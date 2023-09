‘De waterman’ helpt migranten het kurkdroge Texas te doorkruisen: ‘Niemand zou hier hoeven te sterven’

Eddie Canales ziet hen zelden, maar redt soms wel hun leven: de migranten die illegaal de Amerikaanse staat Texas binnenkomen. De activist plaatste 160 tonnen vol waterflessen in zijn kurkdroge district, dat in 2021 het dodelijkste voor migranten was.

Zware wielen van pick-uptrucks en landbouwvoertuigen hebben sporen getrokken in het onverharde pad. Langs de weg groeien struiken en lage bomen. Af en toe maakt het struikgewas plaats voor langgerekte velden waarin hooibalen als keutels liggen te drogen onder de zinderende hemel. Dit is Brooks County, Texas, een hel voor migranten.

Het vlakke gebied is zo groot als de provincie Limburg, maar telt slechts zevenduizend inwoners. Het dashboard in de zilveren GMC-pick-up van Eduardo ‘Eddie’ Canales (75) geeft 103 graden Fahrenheit aan. “Tel er maar tien bij op”, zegt hij. Oftewel 113 graden Fahrenheit, 45 graden Celsius. De Amerikaanse staat Texas is weids en droog en zelfs voor Texaanse begrippen nu uitzonderlijk heet.

De staat is ook dodelijk. Tot nog toe telde activist Canales dit jaar 22 dode migranten in zijn ‘county’, district. Het is een relatief goed jaar. In 2021 kwamen in dit zuidelijke hoekje van de VS 119 migranten om, Brooks was toen het dodelijkste Amerikaanse district voor migranten. Ze werden door smokkelaars aan hun lot overgelaten en stierven een eenzame dood in het land waar ze redding hoopten te vinden.

De goedlachse zeventiger – vriendelijke ogen in een rond gezicht, korte grijze haren, een leven van maatschappelijk werk achter zich – is sinds tien jaar op een nieuwe missie. Op 160 nauwkeurig gekozen plekken in de velden en bossen van de immense ranches van Brooks County plaatste hij blauwe tonnen met daarin flessen water van een gallon (3,8 liter) per stuk.

Eddie Canales met de waterflessen die hij op de migrantenroutes achterlaat in Brooks County, Texas. ‘Migranten worden hier opgepikt door Amerikaanse smokkelaars. Die coyotes slaan op de vlucht wanneer ze grenspolitie zien. De migranten blijven hulpeloos achter in de bosjes.’ Beeld Felix Marquez

Met witte verf schreef hij in dikke lijnen op de zijkant van zijn tonnen ‘AGUA’, water. Aan de binnenkant van het deksel stiftte hij de coördinaten van de ton, noodnummer 911 en het telefoonnummer van zijn South Texas Human Rights Center. Dat is een mond vol voor een schemerig kantoortje tegenover de districtsrechtbank in Falfurrias, de grootste plaats van Brooks County. Aan de muur hangen landkaarten, in een hoek staan de gallons opgestapeld. Assistenten Nora Salinas en Vanessa Alanis beheren de telefoons en de registers van vermiste en overleden migranten.

De waterflessen, zes stuks per ton, zijn druppels op een gloeiende plaat, maar wel druppels die soms levens redden. “Ik ben niet optimistisch, maar ook niet cynisch”, zegt Canales. “Als ik cynisch was, zou ik dit werk niet doen.” Ook hij stamt af van migranten. De ‘vijfdegeneratie-Texano’ met Mexicaans bloed draait het graag om: “Wij staken niet de grens over, de grens stak ons over.” Tot halverwege de 19de eeuw was Texas nog Mexico.

Sporen van mensen

Bijna dagelijks maakt Canales zijn rondes in zijn pick-up met tientallen volle flessen in de laadbak (Great Value-bronwater tegen 1,22 dollar per gallon). Hij bezoekt tien tot twintig locaties per dag, elke twee weken doet hij al zijn tonnen aan. Ook deze donderdagmorgen halverwege de extreem hete Texaanse zomer maakt hij een ronde. Hij stopt bij een ton die strategisch staat opgesteld in de schaduw van een mesquiteboom en vist er een paar lege flessen uit.

