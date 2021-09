‘De zure beertjes van de muziekindustrie’: kan ABBA-comeback de verwachtingen inlossen?

“Ik ken de muziek van ABBA al bijna mijn hele leven, de groep is als familie voor me. Het is ongelooflijk dat ze weer samen zijn.” De livestream waarmee ABBA donderdag zijn langverwachte terugkeer aankondigde, werd bijna twee miljoen keer bekeken. Toch is het onwaarschijnlijk dat een van die kijkers enthousiaster reageerde dan Ronnie Wielockx (62). De man ziet zichzelf als een van de grootste fans van de band en heeft een speciale kamer in zijn woning waar hij zijn ABBA-collectie bewaart: duizenden elpees, puzzels en tassen staan zo zorgvuldig naast elkaar uitgestald. “Er werd al jaren over een mogelijke terugkeer gespeculeerd, dus het hoeft niet te verrassen dat ik na de aankondiging erg emotioneel was.”

Volgens Lut Kuppens (58), oprichtster van een Belgische ABBA-fanclub, wordt Wielockx’ enthousiasme gedeeld door heel wat mensen die met de muziek van de Zweedse band opgroeiden. In het verleden organiseerde ze jaarlijkse fandagen waarbij geïnteresseerden expertenpanels over het repertoire van de band konden bijwonen en konden deelnemen aan een heuse ABBA-tombola. Nu plant ze een trip naar de nagelnieuwe arena in Londen waar ABBA vanaf volgend jaar concerten zal geven. De Zweedse muzikanten zullen wel niet in levenden lijve aanwezig zijn: hun lichamen werden met moderne technieken nagebouwd zodat ze in hologramvorm kunnen aantreden. Op die manier zullen Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid er precies uitzien als tijdens de hoogdagen van de band in de jaren zeventig. “Ik trok eerder twee keer naar Stockholm om in de voetsporen van ABBA te treden, maar in Londen kunnen we dichter bij de band komen dan ooit tevoren.”

De bandleden vinden het belangrijk om bij hun comeback de suggestie te creëren dat de tijd sinds hun split in 1982 stilstond. Op muzikaal vlak vertaalt die keuze zich in nummers die klinken alsof ze rechtstreeks van klassieke albums als Super Trouper of Voulez-Vous geplukt zijn. “Ik ben blij dat de groepsleden niet geprobeerd hebben om het over andere boeg te gooien, waarom zouden ze aan een succesrecept sleutelen?”, vraagt Wielockx zich af.

Snoepjes met succesrecept

De marketeers achter de groep wrijven zich ongetwijfeld in de handen wanneer ze dergelijke uitspraken horen. Zij werken immers al jaren aan een strategie om de gekte rond de groep levend te houden en hechten daarbij veel belang aan manieren om de fanbase te vernieuwen. Een belangrijke schakel daarbij is de ABBA-musical Mamma Mia, die sinds de première al door 65 miljoen mensen gezien werd en die meer dan 3,3 miljard euro in het laatje bracht. De voorstelling en de twee filmadaptaties ervan lieten de afgelopen jaren nieuwe generaties kennismaken met het repertoire van ABBA. Zo werd de muziek steeds belangrijker dan de mensen die ze brengen.

Stany Crets, die dezer dagen het land doorkruist met een eigen bewerking van Mamma Mia, merkt op dat de genialiteit van de ABBA-nummers in hun eenvoud ligt. “ABBA-hits zijn de zure beertjes van de muziekindustrie. Net zoals je soms één snoepje eet en er vervolgens niet meer mee kan stoppen, zijn hun nummers onweerstaanbaar.”

Crets vraagt zich wel af waarom de groep er precies voor kiest om terug te komen. De leden hebben immers een reputatie hoog te houden en de terugkeer gaat gepaard met creatieve risico’s. “Ik denk niet dat ze gedreven worden door financiële belangen, maar dat hun zin om nieuw materiaal te brengen simpelweg te groot was. Daarnaast hebben ze een succesrecept in handen waaraan niets gewijzigd hoeft te worden. The Rolling Stones vinden zichzelf ook niet opnieuw uit voor elke concerttoer.”