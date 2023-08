Debbie Maveau werd vermoord in Nepal: ‘In 2012 is er iets gebroken in mij. Het is alsof mijn levensverhaal voorbij is, ik zit nu in de epiloog’

Op 14 juni 2012 werd het zwaar verminkte lichaam van Debbie Maveau (23) gevonden in Langtang, een vallei in het Nepalese gedeelte van het Himalaya-gebergte. Ze bleek vermoord te zijn met een machete. Elf jaar later worstelen haar ouders in het West-Vlaamse Desselgem nog steeds met haar dood, het onderzoek dat er geen was en de dader die nooit werd gevonden. ‘Zodra de Nepalese politie wist dat Debbie was vermoord, werd het stil: het toerisme in de regio mocht er niet onder lijden.’

Nepal was niet Debbies eerste keuze. Toen ze in 2012 haar diploma’s orthopedagogie en sociaal-cultureel werk op zak had, lonkte Mexico. Daar wilde ze vrijwilligerswerk doen, het liefst met kansarme kinderen. Maar moeder Rita Debonnez (61) en stiefvader Rudy Devos (64) verzetten zich tegen haar plannen.

Rita Debonnez: “Je wist nooit wat er kon gebeuren, met al die drugsoorlogen in Mexico. Azië leek me een stuk veiliger. Debbie twijfelde nog even tussen Vietnam en Cambodja, maar uiteindelijk koos ze voor Nepal. Dat vond ik wél goed: de vrouwen van de KAV (nu Femma, red.) gingen ook op groepsreis naar Nepal, dus zo gevaarlijk kon het daar niet zijn. Toch hield ik mijn hart vast. Debbie was tenslotte nog maar 23 jaar.”

Rudy Devos: “Ze is vertrokken op 11 maart 2012, met een visum voor drie maanden. Dankzij een organisatie die haar had geholpen om vrijwilligerswerk te vinden, kwam ze terecht in een gezin dat weeskinderen opving.”

Hadden jullie vaak contact?

Rita: “Af en toe stuurde ze een kort mailtje. Haar vriendinnen kregen lange brieven, wij moesten het doen met ‘Hier gaat alles goed’ en ‘Wil je wat geld op mijn rekening zetten?’ (lachje).

“Soms mailde ze dat ze enkele dagen onbereikbaar zou zijn, omdat ze op het punt stond een lange wandeltocht aan te vatten. Tijdens die eerste trekking sliep ik amper, uit angst dat haar iets zou overkomen. Maar toen ze op 28 mei liet weten dat ze naar de Langtang-vallei ging, maakte ik me geen zorgen: ze had al enkele wandelingen achter de rug, en ze was altijd veilig teruggekeerd. Het zou haar laatste tocht worden vóór ze terug naar België kwam.”

Ging ze alleen op pad?

Rita: “Ja. Eerst was het plan om samen te wandelen met een Duitse jongeman die ze ginder had leren kennen, maar dat ging niet door. Dat vond Debbie niet zo erg, want ze wilde bewijzen dat ze het ook alleen kon. Maar ze was geen roekeloze avonturierster: ze was al een paar maanden in het land, dus ze kende het intussen wel een beetje. Bovendien had ze kort daarvoor een meisje ontmoet dat de trekking ook alleen had gedaan. Ik ben er zeker van dat Debbie haar aanwijzingen nauwgezet heeft opgevolgd.”

Rudy: “De Langtang-vallei is een prachtig gebied aan de voet van de Himalaya, vlak bij de Tibetaanse grens. Het is een bekende trekkersroute waar doorgaans veel toeristen rondlopen. Debbie is op 30 mei met de bus uit Kathmandu (hoofdstad van Nepal, red.) vertrokken.”

Rita: “We wisten dat we ook die keer dagenlang geen nieuws zouden krijgen. Op vrijdag 8 juni zou ze landen op Zaventem, had ze nog laten weten. Wat we wel vreemd vonden, was dat we in de aanloop naar 8 juni geen enkel bericht ontvingen. ‘Ik ben terug in Kathmandu’ of ‘Ik zie jullie morgen’: helemaal niets. Zelfs Jonas, haar vriend, had niets meer gehoord.”

Jullie stonden die dag in de aankomsthal van Zaventem. Wat deden jullie toen Debbie niet opdaagde?

Rudy: “We hebben een tijdje gewacht en ons afgevraagd wat we konden doen. We belden haar, maar haar telefoon stond uit. -We zijn dan naar het kantoor van de luchthavenpolitie gegaan, om te vragen of iemand ons kon helpen. Daar zeiden ze dat Debbie een volwassen vrouw was: ‘Als ze niet naar huis wil komen, is dat háár beslissing.’”

Rita. Debonnez: 'Ik denk heel vaak aan de ouders van wie het kind nooit werd teruggevonden. Zij leven in de hel van de onzekerheid.' Beeld Geert Van de Velde

ZOEKENDE SHERPA’S

Hadden jullie een reden om te denken dat ze niet naar huis wílde komen?

Rita: “Helemaal niet! Ze keek uit naar haar terugkeer. Die drie maanden waren genoeg geweest: ze miste Jonas, Rudy en mij.”

Rudy: “Debbie zou eerst van Kathmandu naar Delhi vliegen, en daar zou ze overstappen op het vliegtuig naar Brussel. We hebben beide vliegtuigmaatschappijen gecontacteerd: Debbie was nooit ingestapt in het eerste vliegtuig. Ik heb meteen naar Buitenlandse Zaken gebeld en alles uitgelegd. Ik heb ook het gemeentehuis gecontacteerd omdat ik onmiddellijk naar Nepal wilde vertrekken, maar daar had ik een reispaspoort voor nodig. Dat kon enkele dagen duren, werd me verteld.”

Wat dachten jullie dat er was gebeurd?

Rita: “Misschien was ze wel verdwaald in de Langtang-vallei, of zat ze ergens vast. Nepal ging toen door een erg onstabiele periode: er werd net een nieuwe grondwet opgesteld, wat in het parlement tot heftige debatten leidde tussen de verschillende etnische groepen. In het hele land waren er gewelddadige protesten en stakingen. Maar de verklaring kon ook veel eenvoudiger zijn: misschien had Debbie geen vervoer gevonden naar de luchthaven en was haar gsm-batterij leeg. Aan het allerergste dachten we toen nog niet.”

Rudy: “Dat weekend vernamen we dat we ook een paspoort konden krijgen om humanitaire redenen, via een spoedprocedure. Ik boekte onmiddellijk een vlucht voor maandag 11 juni. Jonas en z’n vader gingen ook mee. In de voormiddag haalden we de paspoorten af bij Buitenlandse Zaken in Brussel, in de namiddag stapten we op het vliegtuig. Ik had ook contact gezocht met Belgen die in Nepal zaten. Twee jonge vrouwen uit Limburg, die een blog bijhielden over hun trekkings door de Langtang-vallei, waren bereid om te helpen: ze gaven Debbies verdwijning aan bij het Belgische consulaat in Kathmandu en ze deelden er affiches uit met haar foto erop.”

Rita: “Ik bleef hier, in Desselgem. Ik sliep bij Jonas’ moeder, zodat ik niet alleen was. Wij probeerden via Facebook mensen te contacteren die op dat moment in Nepal verbleven, met de vraag of ze Debbie hadden gezien.”

Waren er al zoekacties aan de gang toen je aankwam in Kathmandu, Rudy?

Rudy: “Dankzij de consul en de mensen die wij vanuit België hadden gebeld, waren al een paar acties op touw gezet. Een ploeg sherpa’s had Debbies route maandag al afgezocht met speurhonden, maar ze hadden niets gevonden. Toch gingen we ervan uit dat ze nog in de Langtang-vallei zat: we wisten dat ze was vertrokken in het dorpje Dhunche, op zeven uur rijden van Kathmandu, en dat ze naar Gosaikunda wilde wandelen – een bekende trektocht die zo’n vijf dagen duurt.