“Kijk, zie je de platgetrapte struiken? Hier komen ze langs.” In de berm vindt hij een halfvergane hoody met opdruk: ‘It’s okay not to be perfect’. Canales treft rond zijn watertonnen sporen van de mensen die hij helpt: kleding, etensresten, verpakkingen, zijn eigen lege of halflege flessen. Hij weet grofweg welke routes de reizigers afleggen, hun sporen bevestigen dat hij de waterpunten goed uitkoos.

Zelden ziet hij de migranten: hij vult overdag het water bij, zij passeren in het holst van de nacht. Hun doel is om uit de handen van de autoriteiten te blijven tot ze kunnen opgaan in het anonieme stadsleven in steden als San Antonio en Houston, honderden kilometers naar het noorden. Hij weet zodoende niet hoe vaak zijn water redding biedt, maar tijdens zijn rondes moet hij in elke ton wel een paar lege flessen vervangen.

“Ik ben een of twee keer migranten tegengekomen”, zegt Canales. “Een man uit Guatemala belde me en vroeg om hulp. Hij had zich verstopt op het terrein van een ranch. Ik heb hem eten gebracht.” Uiteindelijk ontfermde de rancheigenaar zich over de Guatemalteek. In de meeste gevallen leveren de grootgrondbezitters en hun personeel de migranten uit aan de grenspolitie. Canales heeft een pragmatische verstandhouding met de rancheigenaren, die geen migranten willen op hun enorme terreinen (waar ze vee houden of plezierjacht aanbieden), maar zijn watertonnen wel accepteren.

Meestal als hij migranten treft, is het te laat. Dan belt een wanhopig familielid naar zijn mensenrechtencentrum, hopend dat Canales een verdwaalde ouder, broer of zus kan helpen. Met regelmaat is het verzoek nog wranger: dan ontvangt hij via WhatsApp foto’s of video’s van bezweken migranten. Zijn kleine ngo heeft niet de capaciteit om reddings- of bergingsmissies op touw te zetten. “We hebben een afspraak met de autoriteiten. Ik geef de coördinaten aan hen door, zij halen de lichamen op.”

Brooks County, zo’n 100 kilometer ten noorden van de Mexicaanse grens, is weliswaar deel van de VS, maar geldt voor migranten als een onaangenaam voorportaal van hun werkelijke bestemming. Vanaf de Amerikaanse grensstad McAllen loopt één asfaltweg in een kaarsrechte lijn naar het noorden. Bij het stadje Falfurrias stuiten reizigers op een tweede checkpoint van de grenspolitie. Hier worden voertuigen nogmaals gecontroleerd op drugs en illegale verstekelingen. Wie zonder papieren de VS binnenkomt en gokt op een leven in de illegaliteit, is in het zuiden van Texas nog niet veilig.

Biden verscherpte asielbeleid

Aan de Mexicaanse kant van de grens wachten honderdduizenden mensen op een kans om over te steken. De meesten komen uit Latijns-Amerika en de Caraïben, sommigen uit Europa (Oekraïne, Rusland), Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Guatemalteken, Hondurezen en Haïtianen vluchten voor armoede en endemisch bendegeweld, Mexicanen voor drugsgeweld, Venezolanen en Cubanen voor politieke repressie, Colombianen voor dooretterend gewapend conflict.

Sommigen proberen een asielafspraak te bemachtigen via een mobiele app van de Amerikaanse regering. Anderen betalen smokkelaars om ongezien de horde te nemen. Sinds mei bestraffen de VS mensen die illegaal oversteken met deportatie en een asielban van vijf jaar. Aangespoord door migratierecords en de hete adem van de Republikeinen scherpte president Joe Biden het asielbeleid aan. Hij verstrekt meer visa aan migranten die op afstand een aanvraag doen en treedt tegelijkertijd juist harder op tegen irreguliere migratie.

Het experiment moet zich nog bewijzen. Na een aanvankelijke daling in juni van het aantal ‘encounters’ met ongedocumenteerde migranten registreerde de grenspolitie in juli weer een toename van onderschepte reizigers. Voor de illegale migranten blijft de uitdaging in het zuiden van Texas dezelfde: uit het zicht blijven. “Ze worden hier opgepikt door Amerikaanse smokkelaars”, zegt Canales. “Die coyotes slaan op de vlucht wanneer ze patrouillerende grenspolitie zien. De migranten blijven hulpeloos achter in de bosjes.”

