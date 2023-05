De vuile oorlog achter de Bpost-schandalen: ‘Dit is House of Postcards’

Het is geen toeval dat er iedere dag bezwarende informatie uitlekt over de verstrengeling tussen Bpost en de overheid. Een aantal oude Bpost-lui hebben nog een rekening te vereffenen met hun voogdijministers, en vice versa. ‘Hij wil iedereen mee de dieperik in.’

De audit die Bpost liet uitvoeren naar de wanpraktijken van drie ontslagen directeurs rammelt aan alle kanten. Een van de opstellers is namelijk de schoonbroer van huidig Bpost-manager Sophie De Schrevel. Ziedaar het nieuwste ‘bommetje’ in het uitdijende postschandaal, dat ook de redactie van De Morgen bereikte. Het zou gaan om Y. D. van advocatenkantoor Jones Day, een van de twee kantoren die voor de audit werden ingeschakeld door Bpost.

In hoeverre de familieband voor een vertekende audit heeft gezorgd, weten we niet. Volgens bronnen binnen Bpost was de schoonbroer nooit betrokken bij de ondervragingen van De Schrevel, en sloot een juridisch advies belangenvermenging uit. Wat we wel zeker weten, is dat dit een van de vele nieuwtjes is die de voorbije dagen op nieuwsredacties werden rondgestrooid. Ze moeten bewijzen dat het postschandaal en de daaruit voortvloeiende ontslagen één grote politieke afrekening zouden zijn. “Voor ons is het belangrijk dat de audits correct zijn uitgevoerd”, zegt Bpost-woordvoerder Rafike Yilmaz.

In politieke kringen kijken veel kwade ogen in de richting van Dirk Tirez. De voormalige CEO van Bpost moest eind oktober 2022 een stap opzij zetten omdat er binnen het bedrijf een intern onderzoek liep naar illegale prijsafspraken bij het afsluiten van het contract voor de krantenbedeling. Op 9 december moest hij opstappen zonder ontslagvergoeding, samen met twee directeurs. Sindsdien is hij volgens politieke bronnen en bronnen binnen Bpost op oorlogspad.

450.000 euro om te zwijgen

Tirez – die commentaar weigert – zou de voorbije weken vertrouwelijke e-mails, WhatsApp-berichten en nota’s hebben doorgespeeld aan journalisten om zijn voormalige voogdijministers Petra De Sutter (Groen) en Pierre-Yves Dermagne (PS) in diskrediet te brengen. Op die manier zou hij de schandaalsfeer rond het postbedrijf verder oppompen en de druk op de ministers opvoeren, in de hoop dat zij moegetergd de handdoek werpen.

Mocht dat kloppen, dan heeft de voormalige postbaas weinig te verliezen. Volgens onze bronnen kreeg Tirez in november 2022 van de raad van bestuur bij Bpost een aanbod onder de neus geschoven van 450.000 euro. Het enige wat hij daarvoor moest doen, was discreet blijven over de interne keuken van Bpost. Hij zou dit geweigerd hebben. Volgens de ene omdat hij er een doofpotmanoeuvre van Dermagne en De Sutter in zag, volgens de andere omdat hij meer wou.

Feit is dat de ministers in nauwe schoentjes zitten. Vooral De Sutter werd de voorbije dagen stevig geraakt. Eerst lekte uit dat twee experts van Bpost op haar kabinet de zaakjes rond het postbedrijf regelen, terwijl ze nog steeds op de loonlijst van Bpost staan. Later toonden gelekte WhatsApp-berichten tussen Tirez en haar kabinetschef aan dat een van de medewerkers mee rond de tafel zat toen er werd gediscussieerd over het gecontesteerde krantencontract.

Ook de nauwe contacten tussen Bpost-voorzitster Audrey Hanard en PS-kopstukken zoals Dermagne, Paul Magnette en Elio Di Rupo kwamen vrijdag in De Standaard aan het licht. Met allerlei details over vergaderingen werd duidelijk hoezeer de PS achter de schermen haar invloed liet gelden bij de totstandkoming van het krantencontract. Er is zelfs sprake van een vergadering tussen Tirez en de PS-kopstukken, waar die laatsten duidelijk maakten dat er geen sprake kon zijn van Tirezs plan voor een strengere aanpak van het ziekteverzuim bij Bpost.

‘House of Postcards’

Politieke bronnen zien Tirez als de aanstoker van deze verhalen. “Het is House of Postcards”, zegt een ingewijde, verwijzend naar de Amerikaanse Netflix-serie over de nietsontziende strijd om de macht in het Witte Huis. “Sinds zijn ontslag haalt de rancune het van de redelijkheid. Hij wil iedereen mee de dieperik in.” Iemand anders merkt op dat de huidige dynamiek doet denken aan de opbouw naar het ontslag van oud-staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld): “Elke dag wordt er een schuifje met nieuwe bezwarende informatie opengetrokken.”

Maar is de kritiek terecht? In de hoek van de oude Bpost-lui valt te horen dat er sprake is van een politieke beschadigingsoperatie. Tot voor kort waren de staat en het postbedrijf twee handen op één buik. Hoewel Bpost sinds 2013 beursgenoteerd is (de staat heeft 51 procent in handen, ADB), zouden partijen zoals PS, Groen en Ecolo het bedrijf nog steeds beschouwen als een tewerkstellingsmachine en een politieke speeltuin. Zolang Bpost riante overheidssubsidies bleef binnenrijven, was iedereen tevreden. Tot de uitwassen naar buiten kwamen. Toen was het plots ieder voor zich.

“Het is duidelijk dat er sprake is van een cover-up”, zegt iemand die het dossier goed kent. “De toplui werden buitengezet omdat ze Bpost wilden moderniseren, terwijl de partijen alles bij het oude wilden houden.” Op dit moment zou Hanard, die door PS werd voorgedragen als voorzitter, de touwtjes stevig in handen houden.

Wat er ook van zij, in de Wetstraat houden velen de adem in. Het einde van de modderstrijd is nog niet in zicht. In beide kampen valt te horen dat er wellicht nog wel een paar onaangename ‘pakjes’ bezorgd zullen worden.