“Via mijn broer leerden we een Bruggeling kennen die een kindje uit Dhunche had geadopteerd. Die persoon contacteerde zijn kennissen in Dhunche, met de vraag of ze Debbies naam wilden opzoeken in het register van Langtang National Park. Debbie had zich ingeschreven op 30 mei, maar ze had zich nooit uitgeschreven.”

Wanneer ben jij in Dhunche aangekomen?

Rudy: “Op woensdag, bijna twee weken later. We huurden jeeps in Kathmandu, ’s avonds kwamen we aan in het dorp. De Duitse jongeman die aanvankelijk met Debbie zou meewandelen was er ook, net als de twee Limburgse vrouwen en een jongeman uit West-Vlaanderen. Ze hebben geholpen met zoeken, en daar ben ik hun nog altijd heel dankbaar voor.”

Rita: “Via de baas van mijn ex (Debbies vader, red.) kon Rudy een helikopter huren in Kathmandu. Die man heeft dat trouwens betaald, ook hem zijn we veel dank verschuldigd.”

Rudy: “Het plan was om iemand met de helikopter te droppen in Gosaikunda, om na te gaan of Debbie er ooit was aangekomen. Een dorpeling uit Dhunche beweerde immers dat hij haar daar had gezien. Ik mocht niet naar Gosaikunda, omdat het dorpje op meer dan 4.000 meter hoogte ligt – na anderhalve dag was ik nog niet genoeg geacclimatiseerd. Dus vlogen een paar anderen er donderdagochtend heen, maar ze kwamen terug zonder nieuws.”

Was de Nepalese politie ook aanwezig?

Rudy (kortaf): “Die liepen rond in het dorp. De commissaris had een tennispakje aan: terwijl Jonas, zijn vader en nog enkele anderen gingen zoeken, vond die man het blijkbaar onmogelijk om z’n tennispartijtje eens over te slaan.

“Toen de helikopter terug was van Gosaikunda, vroeg ik of er nog een verkenningsvlucht uitgevoerd kon worden: laag, langs de bergflanken, om te zien of Debbie daar nergens lag. Maar toen hoorden we dat de sherpa’s haar hadden gevonden. Er bestond geen enkele twijfel: het was Debbie. Ze hadden haar persoonlijke toegangsticket voor het nationaal park op het lichaam aangetroffen.

“Toen we op de vindplaats aankwamen, zag ik haar liggen. (Lange stilte) Eén van haar armen was eraf, haar hoofd lag iets verderop. Het was verschrikkelijk.”

Rita: “Ik heb veel later via de pers vernomen dat ze was onthoofd.”

Rudy: “Ik heb het haar lang niet durven te zeggen.”

Rita: “Eerlijk gezegd: ik had het liever níét geweten.”

Rudy Devos: 'In Nepal wilden ze Debbie erg snel cremeren na de autopsie, zoals daar de gewoonte is. Dat heb ik geweigerd: ik wilde een nieuwe autopsie in België.' Beeld kos

DNA-DEBACLE

Duurde het lang voor jij in Desselgem wist dat Debbie was gevonden, Rita?

Rita: “Het consulaat had Buitenlandse Zaken op de hoogte gebracht. Diezelfde middag belde de dienst Slachtofferhulp van de politie van Waregem aan bij het huis van Jonas’ ouders, waar ik toen verbleef.”

Rudy: “Ik had Debbies verdwijning vóór mijn vertrek gemeld bij de lokale politie van Waregem. Ik had hun toen ook gevraagd om Rita op de hoogte te brengen als Debbie werd gevonden. Dan moest ze het niet via de media vernemen.”

Rita: “Jonas’ moeder deed de deur open, zij hoorde het nieuws als eerste. De agenten kwamen binnen en vroegen of ik de mama van Debbie was. Ja, zei ik. Ik zag hoe Jonas’ moeder bedroefd het hoofd schudde. Toen wist ik dat het geen goed nieuws was.”

Rudy: “Debbie lag op de bergflank, iets lager dan het wandelpad. Rugzak, fototoestel, portefeuille... Alles was er nog. De politieagenten leken niet goed te weten wat ze moesten doen: ze wilden haar eerst te voet naar Dhunche dragen, om daar te beslissen hoe ze het verder zouden aanpakken. Ik werd boos van hun onbekwaamheid. Ik wilde dat Debbie onmiddellijk werd overgevlogen naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ik heb toen de leiding genomen: terwijl de politiechef stond toe te kijken, heb ik aan vijf vrijwilligers getoond hoe ze Debbie moesten bergen. Ze werd in een zeil gewikkeld, naar boven gedragen en in de helikopter gelegd, die ik iets verderop had laten landen.

“Ik weet niet waar ik de moed vandaan haalde, maar ik heb ook alles op beeld vastgelegd met m’n iPad: de vindplaats, de berging, de helikoptervlucht. Dat zou later kunnen dienen als bewijsmateriaal, dacht ik. Ik had toen al weinig vertrouwen in de lokale politie.

“Blijkbaar had de politie niemand verwittigd van onze komst, waardoor we in Kathmandu urenlang moesten wachten in de helikopter – met Debbies lichaam naast ons. Uiteindelijk daagde een diplomaat van de Belgische ambassade in New Delhi op: die zorgde ervoor dat we eindelijk binnen mochten in het ziekenhuis.”

Werd er een autopsie uitgevoerd in Nepal?

Rudy: “De volgende dag was er een erg oppervlakkige lijkschouwing. Volgens de arts kon er geen sprake zijn van een natuurlijk overlijden, maar toch waren ze van plan om Debbie snel te cremeren – dat is de gewoonte in Nepal. Ik weigerde: ik wilde een nieuwe autopsie, in België.”

Enkele dagen later werd Debbie gerepatrieerd.

Rudy: “Om er zeker van te zijn dat Debbie met hetzelfde vliegtuig terugkeerde als wij, verloor ik haar kist op weg van het ziekenhuis naar de luchthaven geen seconde uit het oog. Toen we in Zaventem aankwamen, werd haar lichaam in beslag genomen door het Belgische gerecht voor een tweede autopsie. Die was een stuk grondiger.”

Rita: “In Zaventem hebben we gelukkig nog afscheid mogen nemen. Door de autopsie en het gerechtelijk verlof dat ertussen kwam, zou het nog tot oktober duren vóór we haar konden cremeren.”

Wat was het resultaat van de tweede lijkschouwing?

Rita: “Het was erg duidelijk: Debbie was door geweld om het leven gekomen. De lijkschouwer vond stukjes metaal in haar halswervel. Ze is vermoedelijk vermoord met een machete.”

Rudy: “En haar arm is wellicht afgehakt omdat ze zich probeerde te verweren.”

Debbies arm werd pas later teruggevonden, een eindje verderop in de struiken.

Rudy: “Een week nadat we haar lichaam hadden gevonden, ja. Ik was toen al terug in België. Het heeft vijf jaar geduurd voordat we haar arm terugkregen. Telkens als ik ernaar vroeg, zei het Nepalese gerecht dat ze ’m niet zomaar konden vrijgeven: wij moesten zogezegd bewijzen dat het om Debbies arm ging, terwijl zíj gewoon niet het nodige materiaal hadden om het DNA te onderzoeken. Die patstelling heeft jaren geduurd.”

Rita: “Pas nadat Nepal in 2015 door een zware aardbeving was getroffen, kwam er beweging in het dossier. Het dorp Dhunche werd bijna helemaal van de kaart geveegd, en er kwamen ook veel Amerikaanse toeristen om het leven. De Verenigde Staten wilden zoveel mogelijk lichamen identificeren, dus vlogen ze materiaal in om DNA te kunnen analyseren. Eindelijk kon ook het DNA op de arm onderzocht worden. Het onderzoek bevestigde wat we al lang wisten: de arm was van Debbie.

Rudy: “Maar door alle administratieve rompslomp heeft het daarna nóg twee jaar geduurd voor Nepal de arm wilde vrijgeven.”

Beeld Geert Van de Velde

NEPALESE OMERTA

Hoe verliep het politieonderzoek in Nepal?

Rudy: “Welk onderzoek? Aanvankelijk zei de politie dat Debbie was aangevallen door een wild beest. Zodra ze wisten dat het om een moord ging, hebben ze er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven: een moord in dat populaire gebied zou bijna zeker een negatieve impact hebben op het toerisme – en dat is voor Nepal een erg belangrijke bron van inkomsten.

“Ik had al van bij het begin m’n twijfels. De sherpa’s die Debbies lichaam vonden, nét op het moment dat ik met de helikopter de omgeving wilde afspeuren: dat is toch een bijzonder vreemd toeval? Enkele dagen eerder hadden ze daar al gezocht, op nog geen twintig meter van de plek waar Debbie uiteindelijk is gevonden. Het was er warm, en haar lichaam lag er al meer dan een week: er hing een onmiskenbare lijklucht. Hoe is het mogelijk dat niemand haar had opgemerkt? Als ik niet ter plaatse was gegaan, zou Debbie nooit gevonden zijn. De moesson stond voor de deur, de regen zou haar lichaam weggespoeld hebben.”

Had iemand in het dorp iets gezien op de dag dat Debbie werd vermoord?

Rudy: “Niemand. Iedereen zweeg, soms op het absurde af. Debbie is met de bus van Kathmandu naar Dhunche gereisd. De enige blanken op de bus waren Debbie en een Australische moeder met haar zoon, maar de chauffeur beweerde bij hoog en bij laag dat hij haar nóóit had gezien. Ook het geld van de benefietacties hielp niet. Na een tijd gaf ik de hoop op: niemand uit het dorp zou ooit iets zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat sommige inwoners méér wisten, maar wellicht durfden ze niets te zeggen, uit angst zelf beschuldigd te worden.”

Je bent daarna verscheidene keren naar Nepal gereisd om met de politie te spreken.

Rudy: “Ik ben tot 2017 elk jaar teruggekeerd om druk te zetten op de lokale politie, telkens in samenspraak met Buitenlandse Zaken en de federale politie, die het dossier behandelden in België. Over hen waren we wél tevreden: in tegenstelling tot de Nepalese politie hebben zij ons altijd gesteund. Ja, de agenten waren ginder wel altijd heel vriendelijk en behulpzaam, keer op keer kregen we de belofte dat het onderzoek zou worden voortgezet... Maar wat ze na ons vertrek deden, wisten we niet. Het resultaat liet zich raden: er werden geen arrestaties verricht, van de dader was geen enkel spoor.”

Rita: “De politie in Nepal wist heel goed dat we niet élke maand aan de deur konden komen kloppen.”

Rudy: “In 2015 zat ik in het politiekantoor omdat ik de foto’s wilde zien die Debbie tijdens haar verblijf had gemaakt. De Nepalese politie had de geheugenkaart van het toestel in beslag genomen. Ik mocht wel een kopie van de foto’s hebben, maar niemand wist hoe ze die van de geheugenkaart konden halen. Ik heb dan maar zelf een USB-stick genomen en de foto’s erop gedownload. Agenten die niet weten hoe ze foto’s moeten downloaden: zo lachwekkend was het onderzoek.”

Bevatten Debbies foto’s aanwijzingen over wat er was gebeurd?

Rudy: “Niet echt, maar dankzij de foto’s kon ik wel haar wandeling reconstrueren. Het probleem was dat de data en de tijden die op mijn USB-stick waren opgeslagen, niet overeenkwamen met die van de foto’s. Dus heb ik als uitgangspunt een foto gebruikt die Debbie had genomen in een café in Dhunche, waar op dat ogenblik een Europese voetbalmatch werd uitgezonden. Op het tv-scherm kon je de spelfase perfect zien. Via de VRT heb ik de beelden van de hele wedstrijd gekregen, waardoor ik het exacte moment kon zoeken waarop Debbie de foto had genomen. Zodra ik de dag en het uur kende, kon ik daarop verder bouwen. In 2017 heb ik op basis van Debbies foto’s haar hele wandeling opnieuw gedaan. Daaruit bleek dat ze ’s ochtends rond een uur of acht is vertrokken, en dat ze ongeveer anderhalf uur heeft gewandeld voor ze stierf.”

GEDENKSTEEN

Rita, ging jij mee op die reizen?

