rechts. De financieel woordvoerder van de regering, Christian Rabjerg Madsen, sprak tegen DR de verwachting uit dat ook de oppositiepartijen uiteindelijk in zullen stemmen met het regeringsvoorstel, waarbij de nieuwe loongrens geldt voor iederéén, maar wel voor slechts een periode van twee jaar. “Het is duidelijk dat er een aantal partijen is die net als wij de loonlimietregeling willen verlagen, maar in plaats van ons voorstel te steunen zetten ze een stap in onze richting”, aldus Madsen.

Volgens hem maken de partijen het ‘onnodig moeilijk’ voor het Deense bedrijfsleven, dat nú behoefte heeft aan arbeidskrachten. De meeste sectoren in Denemarken meldden in 2021 een arbeidstekort. De werkloosheidscijfers liggen in Denemarken op dit moment lager dan voor de pandemie, en Denemarken is een van de weinige Europese landen waar de economie er beter voorstaat dan voor de coronacrisis.