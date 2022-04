Op 27 april buigt de Gentse raadkamer zich over de zaak-‘Eveline’. De zaak veroorzaakte anderhalf jaar geleden opschudding toen expliciete beelden van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt zich over het internet verspreidden. Het onderzoek naar de verdachte - de man achter het valse account van ‘Eveline’ - en zijn handlanger is begin april door het parket afgerond.

Wat is er exact gebeurd?

Daarvoor moeten we terug naar september 2020. België had net de eerste coronagolf verteerd, de tweede piek stond voor de deur. Op dat moment worden op sociale media en Whatsapp in sneltempo expliciete beelden verspreid van drie bekende Vlamingen: Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire.

Het drietal was elk afzonderlijk in de val gelokt door een zekere ‘Eveline’, een knappe verschijning die de BV’s zogezegd in een discotheek tegen het lijf was gelopen en hen daarop een berichtje stuurde via Instagram. Of ze het gesprek niet wilden verplaatsten naar de berichtenapp Kik Messenger, vroeg ze. “Daar kunnen we iets meer privé zijn”, klonk het. Daar deelden de bekende gezichten naaktbeelden die later massaal online werden verspreid.

Wie is ‘Eveline’?

Al snel werd duidelijk dat ‘Eveline’ niet echt bestond. Degene die zich voordeed als de vrouw, gebruikte foto’s en filmpjes van een Australisch model. Maar wie zat er dan wel achter het valse account? Een maand nadat de beelden openbaar werden, arresteerde de politie met de hulp van de Federal Computer Crime Unit Gregory R., op het moment van de feiten een 27-jarige student uit het Gentse. Hij bekende de persoon te zijn achter de sociale media-accounts van ‘Eveline’. Ook zijn 22-jarige Antwerpse handlanger, die de beelden via Whatsapp rondstuurde, werd opgepakt.

Hoe gingen ze te werk en hoe kreeg Gregory R. drie BV’s met jaren ervaring en mediatraining zo ver om expliciete beelden te delen met een vals account? Waren de drie trouwens de eerste slachtoffers van R.? Nee, zo blijkt uit gelijkaardige onderzoeken van het parket van Dendermonde, waar maar liefst zeven dossiers lopen tegen de man.

Hoe reageerden de slachtoffers?

Een week nadat de beelden viraal gingen, lieten de drie slachtoffers van zich horen. Muzikant Stan Van Samang eerst via zijn advocaat, presentatoren Sean Dhondt en vooral Peter Van de Veire spraken zelf, op radiozenders Qmusic en MNM.

“Ik wens het niemand toe om op deze manier publiekelijk vernederd te worden”, getuigde een emotionele Sean Dhondt. Bij een eveneens aangedane Van de Veire klonk het: “Op sextingbeelden doorsturen zonder toestemming staan straffen. Gevangenisstraffen van vijf jaar. Vijf jaar als je die beelden krijgt en zonder toestemming deelt. Je vindt me een crimineel? Een pervert? Een viezerik? Ga vandaag voor je spiegel staan. Want jij wou toch die beelden zien?”

Ook het Australische model Erin James, wier foto’s door Gregory R. misbruikt werden, liet van zich horen. In Het Laatste Nieuws vertelde ze dat ze uit de lucht viel toen ze het nieuws vernam, maar onbekend is het fenomeen voor haar niet: “Je kan je niet voorstellen hoe vaak mijn beelden gebruikt worden door catfishers of door mensen die een valse identiteit willen aannemen. Ik krijg de hele tijd berichten van slachtoffers met dergelijke verhalen van misbruik, over daders die mijn identiteit gebruiken om zo geld af te troggelen van mensen of naaktfoto’s te bemachtigen. Spijtig genoeg slagen ze er soms in.”

Peter Van de Veire tijdens zijn reactie op de gelekte foto's. Beeld MNM

Wat mogen we verwachten van de rechtszaak?

Het onderzoek naar de zaak is begin april afgerond, op 27 april buigt de raadkamer in Gent zich over de eventuele doorverwijzing. Wat het parket zal vorderen, wil het voorlopig niet kwijt. “Inhoudelijk geven we voorlopig geen commentaar”, klinkt het. “Op de raadkamer zal het parket haar standpunt meedelen. Over de inhoud van de eindvordering wensen we geen communicatie te verstrekken alvorens alle partijen kennis hebben kunnen nemen van het standpunt van het parket.”

Stan Van Samang legde als enige slachtoffer in de affaire-’Eveline’ onmiddellijk na de feiten klacht neer tegen onbekenden. Daarop besloot de rechter dat de intieme beelden en opnames niet verder verspreid mogen worden. Wie dat wel nog doet, zoals eerder het satirische ‘t Scheldt, riskeert een dwangsom van 10.000 euro. Ook kregen alle technologiebedrijven het bevel de foto’s van hun infrastructuur te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken.

Peter Van de Veire en Stan Van Samang stelden zich burgerlijke partij in de zaak tegen Gregory R. en zijn medeplichtige. Het Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen trad hen daarin bij. “Op die manier willen we meestrijden tegen de verspreiding van naaktbeelden zonder toestemming”, zei adjunct-directeur Liesbet Stevens in 2020 in Het Nieuwsblad. Zij wil vooral de belangen van de anonieme slachtoffers van ‘Eveline’ verdedigen.