Decaan UGent stapt op na klachten over machtsmisbruik

De krant kon een interne mail bekijken waarin Van Meirvenne zijn ontslag aankondigt. Hij doet dat nadat er meerdere berichten bovenkwamen over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, waar Van Meirvenne decaan is. “Wie anders dan de decaan die de voorbije jaren in functie was kan de verantwoordelijkheid opnemen?”, klinkt het in de mail. Het ontslag zou ook aanvaard zijn door de universiteit.

In de mail benadruk hij wel dat het om “louter persoonlijke beslissing gaat”, die “zonder druk van iemand” werd genomen. Het ontslag van de decaan gaat in op 1 april, aldus De Standaard. Academisch secretaris Ann Dumoulin neemt tijdelijk zijn plaats in.

De faculteit kwam al meermaals in opspraak. Zo bracht Pano vorige week nog aan het licht dat er sprake was van ‘grootschalig misbruik’ door een professor. Ook nadien kwamen getuigenissen binnen, waaronder die van een doctoraatstudent. Vier jaar lang onderging ze de scheldtirades, maanden van complete stilte en dreigementen. De getuigenis is anoniem. “Ik wil mijn kansen in academia niet verknallen, of bekend staan als een moeilijke”.

Lees ook Hoe een UGent-prof al jarenlang doctoraatsstudenten pest: ‘Zijn reputatie is tot in het buitenland bekend’ Opnieuw getuigenissen van machtsmisbruik en intimidatie aan Vlaamse universiteiten: ‘Je hebt gewoon schrik’