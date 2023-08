‘De Zelzaatse bevolking is kwaad’: golf van solidariteit zorgt ironisch genoeg voor verdeeldheid

Dinsdag en woensdag trekken eerst rechtse, en dan linkse demonstranten door de straten van Zelzate. Filmpjes over pestende jongeren oogstten overal verontwaardiging, maar creëren nu zelf verdeeldheid. ‘Op den duur heeft dit niets meer met Zelzate te maken’

“Kijk, daar staat de bekendste remorque van Zelzate”, zegt Chris Van Nieuwenborgh (52) van achter de toog van de kantine in een sportcomplex. De cafébaas wijst naar de aanhangwagen met het blauwe zeil, waartegen een jongen vorige week omsingeld en vernederd werd, en bovendien rake klappen kreeg.

Het geweld werd vastgelegd op één van de pestfilmpjes die viraal gingen op sociale media. De beelden kregen zoveel weerklank dat zelfs Elon Musk erover tweette. ‘Messed up’, vond de X-baas het. “Misschien is dit nu wel de bekendste remorque van de hele wereld”, lacht de cafébaas groen.

Na het filmpje over de jongen die voor de aanhangwagen de voeten moest kussen van zijn belagers, doken er vorige week nog andere beelden op van een meisje. Zij moest op haar knieën gaan zitten en kreeg onder meer een zware vuistslag op haar achterhoofd. De beelden werden een paar honderd meter verderop gemaakt, bij de haltes van de De Lijn-bussen.

Beeld ID/ Sebastiaan Franco

Van die plek is er ondertussen trouwens nog een pestfilmpje opgedoken. Voor Van Nieuwenborgh kwamen de incidenten niet als een verrassing. “Het is hier al jaren bezig”, zegt hij. “Er zijn jongeren die samen groepjes vormen en dan dat machogedrag... Als je als oudere tussenkomt, zou je zelf ook nog klappen krijgen.”

De verontwaardiging wordt nu aangewakkerd door de video’s van twee gebeurtenissen die veel aandacht kregen, maar de cafébaas kan nog tal van andere incidenten opnoemen, die geruisloos passeerden. Zo werd vorige week nog op een ochtend in de straat nog ingebroken. Het zorgt alles samen voor een behoorlijk onveiligheidsgevoel. “’s Avonds wanneer ik afsluit, zijn de lichten op straat uit, dan voel ik me niet meer op mijn gemak.”

Koloniseren

Al dagen regent het politieke reacties op wat er zich in Zelzate heeft voorgedaan. Vooral het Vlaams Belang deelde de filmpjes gretig. Volgens kopstuk Filip Dewinter past het vernederen van niet-moslims “in een praktijk die de islam toepast om te koloniseren en te veroveren”, zo schreef hij op X.

In Zelzate zorgt een golf van solidariteit met de slachtoffers ironisch genoeg voor verdeeldheid. Dinsdag trekt er een mars met de steun van Vlaams Belang door de straten. Woensdag is er een andere actie, die op sympathie kan rekenen van het stadsbestuur.

De mars van dinsdag wordt georganiseerd door twee raadsleden in de gemeente. Eén van hen is oud-burgemeester Frank Bruggeman. Hij zetelt als onafhankelijke in de gemeenteraad, nadat de wegen van hem en zijn oude partij Open Vld scheidden. Bruggeman werd bij de liberalen te rechts bevonden.

Hij reageerde – nog als burgemeester – woedend op de vorming van de huidige coalitie in Zelzate. Dat is de enige Vlaamse gemeente waar het uiterst linkse PVDA mee aan de knoppen zit. Bruggeman wil met de betoging nu het linkse bestuur op de korrel nemen, dat volgens hem te veel een “pamperbeleid” heeft gevoerd.

Chris Van Nieuwenborgh (52). Beeld ID/ Sebastiaan Franco

Het is dus zijn protestmars waar Vlaams Belang zich volop achter schaart. De oproep voor de betoging wordt op Facebook ook door andere lokale afdelingen van de partij gedeeld. Bruggeman benadrukt tegenover De Morgen dat hij de betoging als onafhankelijke politicus organiseert. “Het is geen betoging van Vlaams Belang”, zegt hij. “Maar ik kan die partij ook niet verbieden om aan de mars deel te nemen.”

De oud-burgemeester wil met de actie naar eigen zeggen vooral een signaal geven dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de opvoeding van hun kinderen. “We zien ook dat integratie voor sommigen nog steeds een probleem is.” Op Facebook roept Bruggeman op om het rustig te houden dinsdag en “geen dommigheden” uit te halen.

Dialoog

De protestmars van de dag erop heeft misschien eenzelfde doel – een symbolische vuist maken tegen zinloos geweld – maar de toon is behoorlijk anders. De mars van woensdag gaat uit van Diepgang, een jongerenwerking die aan de lokale voetbalclub is gekoppeld. Die werd opgericht om kansarmoede bij jongeren in Zelzate aan te pakken.

“We willen met de mars onze stem laten horen en opkomen tegen pesten en geweld”, zegt opbouwwerker Jens Beresole. “De Zelzaatse bevolking is kwaad. Ik hoop dat we met onze wandeling mensen kunnen samenbrengen en met elkaar in gesprek kunnen laten gaan om die woede te laten zakken. Er zal ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen aan het schepencollege.”

Bij het bestuur klinkt het ondertussen dat Zelzate niet alle tools in handen heeft om dit soort criminaliteit tegen te gaan. De daders zouden trouwens vooral van buiten de gemeente afkomstig zijn. “Maar als we weten wie de ouders zijn, willen we wel met hen in gesprek gaan”, zegt schepen van Jeugd Steven De Vuyst (PVDA). De feiten wijzen volgens hem op een ruimer maatschappelijk probleem.

Dat er ondertussen al zoveel politiek gekrakeel over is geweest, is net de reden waarom cafébaas Van Nieuwenborgh niet aan de protestmarsen zal deelnemen. “De reacties hebben nog weinig met Zelzate te maken”, vindt hij.

Hij voelt zich niet gehoord, omdat er jaren geleden al werd gewaarschuwd voor de problematiek. Veel hoop op beterschap heeft hij niet: “Ik denk eerlijk gezegd dat het nog zal escaleren.”