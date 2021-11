‘Decompressie na de lockdowns leidt mee tot toename seksueel geweld’

De organisatie Meldet ontving sinds januari 1.100 getuigenissen over intimidatie en seksueel geweld. Ligt dat cijfer hoger dan in het verleden?

“Nee, want tijdens de lockdowns liepen er tijdelijk minder meldingen over seksueel geweld binnen en ontvingen zorgcentra minder slachtoffers. Dat wil niet zeggen dat er ook sprake was van een effectieve daling van het aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag, want binnenshuis nam het geweld bijvoorbeeld toe. Voor de zomer werden de coronamaatregelen versoepeld en sindsdien zien we dat zorgcentra weer meer werk hebben. Achter de drukte in de instellingen gaat ook een maatschappelijk fenomeen schuil. Tijdens de lockdowns waren mensen letterlijk en figuurlijk opgesloten, nu is er sprake van een decompressie en hebben sommigen het moeilijk om zich in te houden. Daardoor stellen ze grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast denk ik dat het aantal meldingen toeneemt doordat mensen mondiger worden.”

Meer dan de helft van de getuigenissen die Meldet ontving, kwam uit Gent. Heeft de stad een groter probleem dan andere regio’s?

“Ik denk dat mensen er vooral meer over spreken dan in veel andere regio’s. Als de media aandacht besteden aan mogelijke verkrachtingen in de lokale uitgaansbuurt, zullen slachtoffers sneller geneigd zijn om zich te verenigen en met hun verhaal naar voren te treden. In Brussel trokken vorige maand bijvoorbeeld ook heel wat mensen de straat op toen het nieuws kwam dat een barman van twee studentencafés verschillende vrouwen gedrogeerd en verkracht zou hebben. In zulke steden was er in het verleden al meer aandacht voor seksueel geweld, dus het lijkt me niet onlogisch dat mensen er al meer gesensibiliseerd werden en er sneller over praten.”

Tachtig procent van de vrouwen en de helft van de mannen wordt ooit slachtoffer van seksueel geweld. Hoe kunnen we die cijfers doen dalen?

“Ik denk dat kinderen al op jonge leeftijd aangeleerd moeten worden hoe ze zelf grenzen kunnen stellen en hoe ze die van anderen kunnen respecteren. Als we dat proces vroeg genoeg beginnen, plukken we er later de vruchten van. Daarnaast zou het goed zijn als alle gezondheidswerkers in staat zijn om slachtoffers en plegers te herkennen. Als ze dan met hen in contact komen, kunnen ze sneller ingrijpen en de juiste zorg bieden. Ten slotte denk ik ook dat er binnen justitie nog vooruitgang geboekt kan worden. Niet alle onderzoeksrechters weten bijvoorbeeld hoe seksueel geweld in elkaar zit, er doen nog veel verkrachtingsmythes de ronde.”

Zelfs als die maatregelen succesvol zijn, zullen er nog steeds slachtoffers bijkomen. Vandaag stapt slechts 4 procent van hen naar de politie. Hoe kan dat?

“Wanneer mensen slachtoffer worden van seksueel geweld, is aangifte doen niet altijd de eerste prioriteit. We kunnen dat eigenlijk ook niet van hen verwachten, want op die manier vragen we hen om eerst aan de rest van de maatschappij te denken en ervoor te zorgen dat de pleger niet nog meer slachtoffers kan maken. Hun eigen gezondheid en welzijn komen dan op de tweede plaats te staan. Volgens mij is het belangrijk om eerst de juiste zorg te bieden en slachtoffers goed te ondersteunen. Vanuit die zorg kan dan later gevraagd worden om aangifte te doen. Uit de praktijk weten we dat 68 procent van hen dan op die vraag ingaat.”