Rita: “Ik ben maar één keer meegegaan, in 2017, om Debbies wandeling over te doen. Ook haar broer was erbij. Het was heel vreemd om te lopen waar Debbie had gelopen. Op de plaats waar het is gebeurd, hebben we een steen laten zetten met haar naam erop. Als aandenken, maar ook als waarschuwing voor andere vrouwelijke trekkers.”

Waren er vóór Debbie al meldingen van vrouwen die werden aangevallen in de Langtang-vallei?

Rita: “Ja. In december 2011 werd een Zuid-Koreaanse vrouw belaagd, en een week later was er een man die een Amerikaanse vrouw bedreigde met een mes. De vrouwen reisden allebei in hun eentje, maar ze konden gelukkig ontsnappen. In 2010 was de Amerikaanse Aubrey Sacco spoorloos verdwenen: ze keerde nooit terug van haar trektocht. Er werd wekenlang tevergeefs naar haar gezocht.”

Rudy: “In 2014 heb ik samen met Aubreys vader, en nog enkele ouders van wie de zoon of dochter in Nepal was verdwenen, een persconferentie gehouden om ernstige onderzoeken te eisen naar wat onze kinderen was overkomen. Maar veel heeft dat niet opgeleverd.”

In 2016 stuurde België een rogatoire commissie naar Nepal. Leverde dat wel iets op?

Rudy: “Die commissie was volgens mij vooral nuttig voor de onderhandelingen om Debbies arm terug te krijgen. Toen ik hoorde dat de speurders in Kathmandu zouden blijven en niet verder reisden naar Dhunche, begreep ik dat ze het onderzoek naar de moord niet veel verder zouden helpen.”

Debbie is overleden, maar jullie hebben wel afscheid kunnen nemen. De ouders van kinderen die spoorloos zijn verdwenen tijdens een trektocht, hebben dat nooit gekund.

Rita: “Ik denk heel vaak aan de ouders van wie het kind nooit werd teruggevonden. Zij leven in de hel van de onzekerheid. Voor ons is de pijn anders: wij hebben ons kind teruggekregen, wij konden beginnen met rouwen. Maar: er is een misdaad gepleegd en na elf jaar is er nog niemand voor gestraft.”

Denken jullie dat de dader ooit wordt gevonden?

Rita: “We blijven hopen. We willen een dader, iemand die verantwoordelijk kan worden gesteld. Dit ongestraft laten betekent ook dat de dader opnieuw z’n gang kan gaan. Misschien is dat intussen zelfs gebeurd. Om de paar maanden kijk ik op het internet of er iemand wordt vermist in de Langtang-vallei, of misschien zelfs is vermoord, en dan denk ik: misschien kan dat het onderzoek naar Debbies dood vooruithelpen.”

GEEN POSTZEGELS

Jullie hebben de afgelopen jaren ouders van verdwenen kinderen gesteund. In 2018 zochten jullie zelfs mee naar Kevin Vanneste, een West-Vlaamse jongeman die was verdwenen tijdens een trektocht op Corsica.

Rita: “We hadden het nieuws over Kevin gelezen in de krant. We hebben onmiddellijk z’n moeder gecontacteerd, een alleenstaande vrouw die niet veel middelen had. Ze wist niet goed wat ze kon doen om haar zoon terug te vinden.”

Rudy: “Ik mocht, met toestemming van de moeder, het dossier inzien dat bij het parket van Kortrijk was geopend na zijn verdwijning. Dat was heel dun. Het ergste was dat er een verzoekschrift in zat om een rogatoire commissie naar Frankrijk te sturen, maar die brief werd nooit verzonden: op een post-it stond doodleuk geschreven dat er geen postzegels beschikbaar waren. Ongelooflijk, toch!

“Vanuit België was zo goed als niets ondernomen om Kevin terug te vinden. Ik heb dan maar zelf z’n vriendin gecontacteerd: hij had haar vaak gewhatsappt op de dag van zijn verdwijning, waardoor we een deel van zijn traject konden reconstrueren. In december zijn we met Kevins moeder naar Corsica gereisd om dat traject over te doen.

