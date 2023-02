De winter van 2025 dreigt nog altijd een bibberwinter te worden: ‘Doel 4 en Tihange 3 laten draaien lijkt ons niet mogelijk’

Uitbater Engie heeft zijn twijfels bij de suggestie van de nucleaire waakhond FANC om Doel 4 en Tihange 3 te laten draaien in de winters van 2025 en 2026. De zorgen over de bevoorradingszekerheid zijn dus nog niet van de baan.

Hoe houden we ons warm in de winter van 2025? Die vraag houdt politici al een jaar bezig. De Belgische kerncentrales staan immers op de rand van hun pensioen, terwijl de Franse kerncentrales die ons normaal ondersteunen geplaagd worden door pannes. “Wellicht is dat probleem pas in 2028 van de baan”, zegt energie-expert Joannes Laveyne (UGent). Ondertussen draait de Russische president Poetin stilaan de gaskraan dicht.

Vorige zomer sloot de regering-De Croo al een principeakkoord met uitbater Engie Electrabel om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, die normaal in de zomer van 2025 zouden sluiten, tien jaar langer open te houden. Maar eerst zouden zij een tijdje dicht moeten voor een moderniseringsbeurt. Wellicht komt de heropstart iets te laat voor de winter van 2026.

Zowel in de winters van 2025-2026 als 2026-2027 dreigen we in de problemen te komen, zo berekende netbeheerder Elia. Daarom wordt er naarstig gezocht naar een alternatief.

Een beetje rekken

Begin februari besliste de regering om een levensduurverlenging van de drie oudste kerncentrales van het land te onderzoeken: Doel 1, Doel 2 en Tihange 2. Zij zouden normaal sluiten in 2025. Momenteel voldoen zij echter niet aan de huidige veiligheidsnormen. De groenen pleiten daarom voor het ‘rekken’ van de jongere centrales Doel 4 en Tihange 3, door ze in de zomer wat minder te laten draaien en op piekmomenten in de winter in te schakelen.

Uit een onderzoek van de nucleaire waakhond FANC zou nu blijken dat Doel 4 en Tihange 3 inderdaad niet per se moeten sluiten in de winters van 2025 en 2026. De noodzakelijke moderniseringsbeurt voor de levensduurverlenging zou namelijk veilig kunnen gebeuren tijdens de normale onderhoudspauzes, zo schrijven l’Echo en De Tijd. Zelf onthoudt het FANC zich van commentaar.

De piste zou een alternatief kunnen zijn voor de levensduurverlenging van de drie oudste kerncentrales, die – zeker voor de groenen – moeilijk ligt. “Als er een andere nucleaire piste is die meer garanties biedt met betrekking tot bevoorradingszekerheid en de nucleaire veiligheid, dan moet die zeker worden onderzocht”, benadrukt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Maar de discussie in de regering belooft pittig te worden. Zo eist MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de drie oudste centrales sowieso worden verlengd. Anders zal deze regering over niets nog een akkoord kunnen maken, dreigde hij vorige week. In maart wil de regering de knoop doorhakken.

Huzarenstuk

Meer fundamenteel zijn er vooral ook vragen over de haalbaarheid. Zo heeft uitbater Engie zijn twijfels. Op dit moment zijn Engie en de regering-De Croo volop de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 aan het onderhandelen. Dit wordt sowieso al een huzarenstuk om op tijd rond te krijgen, klinkt het bij Engie, laat staan dat de centrales constant moeten blijven draaien.

“Op dit moment hebben wij nog geen officiële vraag gekregen van de regering om deze piste te onderzoeken. Maar we kunnen wel al zeggen dat deze piste ons in het huidige kader niet mogelijk lijkt”, zegt woordvoerder Olivier Desclée.

Volgens Laveyne kan het overbruggen van de winters met Doel 4 en Tihange 3 nochtans een interessante oplossing zijn. De Belgische overheid heeft dan het voordeel “dat ze niet allerlei truken moet uithalen om die oudste kerncentrales open te houden”, terwijl Engie zijn personeel niet twee jaar op non-actief moet zetten. Laveyne: “Al blijft de grote vraag of we alles op tijd kunnen bolwerken.”