De Wever strooit zout in de wonde van Vivaldi met voorstel om energiebeleid te regionaliseren

Volgens De Wever kan Vlaanderen er via een regionalisering ten minste voor zorgen dat Doel 4, de jongste reactor van de kerncentrale nabij Antwerpen, open kan blijven. “Er is geen draagvlak voor de kernuitstap in Vlaanderen”, stelt De Wever. Als het geregionaliseerd wordt, “is premier Alexander De Croo er ook vanaf.”

Zout strooien in de wonde. Dat is wat De Wever, als voorzitter van de grootste oppositiepartij, doet met dit opmerkelijke voorstel. Binnen de federale regering bestaat geen eensgezindheid over de kernuitstap tegen eind 2025. Na MR begint nu ook Open Vld, en in mindere mate CD&V, te twijfelen aan de sluiting van alle kerncentrales. De groene partijen Groen en Ecolo willen doorzetten. Op 18 maart wil de coalitie de knoop definitief doorhakken.

Wapens

De suggestie van De Wever wordt afgeblokt door zowat alle partijen binnen de federale regering. Onder meer De Croo ziet niet in hoe een regionalisering een oplossing kan bieden. Hij wil zelf beslissen, vanuit de federale regering. “We gaan een grondige analyse doen. Dat is ook een geopolitieke analyse waarbij we rekening houden met de recente evoluties en projecties voor de toekomst.”

Kernenergie is een federale bevoegdheid. Die naar de deelstaten overhevelen kan op twee manieren. Op de klassieke manier, via de bijzondere wet. Dit veronderstelt een tweederdemeerderheid in het federaal parlement en een meerderheid in elke taalgroep. Die zijn er niet.

Of het kan via een ‘voorlopige defederalisering’. Dit betekent dat men binnen de federale regering zelf ministeriële comités instelt, bijvoorbeeld een Vlaams en Waals. Dit kan bij Koninklijk Besluit. Het is deze manier die in 1991 onder premier Wilfried Martens werd gehanteerd bij de regionalisering van de wapenexport, waar De Wever vandaag naar verwijst. Het is ook deze manier waar N-VA in 2020 aan dacht om onder meer de arbeidsmarkt verder te regionaliseren.

Illusie

Alleen: N-VA zit niet in de federale regering en heeft dus weinig te zeggen. Groen en Ecolo gaan dit niet doen. Het Franstalige Ecolo is nodig om de coalitie overeind te houden. Ook hier loopt het vast.

Het idee om de kernuitstap over te hevelen naar de regio’s is “een voorstel dat nergens op is gebaseerd en pure sciencefiction”, oordeelt Wouter De Vriendt, de fractieleider van Groen. “De plannen voor de kernuitstap zijn minutieus voorbereid en uitgewerkt door experts. Laat ons serieus blijven en daarop inzetten in plaats van tijd te verspillen aan zijn nationalistische illusie.”