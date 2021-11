De WK-selectie van Martínez: ‘We moeten vooral kijken naar wie hij zal overhouden’

Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de resterende twee WK-kwalificatieduels. Met nieuwkomers als onder meer Dante Vanzeir en Wout Faes pompt hij vers bloed in de ploeg. Wat mogen we daarvan verwachten? We bellen met sportjournalist Hans Vandeweghe. ‘Sommigen zullen nog wel uit de boot vallen.’

Zitten er verrassingen in de selectie? Wat valt je op?

Hans Vandeweghe: “Dante Vanzeir is de grootste verrassing, vooral omdat hij speelt bij Union, een ploeg die helemaal niet speelt zoals de Rode Duivels. ‘Zijn evolutie is indrukwekkend’, verklaart Martinez, maar ik denk dat er andere spelers zijn die meer geschikt zijn om voorin te spelen. Ik verwacht ook niet dat hij zal spelen.”

“Je moet ook eens kijken hoeveel spelers er geselecteerd zijn: 29 namen. Er zullen er nog wel wat afvallen. Sommigen worden gewoon beloond omdat ze hun best doen in de Belgische competitie. Je moet niet vergeten: Martínez is ook technisch directeur van de Belgische voetbalbond, dus als hij altijd maar naast onze landgenoten in de Belgische competitie kijkt, dan discrediteert hij zijn eigen competitie. Dus wat doet hij? Belgische ploegen zoals Union belonen. Sommigen spelen dan een minuut of vijf of helemaal niet, maar dan hebben ze toch een shirtje gekregen van de nationale ploeg en ze zijn tevreden. En de ploegen ook.”

“We zullen vooral moeten kijken naar wie Martínez overhoudt: naar wie er uiteindelijk op het veld zal staan en naar wie er zal invallen als het niet goed gaat. Maar we moeten die selectie niet overdrijven, we moeten daar geen grote conclusies aan vastknopen.”

Opvallend: het is toch een serieuze verjonging van de nationale ploeg?

“Dat was ook wel nodig en vooral achterin was er wat jong bloed nodig. Dus dat Wout Faes en Arthur Theate geselecteerd worden is vrij normaal. Wat Martínez hier nu doet, is toch antwoord geven op de kritiek van de laatste maanden, namelijk dat hij sinds 2016 altijd maar dezelfde spelers selecteert. In die zin is het vrij logisch. Voorin was het jonge bloed er al, daar hebben ze nu er nu ook nog Charles De Ketelaere bij.”

“Sommige nieuwkomers zijn typisch Belgische spelers waar in ons land maar voor de helft in geloofd wordt en worden binnengehaald door buitenlandse ploegen. Dat vind ik toch heel opmerkelijk: dat een aantal van die spelers naar het buitenland moet om door te breken. Maar gaan ze Kompany, Vertonghen en Vermaelen kunnen vervangen? Ze hebben toch allemaal minder ervaring. Maar het blijven wedstrijden tegen Estland en tegen Wales, dat zijn niet meteen wereldvoetballanden. Dus wat dat betreft is het voor Martínez een goed moment om eens te kijken wie er opstaat in die groep.”

Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zijn geblesseerd. Wie wordt de nieuwe diepe spits?

“Het is eigenlijk een noodscenario: Lukaku en Batshuayi doen niet mee, dus het is vooral kijken wat er ter beschikking is. Voorin zal Charles De Ketelaere waarschijnlijk in de plaats spelen van Lukaku, door zijn handigheid.”

“De Ketelaere lijkt mij de meest aangewezen persoon, nog meer dan Christian Benteke. Waarom? Omdat Martínez zo de prestaties van Club Brugge in de Champions League waardeert en tegelijkertijd een jong talent de kans geeft. Club Brugge zal dat ook graag zien, want dan gaat de marktwaarde van De Ketelaere de hoogte in.”