“Kevin was laatst gezien door de priester van een klein dorpje. Vlak bij de kerk stonden camera’s, maar zes maanden later waren de beelden natuurlijk gewist. Ik ben toen heel boos geworden op de procureur: als die rogatoire commissie wél was gestuurd, zouden de beelden er nog zijn geweest, en hadden we veel meer te weten kunnen komen over Kevins verdwijning. Nu liepen alle sporen dood.

“Achteraf ben ik op de vingers getikt door de Cel Vermiste Personen: met welke expertise was ik precies naar Corsica vertrokken? ‘Met de expertise van mijn zoektocht naar de dader van mijn vermoorde dochter’, antwoordde ik. Ze hebben me verboden om me nog met die zaak te bemoeien.”

Dat heeft je niet ontmoedigd. Toen ik vorige week de ouders van Natacha de Crombrugghe interviewde, die vorig jaar stierf in Peru, vertelden ze dat jullie hen onmiddellijk hadden gecontacteerd na de verdwijning van hun dochter.

Rudy (knikt): “Ik heb ook de vader van Théo Hayez gebeld, die in 2019 op 18-jarige leeftijd is verdwenen in Australië. Ik vind dat niet meer dan normaal: na al die jaren heb ik wel wat praktische ervaring opgebouwd. Mijn advies is altijd om geen seconde te wachten als je kind in het buitenland verdwijnt. Vertrek onmiddellijk, en vertrouw er nóóit op dat er ter plekke meteen een ernstig onderzoek zal worden opgestart.”

Jullie zijn sinds 2017 niet meer in Nepal geweest. Willen jullie de Langtang-vallei ooit nog te bezoeken?

Rita: “We hebben plannen om volgend jaar terug te gaan en een plakkaat aan te brengen op haar gedenksteen. Ik weet dat die reis niet makkelijk zal worden. (Tegen Rudy) Wij zijn geen reizigers, hè. Jij ook niet, je bent er pas één geworden na Debbies dood. De laatste keer in Nepal hadden we een erg dubbel gevoel. We waren toeristen, maar tegelijk ook ouders van een kind dat ginder was vermoord.”

Ook Debbies vader is intussen gestorven.

Rita: “Mijn ex Francky is in 2021 overleden aan de gevolgen van kanker. Hij heeft verschrikkelijk geleden onder de dood van zijn dochter. Ook voor Debbies broer was het niet makkelijk: op enkele jaren tijd is hij zowel z’n zus als z’n vader verloren. Jonas, Debbies vriend, heeft intussen iemand anders leren kennen. Hij is nu gelukkig getrouwd. Debbie zou het niet anders hebben gewild.”

Rudy, in 2017 zei je in een interview dat het leven voor jou was gestopt na Debbies dood.

Rudy: “In 2012 is er iets gebroken in mij. Ik kan geen plezier meer maken, ik kan zelfs niet meer naar muziek luisteren. Mijn radio staat niet aan, ik ga niet naar festivals, ik mijd familiefeesten. Het is alsof mijn levensverhaal voorbij is, ik zit nu in de epiloog. Ik probeer nog te genieten van mijn vrienden en familie, ik haal rust uit m’n bos en m’n tuin... Dat is genoeg voor mij.”

En jij, Rita?

Rita: “Debbie wilde na haar reis werk zoeken in de sociale sector, samenwonen met Jonas en kinderen krijgen. Ik had nu grootmoeder kunnen zijn. Die dader heeft zoveel afgenomen van ons. Het moeilijkste moment was voor mij toen we terugkeerden uit Nepal, in 2017. Familie, vrienden en buren spraken daarna heel veel over Debbie, en dat deed deugd. Maar na een tijdje vielen die gesprekken stil, en zaten we hier alleen met ons verdriet. Dat verdriet slijt niet. Elf jaar lang al missen we iemand, elke dag opnieuw. Op elke verjaardag, op elke feestdag.

“Na haar dood vroegen sommigen ons waarom ze in hemelsnaam alleen naar Nepal was gereisd. ‘Dat is toch niet veilig, enfin?’ Maar Debbie ging wandelen in de natuur in een mooie streek. Dat is toch niet vragen om vermoord te worden?”

