De zusjes Delevingne: ‘We noemen Cara vaak mini-Yoda’

De jongsten zijn 29 en 36 en hebben een succesvolle carrière uitgebouwd als model en actrice. De oudste is 37 en volgt een opleiding om vroedvrouw te worden. Cara, Poppy en Chloe Delevingne, zussen, over modellenwerk, de verslaving van hun ­moeder en dansen op de Spice Girls.

Poppy

“Als mijn zussen en ik samen zijn, krijgen andere mensen er amper een speld tussen. We zijn heel luidruchtig, we maken elkaars zinnen af en het kan er heftig toegaan. Onze WhatsApp-groep valt nooit stil: ‘Kijk wat ik als ontbijt eet.’

“Ik was 6 toen Cara is geboren en ik was graag de jongste van het gezin, dus ik stond niet te springen van vreugde bij het idee dat ik er een zusje bij kreeg. Maar ik ben als een blok voor haar gevallen. Ze leek wel een pop, ze was echt mijn pop. Ik deed haar mooie kleertjes aan en speelde met haar. Ze was perfect.

“Ik heb met elke zus een heel andere relatie. Mijn oudere zus Chloe voelde altijd meer als een tweelingzus aan (ze schelen maar elf maanden, red.). Toen we tieners waren, maakten we knetterende ruzies, die we dan op een even spectaculaire manier weer goedmaakten. Ze is grappig en droog, maar ze kan soms verlegen zijn. Ze weigerde naar beneden te komen voor haar achtste verjaardagsfeest, wat ik verwarrend vond, want ik ben dol op feesten.

“Cara daarentegen is vurig, trouw en veerkrachtig. Ze is ook ambitieus – ze is al zingend en dansend geboren en ze blinkt overal in uit, als ze dat zou willen.

“We zijn opgegroeid in een prachtig huis in Wandsworth in het zuidoosten van Londen, vlak bij een park. We liepen altijd blootsvoets buiten rond, we klommen in bomen. We hebben twee heel grappige, onconventionele ouders die ons hebben geleerd dat we moesten zijn wie we wilden. Charles, onze vader, is wellicht de charmantste man op aarde. Pandora, onze moeder, hoorde je al van een kilometer afstand aankomen, want ze droeg kanjers van oorbellen en tientallen armbanden, en veren in haar haar.

“Mama heeft problemen gehad met haar mentale gezondheid en ze is verslaafd geweest. Dat zijn ziekten, net zoals kanker, en er valt haar niets te verwijten. Ik ben snel volwassen moeten worden, maar ik vind dat geen slechte zaak. Het positieve daaraan is dat we alle drie al van in het begin nuchter door het leven zijn gegaan.

“De modellenwereld was een akelige plek (Poppy werd op haar vijftiende ontdekt door het modellenbureau Storm, red.). Ik herinner me dat ik jarenlang Groot-Brittannië heb afgereisd met gympen, hoge hakken en een handtas. Ik heb heel lang geen opdrachten gekregen. Ik herinner me nog dat mijn vader zei: ‘Volhouden, lieveling, het komt wel goed.’ Ik was een slungelachtig meisje, ik vond mezelf niet aantrekkelijk.

“Cara haar carrière is heel anders verlopen. Na één of twee castings had ze het al voor elkaar. Het was fenomenaal. Ze is een supermodel. Er is nooit een onderlinge strijd tussen ons geweest. Ik denk dat het leeftijdsverschil van zes jaar onze redding is geweest, omdat we daardoor nooit tegen elkaar zijn uitgespeeld.

“Cara is een verstandige meid. Ik voel me op geen enkele manier verstikt door de roem, terwijl dat voor Cara een groot deel van haar leven is. Daarom stel ik me heel beschermend op tegenover haar.

“We hebben altijd al met z’n drieën iets willen doen, dus hebben we in 2020 ons eigen merk van prosecco (Della Vite) opgestart. Ik hou me bezig met het creatieve proces, Chloe kan het geweldig goed verkopen in interviews en Cara is de zakenvrouw. We amuseren ons te pletter.”

Cara

“Geen haar op mijn hoofd twijfelt eraan dat mijn zussen ook mijn beste vriendinnen zouden zijn als we geen familie waren. Als Poppy ergens binnenkomt, licht de hele kamer op. En Chloe kan aan elke situatie haar kennis en vreugde bijdragen. Zonder haar kan ik mijn eigen veters nog niet knopen.

“We hebben allemaal een competitief kantje, maar het blijft wel leuk en speels. Dat hebben we van onze vader geleerd. We winnen graag, maar we gaan ook sportief met een nederlaag om – en als de jongste was ik het gewend altijd te verliezen.

