‘De weken na mijn totale black-out waren gruwelijk’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Uw spaarcenten verdampen zienderogen: Vlamingen over hoe zij de hoge inflatie tackelen

De nieuwe cijfers leren dat de inflatie stagneert maar torenhoog blijft. En dus verdampen uw spaarcenten zienderogen. Al tal van specialisten hebben verteld wat u eraan kunt doen. Wij laten een aantal gewone mensen aan het woord, die vertellen hoe zij het hebben aangepakt.

“Mijn kernidee is nu om zoveel mogelijk te spreiden, maar toch ethisch te beleggen. Ik investeer maandelijks een klein bedrag in deze trackers via Degiro, maar heb bewust bepaalde industrieën uitgesloten.” Lees de getuigenissen.

Charlotte, Raf en Sarah. Beeld DM

2. Kondigt Poetin op 9 mei de totale mobilisatie aan? Experts sluiten escalatie steeds minder uit

9 mei wordt al wekenlang gezien als het moment waarop Russisch president Poetin een grote overwinning op Oekraïne wil vieren in Moskou. Maar door het stokkende offensief vrezen steeds meer experts dat er die dag wel eens een andere grote mijlpaal zit aan te komen: de mobilisatie voor een totale oorlog, mogelijk zelfs met de volledige NAVO.

“De propaganda en de initiatieven om steun te vergaren, lijken een omgeving te creëren waarin 9 mei kan worden gebruikt als scharnierpunt om een veel groter leger op de been te brengen.” Lees het artikel.

Beeld ANP / EPA

3. Van een kusscène onder de douche naar een monsterproces in de rechtbank: het verhaal van Amber Heard

Eerst viel Johnny Depp (58) van zijn voetstuk, maar de kansen lijken te keren. Naarmate het proces tussen hem en zijn ex-vrouw Amber Heard (36) vordert, lijkt zíj het te zijn die zich finaal gaat verbranden aan de fel gemediatiseerde vechtscheiding.

Hoe kon het gebeuren dat de activiste en actrice nu in de rol van weinig sympathieke underdog zit? Lees het portret.

Amber Heard. Beeld AFP

4. Hét gerucht dat de Wetstraat in de ban houdt: hebben Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau (Vooruit) een deal?

Met een sterk rechts-conservatief blok de macht in Vlaanderen domineren en vanuit die positie de Franstaligen dwingen tot een ‘definitieve’, confederale opdeling van het land: dat is de droom van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zal Conner Rousseau (Vooruit) hem helpen die droom te verwezenlijken?

“Valt het niet op dat De Wever en Demir de Vooruit-voorman deze week meteen ter hulp kwamen na de Molenbeek-heisa, terwijl vele van zijn eigen partijgenoten zich het vel van de lippen beten? En zo wordt elke schermutseling in het geel-rode frame geprangd”, schrijft Bart Eeckhout. Lees het artikel.

Partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau (Vooruit) Beeld Kristof Ghyselinck / PhotoNews

5. Rusland plaatste deze Belg op Interpol-lijst: ‘Ik smeek u: ga me aangeven’

Rusland is al tien jaar op zoek naar een Israëlische Belg die gewoon in Antwerpen woont. Erez Jacob Rivlin is een van de tien Belgen op de Interpol-lijst en voor het eerst doet hij zijn verhaal.

“Wat doe je, eens je zoiets hebt ontdekt? Vertel je het je kinderen? Je vrouw? Je vrienden, je bankier, je overheid?” Lees het artikel.

Erez Jacob Rivlin. Beeld © Eric de Mildt

Er is oorlog in Oekraïne en in Frankrijk haalt ­radicaal-rechts een recordscore, maar Guy Verhofstadt (Open Vld) omarmt nog ­altijd elke crisis als een uitdaging om zijn droom te realiseren: een hechter verenigd Europa.

“Meer nog dan de coronacrisis doet de oorlog in Oekraïne ons beseffen dat we enkel verenigd sterk staan in de wereld. De sterren staan gunstiger dan ooit!” Lees het interview.

Guy Verhofstadt. Beeld Tim Dirven

7. Bezieler van Studio-100-koor komt in opspraak om seksueel wangedrag: ‘Ik heb het ondergaan als een pop’, getuigt slachtoffer

De bezieler van het Studio 100-koor moest in 2018 opstappen nadat meisjes hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij een bemiddeling spraken de partijen af dat zangcoach A. nooit meer in het koorcircuit of met minderjarigen zou mogen werken. Maar daar houdt de man zich volgens onze informatie niet aan.

“Ik wilde absoluut niet dat dit naar buiten kwam. Maar hij laat ons geen keuze. Dit moet stoppen.” Lees het artikel.

Beeld Photo News

8. ‘De weken erna waren gruwelijk’: Wim Opbrouck kreeg een totale black-out voor een volle zaal

Wat als een acteur voor een volle zaal een totale black-out krijgt? Hoe gepokt en gemazeld hij ook is, het overkwam Wim Opbrouck (53), die er een novelle over schreef.

“De weken erna waren gruwelijk. Ik, die zo’n open boek ben, heb het zelfs niet aan mijn vrouw verteld.” Lees het interview.

Beeld LALO + EVA

“Er is steeds meer vraag naar designervagina’s, lees ik in de krant. De ingreep waarbij de binnenste schaamlippen verkleind of zogezegd gecorrigeerd worden zit in de lift”, schrijft journalist Jana Antonissen. “In de meeste gevallen helemaal niet nodig, menen seksuologen.”

“Helaas dicteren westerse schoonheidsidealen en mainstream pornopoezen veel ideeën over wat normaal is.” Lees de column.