Bij vlagen kan hij er woedend om worden. Geen migrant zou hoeven te sterven in de Texaanse droogte, meent Canales, maar zijn Brooks County toont de symptomen van een land in verwarring. Feit is: de VS komen handen tekort. Sinds de pandemie kampt de Amerikaanse arbeidsmarkt met een tekort van 3,5 miljoen mensen, stelde Jerome Powell, hoofd van de Amerikaanse centrale bank eind vorig jaar. “We kunnen dit morgen oplossen”, zegt Canales. “Er is geen enkele reden waarom migranten niet op een gereguleerde manier naar de VS kunnen komen met een werkvergunning.”

Dergelijk pragmatisme staat haaks op het verhitte migratiedebat tussen Republikeinen en Democraten. Het migratiedossier is voor de Republikeinen, onder aanvoering van de omstreden oud-president Trump, een dankbare stok om president Biden mee te slaan. Eenentwintig staten met Republikeinse gouverneurs, Texas voorop, spanden een rechtszaak aan tegen Bidens beleid om maandelijks toegang te verlenen aan 30.000 migranten uit Cuba, Venezuela, Nicaragua en Haïti. Een soortgelijke maatregel voor Oekraïense vluchtelingen kan wel rekenen op Republikeinse steun. Een Texaanse rechtbank doet in de komende weken uitspraak.

‘Laat ze komen met een vergunning’

Ook Urbino ‘Benny’ Martínez, de sheriff van Brooks County, vraagt zich vertwijfeld af wat de regering in Washington bezielt. Hij is Democraat, maar heeft net als de Republikeinen stevige kritiek op het migratiebeleid dat uit het Witte Huis komt. “Ik weet niet wie er in Washington aan de touwtjes trekt, maar het is niet Joe Biden”, zegt hij via de telefoon. “Wetteloosheid regeert. Ze zijn de controle kwijt, mensen komen massaal de grens over. Onze diensten en infrastructuur kunnen het niet aan.”

Net als Canales stamt hij af van Mexicaanse voorouders en ziet hij een oplossing in gereguleerde arbeidsmigratie. “Er is veel werk hier dat mensen niet willen doen, in de schoonmaak, in de bouw. Laat ze komen met een vergunning, daar is niks mis mee.” Vooralsnog moet de sheriff omgaan met een tragische praktijk: een continue klopjacht waaronder zowel migranten als inwoners van het district lijden. “We zien dat smokkelaars steeds vaker met pick-uptrucks migranten vervoeren. Ze rijden dwars door hekken heen. Ze gaan zo hard dat we ze vaak laten gaan, te gevaarlijk.”

Een havik bidt boven de Texaanse steppe, hoog boven de glinsterende GMC van Canales. Tussen de bomen langs een zandpad vindt de oude activist een paar lege zwartgeverfde petflessen, een spoor van migranten. “Zodat het plastic niet reflecteert in de zon.” Als vanuit het niets verschijnt een pick-uptruck met twee agenten van de grenspolitie: wat dat daar moet tussen het struikgewas? Hij is de ‘water guy’, legt Canales glimlachend uit. De agenten stappen weer in hun auto en vertrekken. “Ze volgden ons waarschijnlijk al een tijdje”, zegt de waterman.

Eddie Canales blijft, ondanks alles, geloven in een inclusief Amerika. “Het Republikeinse najagen van een wit Amerika is een achterhoedegevecht”, stelt hij. “Word wakker en smell the coffee, die is bruin, niet wit.” Kijk naar zijn eigen Texas, waar de minderheden in de meerderheid zijn en meer Spaans wordt gesproken dan Engels. Maar terwijl de Amerikaanse rechtsstaat probeert vast te stellen of Trump een couppleger is, geldt de voormalig president nog steeds als de meest waarschijnlijke uitdager van Biden in 2024. “Make America white again”, zucht Canales. “Gaat niet gebeuren.”

De Mexicaanse Texaan vult nog een ton bij, gooit een paar lege flessen in zijn laadbak en zet zijn ronde voort. In de berm ligt een dood hert, gestorven door de droogte.