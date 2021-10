De wolf verovert ook Nederland: ‘We moeten de natuur meer ruimte geven’

De wolf beroert niet alleen bij ons de gemoederen. In Nederland heeft zich inmiddels een zevental wolven gevestigd, en in 2019 plantte de soort er zich op de Veluwe voor het eerst in 150 jaar voort. Een nieuw Nederlands rapport geeft een antwoord op 25 vragen over de wolf, en hoe ermee samen te leven.

“Het is een poging om alle feiten op een rijtje te zetten, want ook bij ons circuleert veel fake news over de wolf”, zegt hoofdauteur en dierecoloog Hugh Jansman (Wageningen Universiteit). “Zo blijft het gerucht de ronde doen dat de wolf hier door groene jongens is uitgezet.” Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kreeg in De zevende dag nog voor de voeten geworpen dat de wolf “per bestelwagen” is gekomen. “Terwijl zowel uit genetische analyses als uit monitoring van wolvenmigratie duidelijk blijkt dat de dieren hier op eigen houtje zijn geraakt”, zegt Jansman.

Ook Nederlandse boeren worstelen met de wolf. Wolvin GW998f - onze noorderburen doen niet aan koosnaampjes - liet er met 31 stuks het hoogste aantal gedode schapen in één aanval optekenen. “Maar sinds het dier zich in 2018 op de Veluwe heeft gevestigd, heeft het nog slechts twee keer schapen gedood”, zegt Jansman. “Het illustreert een belangrijk verschil tussen gevestigde dieren en zwervers. Net door de wolf te verjagen of te bejagen zoals sommigen zouden willen, trek je meer onervaren en nieuwsgierige zwervers aan, die sneller geneigd zijn zich aan vee te vergrijpen.”

Breekijzer

Maar ook gevestigde dieren kunnen een makkelijke hap soms niet weerstaan. “Eén van de belangrijkste adviezen is: voorkom dat wolven zich specialiseren in het verschalken van vee”, zegt Jansman. “Dat betekent niet alleen vee met schrikdraad beveiligen, maar dat ook zo snel mogelijk doen. Want een wolf die heeft geleerd dat vee een makkelijke prooi is, zal blijven proberen tot hij een niet-beveiligde wei heeft gevonden.”

Dat er af en toe runderen sneuvelen, zoals recent nog in Limburg, verwondert Jansman niet. In Nederland ging de wolf ook al kalveren achterna. “Een natuurlijke kudde met stieren, moeders en kalveren is beter in het afslaan van een wolvenaanval dan een kudde die enkel uit kalveren bestaat. Onze doorgefokte vlees- en melkrunderen zijn bovendien minder weerbaar dan de robuustere rassen van vroeger. De wolf legt zo enkele problemen van onze moderne veeteelt bloot.”

Wat is de meerwaarde van zo’n wolf, werpen critici op. “Die is er zeker”, zegt Jansman. “Doordat ze verzwakte en zieke dieren pakken, houden ze populaties prooidieren gezond. Sommige ziektes kunnen vee treffen, denk maar aan de Afrikaanse varkenspest of rundertuberculose. Recent onderzoek toont dat bij wilde zwijnen minder rundertuberculose voorkomt in aanwezigheid van wolven. Als je de wolf zijn natuurlijke rol laat vervullen, kan hij een bondgenoot van de boeren zijn.”

Daarvoor is meer nodig dan een rol schrikdraad. Wetenschappers aan de Wageningen Universiteit werkten eerder al een visie uit op hoe Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien. Dat toekomstbeeld is ingegeven door uitdagingen waar we in Vlaanderen evenzeer mee worstelen: we moeten ons wapenen tegen de klimaatverandering en het bijbehorende extreme weer, de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen en de landbouw verduurzamen. “Dat kan door meer ruimte te geven aan natuur, en door met meer aandacht voor de draagkracht van de natuur aan landbouw te doen”, zegt Jansman. “In een landschap met meer natuurgebieden, die goed met elkaar zijn verbonden, is het risico op conflicten met de wolf bovendien veel kleiner. De wolf kan een breekijzer zijn om een transitie te forceren die we toch moeten maken.”