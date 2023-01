Deadline verstreken, maar nog altijd geen witte rook over kerncentrales

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hebben na een hele week onderhandelen nog steeds geen akkoord bereikt met Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales. De bedoeling was om voor het einde van het jaar al een deal rond te hebben voor een doorstart van Doel 4 en Tihange 3 in 2026. Die timing bleek te krap, ook al klonk het op 31 december dat er veel vooruitgang geboekt was. En dus moest er na de feestdis meteen verder onderhandeld worden.

Zoals bekend gaan de onderhandelingen over drie grote blokken. De regering zoekt samen met Engie naar de beste structuur om samen de twee kerncentrales uit te baten. Dat betekent dat de regering voortaan zal delen in de winst maar ook in de kosten van de centrales. Tweede heikele punt is de datum waarop de centrales weer kunnen draaien. De regering wil dat Engie tegen november 2026 klaar is, om zo de energiebevoorrading in de winter van 2026-2027 veilig te stellen.

De grootste klip die moet worden gerond is de maximumfactuur voor de berging van het nucleair afval. Die factuur is voor Engie, maar de onzekerheid over het eindbedrag weegt op de beurskoers van de Fransen. Op dit moment heeft Engie al een spaarpotje van 15 miljard aan de kant gezet, maar het bedrijf wil vermijden dat daar om de zoveel jaar nog eens miljarden bij moeten komen. Engie wil een eindfactuur vastleggen, om alle onzekerheid weg te nemen.

De grote vraag is alleen: hoe moet dat bedrag dan berekend worden? De berging van het afval zal pas over vele jaren gebeuren. Wie kan nu al zeggen hoe dat precies in zijn werk zal gaan, en hoeveel dat allemaal gaat kosten? De regering wil absoluut vermijden dat de kosten uiteindelijk veel hoger oplopen en dat het uitstaande bedrag dan bij de Belgische belastingbetaler terechtkomt. In het princiepsakkoord van afgelopen zomer werd wel met Engie overeengekomen dat er een veiligheidsmarge zou komen boven op de maximumfactuur, om onvoorziene omstandigheden te dekken.

De kerncentrale van Doel. Beeld ID/ Philip Vanoutrive

Over de voortgang van de gesprekken kwam deze week bijzonder weinig naar buiten. In de Franse media werd wel gewag gemaakt van een maximumfactuur van 20 miljard. Maar regeringsbronnen geven aan dat er wellicht niet nu al een bedrag wordt vastgelegd. De bedoeling is om in het akkoord de werkwijze vast te leggen hoe dat bedrag berekend zal worden.

Een week na de zelf opgelegde deadline wordt nog steeds aan de lopende band onderhandeld. Volgens bronnen wil de premier graag dit weekend de landing inzetten. In de eerste week van het nieuwe jaar kon er nog in de luwte gewerkt worden. Maar zonder akkoord krijgt de premier volgende week wellicht de wind van voren in het parlement.

In regeringskringen valt te horen dat het niet op een paar dagen aankomt. Maar iedereen beseft wel dat de tijd nu echt begint te dringen. De energiereus heeft altijd volgehouden dat er voor een verlenging van de centrales eigenlijk vijf jaar nodig is. Engie beloofde zich te engageren om het proces te versnellen, maar heeft nooit gegarandeerd dat november 2026 gehaald zal worden.