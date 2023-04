‘De warmtepompmarkt is aan het veranderen’: 9 topverhalen van deze week

We hebben negen De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

1. Steeds meer volwassenen krijgen de diagnose ‘autisme’: ‘Eigenlijk leef ik constant in twee verschillende werelden’

Op 2 april waren 134.000 Belgen aan het feest, want dan was het Wereld Autisme Dag. De kans is groot dat u iemand met autisme kent, want bijna een op de honderd landgenoten lijdt eraan, al vallen velen amper op omdat ze hun neurodiversiteit jarenlang kunnen compenseren met hun intelligentie, creativiteit en een groot plichtsbesef.

We spraken met vier ervaringsdeskundigen die na een diagnose op latere leeftijd eindelijk begrepen waarom het dagelijkse leven een complex wiskundig vraagstuk leek.

2. Waarom Macron en Von der Leyen met een duidelijke boodschap naar Peking trekken: ‘De Chinezen zitten met de handen in het haar’

Met een duidelijke boodschap trokken de Franse president Emmanuel Macron en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen de voorbije dagen naar China. Vrienden zijn met Poetin betekent namelijk een vijand worden van de Europese Unie. ‘De Chinezen zitten met de handen in het haar’, zegt EU-expert Hendrik Vos (UGent).

De warmtepomp is de duurzame verwarming van de toekomst en past in steeds meer woningen. Maar hoe weet u welke warmtepomp in uw geval de beste keuze is, en waarop moet u letten? ‘Met berekeningen van de warmtevraag wordt vaak geknoeid.’

Zo’n 17,5 procent van de volwassenen heeft vruchtbaarheidsproblemen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Uitstel is in onze regio de belangrijkste oorzaak voor vruchtbaarheidsproblemen. Als twintiger heeft een vrouw elke maand zo’n 25 tot 30 procent kans om zwanger te raken, rond haar 35ste is dat 10 tot 15 procent en rond haar 40ste 5 procent. Onder de 35 hebben vrouwen ongeveer 30 procent kans op een succesvolle zwangerschap bij de eerste ivf -poging, op 40 jaar is dat nog 10 procent.

‘Vrouwen van eind de 30, begin de 40 vinden het heel moeilijk te aanvaarden dat hun voorraad eicellen al flink is geslonken’, zegt fertiliteitsarts Herman Tournaye (UZ Brussel).

In de bossen van Oost-Georgië bouwt een stel Russen aan een idealistisch ‘koninkrijk voor wereldburgers’. Door de oorlog wankelde de commune even, maar van opgeven willen de idealisten niet weten.

Het project zag in 2019 het licht en profileert zich als ‘een gemeenschap van wereldburgers op 27 hectare magisch bos’. Alles draait er om samenleven met de natuur, medemenselijkheid, pacifisme en gelijkheid voor iedereen in dit ‘koninkrijk van wereldburgers’.

6. Het geheim achter de toonvastheid van de Masked Singers: ‘Velen beseffen niet hoe goed ze kunnen zingen’

Is zingen dan toch niet zo moeilijk als altijd wordt beweerd? Wie geregeld naar The Masked Singer kijkt, zou haast denken van wel. Elke Bekende Vlaming klinkt er zowat als een nachtegaal. Ibernice MacBean, zangcoach bij het programma, legt uit hoe dat komt.

“Vaak zijn dat mensen die zich er helemaal niet bewust van zijn dat ze kunnen zingen. Integendeel zelfs. Iemand als Conner Rousseau, die vorig jaar in een konijnenpak zat, begon zijn sessie met te zeggen dat we vooral niet te veel mochten verwachten. Maar als je dan dingen uitprobeert, blijkt dat hij veel meer kon dan hij dacht.”

Daar is de lente, daar zijn de ‘Te koop’-borden in voortuintjes en de vastgoed- en verbouwprogramma’s op tv. Bij de start van Blind gekocht en Huizenjagers dient de vraag zich aan waarom wonen almaar moeilijker wordt, want de baksteen ligt de Vlaming onderhand wel erg zwaar op de maag. Vorig jaar stegen de woningprijzen tot recordhoogte en werden bouwmaterialen flink duurder, dit jaar krijgen kandidaat-kopers ook nog eens af te rekenen met een dure renovatieplicht en een stijgende hypotheekrente. En ook huren wordt steeds duurder. Op verkenning op de huizenmarkt: ‘Om de vijf jaar je huis met winst verkopen? Die tijd is voorbij.’

8. ‘De cardioloog had het niet over zware complicaties gehad’: Geert raakte zwaar gehandicapt bij een routineoperatie

Sinds vorige week weet u dat het bij routineoperaties verontrustend vaak misgaat. Dat niet minder dan 1 op de 10 patiënten in onze ziekenhuizen met een medische vergissing te maken krijgt, betekent dat iedereen wel een slachtoffer moet kennen. Ook ik: mijn schoonbroer, Geert Van Bogaert (53), die in 2016 een eenvoudige ingreep onderging om een hartritmestoornis te behandelen. Die mislukte en leidde tot twee openhartoperaties, twee beroertes, een verwijderde slokdarm en talloze uiteengespatte dromen: ‘Ik stond voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, dat nooit is kunnen beginnen.’

9. Officieren ontvoeren en wapendepots opblazen: deze Oekraïense strijders brengen de oorlog naar Russisch grondgebied

Hoewel de Oekraïense regering er naar eigen zeggen geen weet van heeft, voeren Oekraïense strijders wel degelijk missies uit op Russisch grondgebied. Dit is het verhaal van vier Oekraïners die daarbij sneuvelden. ‘Ik ben trots dat ik een oorlogsheld ter wereld heb gebracht.’

