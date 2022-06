De VUB kiest met rector Jan Danckaert voor continuïteit: ‘Enorm vereerd dat ik in de voetsporen van Caroline Pauwels mag treden’

Jan Danckaert wist bijna twee derde van de stemmen (62,7 procent) achter zich te scharen. Wel opvallend: bij de studenten haalde Danckaert slechts 19 procent van de stemmen. Zijn uitdager en decaan Geneeskunde Dirk De Vroey haalde in totaal 37,3 procent. Hij feliciteerde Danckaert meteen na de uitslag. “Het is nu tijd om eensgezind achter de VUB te staan en werk te maken van de grote uitdagingen die eraan komen.”

De overtuigende score voor Danckaert is opvallend. Op voorhand was het speuren met een vergrootglas naar verschillen in de verkiezingsprogramma’s tussen beide kandidaten. Zijn uitgesproken mandaat heeft Danckaert volgens verschillende insiders te danken aan de grote dossierkennis waarop hij kon terugvallen.

Wat ook meespeelde, was de manier waarop Danckaert de universiteit door de woelige coronajaren loodste. “Hij heeft toen bewezen dat hij beslissingen durfde te nemen”, zegt Patrick Stouthuysen, Pauwels’ rechterhand. Ook Pauwels zelf erkent dat Danckaert “gegroeid is in die jaren”.

Pauwels geeft toe dat ze opgelucht is nu de verkiezingen achter de rug zijn. “Ik had zo’n schuldgevoel door de situatie waar ik de universiteit in stortte.” Eind februari zette ze noodgedwongen een stap opzij als rector. De strijd die ze sinds 2019 voert tegen maag- en slokdarmkanker viel niet langer te combineren met haar werk.

Al is Pauwels ook blij dat ze de VUB in de handen van een vertrouweling achterlaten. Danckaert was gedurende zes jaar vicerector onderwijs- en onderzoeksbeleid onder Pauwels en zegt uitdrukkelijk verder te willen bouwen aan haar beleid.

Mildheid

Net als Pauwels is Danckaert een ingeweken Brusselaar. Hij studeerde fysica aan de universiteit van Antwerpen. Pas later maakte hij als assistent ingenieurswetenschappen de overstap naar de VUB, waar hij later als doctoraatsstudent en professor werkte.

Sociaal geëngageerd ook, getuige zijn lidmaatschap van de socialistische vakbond ACOD als professor. “Een milde mens”, zegt de andere professor bij die vakbond, Jan Dumolyn (UGent), over zijn oude kameraad. “Hij is gematigd van karakter en absoluut niet iemand die op tafel klopt. Eerder zoekt hij in stilte naar verstandige oplossingen.”

Het is een analyse die ook binnen de instelling klinkt. Net als de vaststelling dat de VUB nu wellicht minder in de media zal komen met het wegvallen van Pauwels, die een graag geziene gast is in de media. “Het was van meet af aan duidelijk dat de schoenen van Caroline op dat vlak niet gevuld zouden raken”, zegt Evert Zinzen, decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. “Anderzijds was Caroline dan misschien wat lakser voor het interne verhaal, waar deze rector zich meer op zal toeleggen.”

Dat is immers een van de grote uitdagingen die de kersverse rector wacht: de intussen flink uit de kluiten gewassen universiteit en haar complexe administratie stroomlijnen. Ook hoog op het programma: een betere doorstroom van de diverse studentenpopulatie die de Brusselse universiteit telt.

Ten slotte hamert Danckaert zelf ook op het belang van welzijn en duurzaamheid in zijn plannen. “Ik ben enorm vereerd dat ik in de voetsporen van Caroline Pauwels mag treden”, zegt de kersverse rector. “Maar het zijn ook grote schoenen om vullen. Tegelijk vult de grootte van de opdracht mij met de nodige bescheidenheid.”