“Ik zag mijn zussen als de ultieme vrouw die ik ooit wou zijn. Ik besefte al snel dat ik niet net zoals zij kon zijn – we zijn allemaal een andere weg ingeslagen – maar ze hebben me de belangrijkste levenslessen geleerd. Mijn vader heeft me geleerd dat ik altijd ambitieus moest zijn, nooit mocht opgeven en onvoorwaardelijk moest liefhebben. Mijn moeder heeft me geleerd dat je bij een tegenslag vooral jezelf weer moet kunnen oppeppen.

“Ik ben opgegroeid als een queer kind (Cara noemt zichzelf panseksueel – wat betekent dat ze op alle genders valt – ze heeft relaties gehad met de zangeres St. Vincent en met actrice Ashley Benson, red.), daardoor heb ik me soms geïsoleerd en stuurloos gevoeld. Mijn zussen hebben hun best gedaan om er voor me te zijn, maar het was iets wat ik alleen moest doormaken om mezelf echt goed te leren kennen. Ik ben dat nog altijd aan het ontdekken en dat zal voor de rest van mijn leven zo blijven.

“Toen ik als tienjarige mijn eerste opdracht als model kreeg, was ik me niet bewust van waar ik mee bezig was, van de mode en de kunstzinnigheid die ik nu begrijp en koester.

“Ik heb mezelf bovenal altijd als een rebel gezien, niet als iemand die regels wil overtreden, maar ze in vraag wil stellen. Ik hou van het woord stout, maar enkel voor volwassenen. Ik denk dat ik op dit moment misschien wel de stoutste van ons drieën ben.

“Toen ik als model werkte, had ik altijd het gevoel dat ik acteerde. Ik probeerde voortdurend aan de norm te beantwoorden, maar door te gaan acteren ben ik erin geslaagd mijn emoties beter onder controle te krijgen (Cara heeft onder andere geacteerd in de televisiereeks ‘Carnival Row’ en de films Suicide Squad’, ‘Anna Karenina’ en ‘Tulip Fever’, red.). Poppy heeft me ertoe aangezet om er echt voor te gaan. Zonder haar zou ik niet doen wat ik nu doe.

“Ik ben altijd een grote fan geweest van Chloe. Ik kijk ernaar uit haar te zien opbloeien als een vroedvrouw in deze volgende fase van haar leven. Ik kan niemand bedenken die meer geschikt is voor dat werk.”

Chloe

“Ik vind het nog altijd spannend als ik Cara op de cover van een tijdschrift of op de zijkant van een bus zie staan, ook al doet ze dit werk al jaren. Ik ben heel trots op Cara en Poppy, want je leven in de schijnwerpers leiden is niet altijd makkelijk. Ik ben meer verlegen en ik begin dan te stamelen, maar zij stoppen zich niet weg. Ik word al zenuwachtig als ik er nog maar aan denk.

“Ik ben rustig en onstuimig in de liefde – ik zou alles laten vallen en naar de andere kant van de wereld vliegen om hen te redden – hoe ergerlijk mijn echtgenoot dat ook vindt. Hij zegt dan: ‘Je hebt wel kinderen!’ Maar ik ben niet de bazigste. Poppy is degene die het meest rechtuit is. We noemen Cara vaak ‘mini-Yoda’ omdat ze bij een meningsverschil de therapeut speelt en ons terechtwijst.

“Poppy en ik wilden elkaar meer de loef afsteken toen we nog jonger waren, maar enkel bij banale dingen, zoals wie vooraan mocht staan als we op een nummer van de Spice Girls dansten. Cara mocht meedoen aan onze dansjes, maar ik heb als kind niet veel tijd met haar doorgebracht vanwege het leeftijdsverschil. Als je zelf 14 bent, heb je geen diepgaande gesprekken met een zesjarige.

“Ik besefte wel dat we een geprivilegieerde jeugd hadden, maar we vonden het nooit vanzelfsprekend. Ik denk dat ik 13 was toen mama me vertelde dat ze bipolair was. Maar ik was me daar altijd al wel van bewust.

“Op Cara ben ik trots omdat ze haar mening uit over mentale gezondheid en seksuele geaardheid. Vooral na de opvoeding die wij gekregen hebben. Onze ouders zijn heel erg hetero, maar ze proberen het te begrijpen.

“Ik ben altijd al een studiehoofd geweest. Ik heb een diploma in biomedische wetenschappen en tumorbiologie behaald en ik studeer nu om vroedvrouw te worden. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de vrouwelijke seksuele gezondheid (Chloe was een van de oprichters van de Lady Garden Foundation, die geld inzamelt voor het onderzoek naar gynaecologische kankers, red.). Een moeder mogen begeleiden bij een bevalling zal ik een hele eer vinden. Ik sta te popelen om baby’s in mijn armen te houden.”