Deens restaurant Noma krijgt eindelijk derde Michelinster: bekijk hier de volledige lijst

Noma was, naast Maaemo in Oslo, een van de twee nieuwe driesterrenrestaurants in Scandinavië. Het restaurant wordt omschreven als een “stedelijke oase” en wordt bekroond om zijn “sterke band met de natuur” en het feit dat “ongewone seizoensgebonden ingrediënten worden gepresenteerd in creatieve en complexe gerechten”.

De naam van het restaurant is een combinatie van de Deense woorden ‘nordisk’ (Scandinavisch) en ‘mad’ (eten). Het opende in 2003 de deuren op een pier in het centrum van Kopenhagen. In 2018 verhuisde het naar een iets meer buiten de stad gelegen gebied.

Noma werd vier jaar lang (2010, 2011, 2012 en 2014) uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, maar het ontbreken van een derde ster is al lang een punt van discussie in de gastronomische wereld. Te gedurfd of te beeldend, te revolutionair of te onregelmatig? Over de redenen voor deze afwezigheid is lang gediscussieerd.

Bekijk of zoek de restaurants ook in deze tabel: