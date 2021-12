‘De waardigheid van Julie Van Espen gaat boven het maatschappelijke belang van een openbaar proces’

Wat is er beslist?

“Op vraag van de burgerlijke partijen gaat het proces tegen Steve Bakelmans verder achter gesloten deuren. Zowel de aanklager als de advocaten van de verdediging hadden zich niet verzet tegen een assisenproces zonder publiek. ‘Wij denken dat deze zaak van maatschappelijk belang is, maar we begrijpen de vraag van de familie en gaan ons daar dan ook niet tegen verzetten’, zei Dimitri de Béco, die optreedt voor Steve Bakelmans. Omstreeks 10.30 uur – de beraadslaging duurde een halfuurtje – zei rechtbankvoorzitter Alexandra Van Kelst in een tussenarrest dat ze ingaat op de vraag van de burgerlijke partijen. Pers en publiek moesten de zaal daarop verlaten.”

Waarom nam het hof die beslissing?

“Het hof is van oordeel dat het privéleven van de slachtoffers in dit geval primeert op de in de grondwet ingeschreven openbaarheid van de terechtzitting. In het tussenarrest verwees het hof naar de wettelijke bepalingen die de behandeling achter gesloten deuren toelaten. Zo biedt een wet uit 1989 slachtoffers van verkrachting meer bescherming van hun privéleven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaat nog verder: in een arrest noemde het EHRM een verkrachting ‘een van de meest vernederende aanvallen op een mens’ waardoor de volledige sluiting op zijn plaats is.

“Advocaat John Maes, die optreedt voor de nabestaanden, had in zijn argumentatie ook aangehaald dat het Antwerpse hof van beroep eerder al had beslist om de deuren te sluiten toen het zich boog over een verkrachting die Steve Bakelmans gepleegd had in 2016. Daarbij werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de uitzonderlijke media-aandacht en de bescherming van de levenssfeer van het slachtoffer. ‘Dit is een uitzonderlijke vraag, maar het is ook een uitzonderlijk dossier’, zei Maes. ‘De nabestaanden wensen nog één ding te bereiken voor Julie en dat is dat haar waardigheid zal beschermd worden.’

“De advocaat had ook nog een persoonlijke bedenking over de eerdere slachtoffers van Steve Bakelmans die op het assisenproces komen getuigen. Volgens John Maes zou het de waarheidsvinding ten goede komen als ze dat doen tijdens een besloten zitting.”

Wat zijn de gevolgen voor het verdere assisenproces?

“Pers en publiek moesten de zaal meteen na de beslissing verlaten, en de relaiszaal waar het proces live op een videoscherm werd uitgezonden, werd gesloten. Het proces ging meteen verder. Vanmiddag zal Steve Bakelmans worden ondervraagd, maar alleen de burgerlijke partijen, het hof en de jury zullen horen wat hij te zeggen heeft over de verkrachting en moord op Julie Van Espen.

“Pas als de jury zich volgende week heeft uitgesproken over de schuldvraag, gaan de deuren weer open. De bekendmaking van de uitspraak over de schuld is wel publiek. Daarna volgt het debat over de straf. Daarin komen de burgerlijke partijen niet meer aan bod. Enkel de openbare aanklager en de verdediging van Steve Bakelmans zullen daarover pleiten. Die pleidooien zijn wél openbaar, net als de uitspraak over de strafmaat.”