Debat over verplichte vaccinatie komt op tafel parlement

Er komen nieuwe strenge maatregelen om de omikrongolf tegen te houden. Opvallend: het Overlegcomité vraagt het federaal parlement ook een debat te houden over het verplichten van vaccinatie.

Alle zittende binnenactiviteiten worden verboden. Bioscopen, theaters en concertzalen gaan dicht. Winkelen mag met maximaal twee personen tegelijk. En bij sportwedstrijden mag voortaan geen publiek meer aanwezig zijn. Met dat pakket nieuwe maatregelen wil het Overlegcomité, met daarin alle topministers van ons land, voorkomen dat omikron ons verder overspoelt.

Het percentage van besmettingen met die nieuwe variant stijgt heel snel. Volgens klinisch bioloog Emmanuel André (KU Leuven) is het totale aantal besmettingen met omikron de voorbije twee dagen verdubbeld. “Omikron was dinsdag al goed voor 27 procent van alle besmettingen”, liet hij eerder op de dag weten op Twitter. Woensdag was dat al 33 procent.

De omikronbesmettingen doen volgens professor André sinds dinsdag ook het totale aantal positieve besmettingen op dagbasis opnieuw toenemen. Sinds begin december waren die nochtans aan het dalen. Over omikron is nog veel onduidelijkheid. Of het stijgende aantal besmettingen ook een effect zal hebben op de ziekenhuisopnames, is nog niet zeker. Sommige studies tonen aan dat de nieuwe variant minder agressief zou zijn. Andere zeggen net het tegendeel.

In die context beslisten onze overheden om het zekere voor het onzekere te nemen en te verstrengen. Vooral de cultuursector krijgt daarbij rake klappen: cultuurhuizen en bioscopen moeten, tot hun eigen ontzetting, de deuren sluiten.

En opvallend: het Overlegcomité vraagt ook aan het federaal parlement om het debat aan te gaan over verplichte vaccinatie. Zo’n verplichting zal ons niet meer tegen omikron kunnen helpen, maar zou op langere termijn wel een crisis met eventuele andere varianten kunnen afstoppen.

Zowel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), zijn Waalse collega Christie Morreale (PS) als federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte eerder al voor een verplichting. Ook Groen en Ecolo zijn voor. Aan liberale kant is meer voorbehoud. Vooral premier Alexander De Croo (Open Vld) liet al een paar keer zijn twijfels horen.

Minister Vandenbroucke vroeg hierover ook een advies aan het Belgisch Comité voor Bio-Ethiek. Dat kwam er deze week en komt neer op een ‘ja, maar’. Volgens het Comité moeten er twee waarden afgewogen worden. Enerzijds is er de individuele vrijheid, anderzijds de solidariteit. Het Comité is van oordeel dat de solidariteit het wel degelijk kan halen van de individuele vrijheid. Want als de zorg te veel belast wordt door niet-gevaccineerden, blijven bijvoorbeeld kankerpatiënten van behandeling verstoken.

Al koppelt het Comité er ook enkele voorwaarden aan. Zo moet het vaccinatieschema eerst uitgeklaard worden. Dat de vaccins veilig zijn en werken, daar is geen discussie over. Maar eerst dacht men dat één prik met het Janssen-vaccin of twee prikken met Moderna of Pfizer voldoende zouden zijn. Nu is al duidelijk dat een boosterprik sowieso tot het basispakket hoort. Mogelijk moet er zelfs nog een vierde prik volgen.

Volgens het Comité mag verplichte vaccinatie ook niet ‘in allerijl worden geïmproviseerd’. Met een debat in het federaal parlement zou de discussie, die muurvast zat, opnieuw losgetrokken kunnen worden.