De Warmste Week trekt naar Mechelen en zet één thema centraal: ‘Kunnen zijn wie je bent’

StuBru-dj Fien Germijns en MNM-dj Peter Van de Veire presenteren van 6 tot 9 uur samen De Warmste Ochtendshow. Die is simultaan op beide zenders te horen en te zien op Eén. Van de Veire en Germijns krijgen in hun radioshow het gezelschap van de 21 jongerenambassadeurs. Mechelen is dit jaar ook de gaststad voor het eerste ‘DWW Fest’ eind december, een stadsfestival voor jong en oud.

“Het klinkt als een toegelaten one-week-radio-stand van StuBru en MNM”, zegt Van de Veire. “Als we daarmee Vlaanderen kunnen mobiliseren om het verschil te maken én geld in te zamelen, kunnen we daar alleen maar zeer enthousiast over zijn. We zorgen er zo voor dat we met die nieuwe Warmste Week alle projecten kunnen realiseren. En op die manier kan iedereen écht zijn wie die wil zijn. Een Week zo Warm als de goesting in ons hart.”

‘Nieuwe koers’

De Warmste Week kiest vanaf dit jaar voor een nieuwe aanpak en zet voortaan één maatschappelijk, actueel thema centraal. Het thema ‘kunnen zijn wie je bent’ kwam naar voor uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren. Daaruit bleek dat die anno 2021 vooral wakker liggen van de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving.

“Vanaf dit jaar slaat de VRT met De Warmste Week een nieuwe koers in”, legt VRT-CEO Frederik Delaplace uit. “We gaan voluit voor één thema dat leeft in onze maatschappij, aangereikt door jongeren. De publieke omroep trekt hiervoor met Eén, Studio Brussel én MNM alle registers open. Onze ambitie is duidelijk: het thema op de kaart zetten en geld inzamelen voor projecten daarrond. Die projecten zijn er voor jong en oud in Vlaanderen en willen we effectief gerealiseerd zien in 2022. Want kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen”.

“We wilden terug naar de basis”, verklaarde Floris Nieuwdorp, projectcoördinator bij De Warmste Week, eerder in deze krant. “Het maatschappelijk engagement bij jongeren stimuleren, hen in beweging brengen rond een relevant thema en zo de hele samenleving op sleeptouw nemen.”

Jongerenambassadeurs

Dat doen ze bij de VRT door die jongeren dit jaar zelf de lijnen uit te laten zetten. Met Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op kot, Eén) werden afgelopen zomer drie ambassadeurs van de actie bekendgemaakt. Zij lanceerden toen een oproep naar jongeren om mee deel uit te maken van de DWW21. De Warmste Week rekruteert uiteindelijk 21 ambassadeurs die hun schouders onder het project zetten.