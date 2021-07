► De Wever wijst iedere drugsgebruiker met vinger en stelt tienpuntenplan voor

Bekijk hier enkele fragmenten uit de persconferentie:

De Wever is streng voor de drugsgebruiker in zijn persconferentie: “De link tussen banaal drugsgebruik en de kogels die worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld. De maatschappelijke schade van drugshandel is enorm.”

De Wever daarom wil meer samenwerking zowel nationaal als internationaal. “We moeten niet denken dat de situatie anders niet in ons land zal escaleren.”

Actieplan

De Wever stelt daarom een tienpuntenplan voor. Zo pleit de N-VA voor een federaal politioneel drugsagentschap naar Amerikaans model. Denk aan de DEA. Ook wil de partij dat de EU de druk opvoert op niet-EU-landen waar crimineel geld naar vloeit.

Verder wil de N-VA een verbod op geanonimiseerde telefoons en geheime compartimenten in voertuigen. Ook wil ze werk maken van een degelijk anticorruptiebeleid voor overheidsdiensten en bedrijven.

Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. De Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren. @PeterRdeV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 7 juli 2021

“Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?”, vroeg De Wever zich deze morgen in een boodschap op Twitter af. “Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.”

De Vries heeft zich nochtans meermaals negatief uitgelaten over die ‘war on drugs’. Zo zei hij bijvoorbeeld in 2019 bij RTL Boulevard - waar hij dinsdag ook was vlak voor de aanslag - dat de “war on drugs geen effect heeft”.

De Vries is dinsdagavond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en vecht voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt.