De ‘warmtepompnorm’ komt eraan. En die kan gevolgen hebben voor uw energiefactuur

“De warmtepompnorm”, lacht parlementslid Kris Verduyckt. Hij behandelt de energiedossiers voor Vooruit. Zijn wetsvoorstel wordt dinsdag door de regeringspartijen (Open Vld, MR, Vooruit, PS, Groen, Ecolo en cd&v) goedgekeurd in de Kamer.

De warmtepompnorm moet een instrument worden om de energiefactuur van Belgische gezinnen en bedrijven beter te kunnen aansturen vanuit de Wetstraat. “Het is misschien geen supersexy naam – het zal niet het woord van het jaar worden – maar de bedoeling van deze norm is dat de energieregulator CREG jaarlijks de energiefactuur doorlicht met als vraag: hoe duur is het om te verwarmen met behulp van fossiele brandstoffen en hoe duur is het om te verwarmen op basis van groene elektriciteit”, zegt Verduyckt.

Wanverhouding

Of concreter: houdt het financieel steek om te investeren in een warmtepomp of warmtenet? Vandaag is dat, door de manier waarop onze energiefactuur door de jaren heen in elkaar geknutseld is, vaak niet het geval. Door dit probleem zichtbaar te maken, hoopt Verduyckt dat er sneller kan worden ingegrepen. Op basis van de waterpompnorm zal de Kamer jaarlijks aan de CREG en de regionale regulatoren vragen om aanpassingen aan de energiefactuur voor te stellen.

“Als je de overstap naar een warmtepomp wilt maken, moet de prijs van elektriciteit in verhouding tot gas of stookolie goedkoper worden. Groene keuzes moeten opbrengen”, aldus Verduyckt.

Ruben Baetens, beleidsexpert energie bij 3E, heeft geen hoge verwachtingen van de nieuwe norm. “Het kan helpen om het probleem zichtbaarder te maken. Een jaarlijks rapport zal wat aandacht krijgen. Tegelijk stel ik me de vraag of dit veel zal helpen. Want eigenlijk is het geen harde norm, maar een vrijblijvende rapportage. En specialisten zeggen al tien jaar dat onze energiefactuur niet goed in elkaar zit. Op elektriciteit zijn er een hele reeks heffingen; op gas en stookolie bijna geen. Iedereen in de politiek weet dit intussen ook wel.” Voor meer bewustwording zorgen is goed, hervormen is beter, zeg maar.

Baetens verwijst naar de accijnshervorming van de regering-De Croo. Vanaf april komt er een extra accijns, een kleine bijkomende belasting op de energiefactuur dus. In ruil is afgesproken dat de btw op 6 procent blijft. “Maar het plan om een ‘groene shift’ op gang te trekken via een hertekening van de accijnzen, daar komt voorlopig niks van in huis”, zegt Baetens. “Zo’n shift houdt in dat een bepaalde groep minder betaalt en een andere groep meer. Dat laatste uitleggen ligt vaak te gevoelig.”

Europa

Europa heeft de groene bocht wel al ingezet. Behoorlijk resoluut zelfs. EU-inwoners gaan straks via hun gas- of stookoliefactuur betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Dat is de zogenaamde uitbreiding van het ETS-systeem. De maatregel maakt deel uit van een groter pakket aan klimaatwetten dat onderhandelaars van de Europese lidstaten eind 2022 zijn overeengekomen.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt al een poos dat de Europese plannen de energiefactuur van Belgische gezinnen en bedrijven duurder zullen maken. “Dit is een Europese ratrace om gezinnen stelselmatig te verarmen”, reageerde ze eind vorig jaar. Volgens Baetens ‘vergeet’ Demir te gemakkelijk dat de inkomsten uit het ETS-systeem (grotendeels) terugvloeien naar de lidstaten. Die kunnen er dan mee aan de slag om groene investeringen te ondersteunen of de eigen energieheffingen te verlagen.