De Wever over cyberaanval op Antwerpen: ‘We hebben geen losgeld betaald en we gaan dat ook niet doen’

De inwoners van Antwerpen konden de afgelopen weken geen digitale afspraken meer maken, het OCMW kon geen attesten afleveren, het mailverkeer van de politie liep mank en er werd zelfs gevreesd dat binnenkort de loonadministratie van de ambtenaren een probleem zou worden: het was een ongemeen zware cyberaanval waarvan Antwerpen eind november het slachtoffer was geworden.

De aanval werd op het darkweb – het verborgen internet – al snel opgeëist door de hackersgroep Play, die eerder dit jaar werd opgericht. Het zou maandag alle 557 gigabyte aan data die het naar eigen zeggen had weten te bemachtigen – “persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitsdocumenten en financiële documenten” – integraal op het internet gooien, tenzij er losgeld zou betaald worden.

‘Volledige openheid’

Zaterdag was de melding van de Antwerpse cyberaanval plots verdwenen van de website van Play. Het had er zo – voortgaande op de modus operandi van dergelijke hackersgroepen – alle schijn van dat er geld op tafel was gelegd door de stad Antwerpen om erger onheil te voorkomen. Maar dat wordt nadrukkelijk ontkend door De Wever. “We hebben niets betaald, geen enkele overheid of instantie van dit land”, zei hij zondagochtend bij De Zevende Dag. “En we gaan ook niet betalen.”

Maar hij liet zo in het midden of de dreiging zo voorbij is dat allerlei privégegevens van de Antwerpenaren maandag alsnog op straat zullen gegooid worden. De Wever: “Het is alsof de inbreker nog in je huis zit, dan is het niet raadzaam om al te communiceren.” De Wever liet wel nog weten dat de stad “eens de D-Day er is we zoveel mogelijk transparantie zullen geven”.

Vanaf morgen is er in ieder geval nog geen normalisering bij de stadsdiensten. “We zouden sneller kunnen gaan, maar dan ben je niet zeker dat alles ook honderd procent veilig is. Het kan nog tot eind januari duren voordat alles weer normaal is. Maar de grootste hinder is binnen de komende dagen opgelost.”

