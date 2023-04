‘De VS lijden gezichtsverlies tegenover de andere leden van de ‘Five Eyes’’: inlichtingenexpert over lek geheime documenten

Hoe veilig zijn ‘top secret’ documenten als een 21-jarige militair ze kan verspreiden? De arrestatie van Jack Teixeira, verdacht van het spectaculairste veiligheidslek in jaren, roept vragen op over de Amerikaanse inlichtingendiensten. ‘Hervormingen na 9/11 lijken te ver doorgeschoten’, zegt inlichtingenexpert Kenneth Lasoen (UAntwerpen en UUtrecht).

Hoe is het mogelijk dat een 21-jarige soldaat bij de luchtmacht toegang heeft tot top secret documenten?

Lasoen: “Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dat het om zo’n jong ventje gaat is minder bijzonder dan het lijkt. De redenering binnen het leger is dat wanneer je oud genoeg bent om te sterven voor je land, je ook oud genoeg bent om toegang te hebben tot geclassificeerde informatie.

“Teixeira maakte deel uit van de Massachusetts Air National Guard. Hij werkte er als IT’er voor de inlichtingendafdeling en was verantwoordelijk voor het goed functioneren van het communicatienetwerk. Het is mogelijk dat hij door zijn functie toelating had om geheime informatie te zien.

“Maar zo’n machtiging geeft je in principe geen toegang tot alle geheime documenten. Dat het gelekte materiaal zo gevarieerd is, is in dat opzicht vreemd. Het zou niet de eerste keer zijn dat een IT’er erin slaagt informatie in te kijken, terwijl hij die enkel moet helpen verspreiden. Ook Edward Snowden (die in 2013 belangrijke documenten lekte, red.) was een IT’er.”

Zijn er sindsdien dan geen maatregelen genomen?

“Zeker. Het toezicht op wie precies wat inkijkt, en of dat wel nodig is voor zijn job, is verscherpt. Geheime documenten bevinden zich in sterk beveiligde zones, waar je bij wijze van spreken enkel in je onderbroek binnen mag. Om te vermijden dat je documenten zou fotograferen of op een andere manier buiten smokkelen. We moeten nu vaststellen dat die veiligheidsmaatregelen hebben gefaald.”

Teixeira zou documenten gewoon hebben afgeprint.

“Ook dat is bijzonder vreemd. Dat kan in principe niet zomaar. Van top secret documenten zou moeten worden bijgehouden wie ze wanneer afdrukt. Als iemand als Teixeira allerlei schijnbaar ongerelateerde documenten print, zouden ergens alarmbellen moeten afgaan. Dit doet belangrijke vragen rijzen over de interne controlemechanismen.

Jack Teixeira, in de rode bermuda, wordt weggevoerd. Beeld AP

“Een andere mogelijkheid, die mij steeds waarschijnlijker lijkt, is dat Teixeira voldoende technisch onderlegd was om veiligheidsmechanismen te omzeilen.”

De zaak maakt in elk geval duidelijk dat erg veel mensen toegang hebben tot ultrageheime informatie. Misschien te veel?

“Dat is in een land als de Verenigde Staten onvermijdelijk. Ze hebben er achttien inlichtingendiensten. Het gaat dan al snel om duizenden mensen die toegang hebben tot geheime informatie.

“Dat zoveel mensen inzage hebben, is ook een gevolg van de aanslagen van 11 september. Toen was informatie te gefragmenteerd. Verschillende mensen hadden een stukje van de puzzel, maar niemand zag alle stukjes en dus ook niet het totaalplaatje. Zo is men er niet in geslaagd de aanslagen te voorkomen. Om herhaling te vermijden, is er meer ingezet op data delen. Het lijkt er nu op dat die hervormingen te ver zijn doorgeschoten.”

Hebben de screeningsprocedures hier gefaald?

“Dat denk ik niet. Voor je toegang krijgt tot geheime informatie gaat men onder meer na of je geen banden hebt met buitenlandse entiteiten, of je onder druk kan worden gezet en of je kampt met verslavingen en andere problemen. Maar zoiets is onvermijdelijk een momentopname, en je krijgt zo’n machtiging voor een aantal jaar. Veiligheidsdiensten hebben niet de middelen om hun eigen mensen continu te controleren.”

Wegblokkade in North Dighton, Mass., waar Jack Teixeira werd gearresteerd voor het lekken van geheime documenten. Beeld The Washington Post via Getty Im

Welke maatregelen verwacht u nu?

“Ik vrees dat de slinger nu terug in de andere richting zal doorslaan, en dat informatie opnieuw veel meer zal worden afgeschermd. Dat vergroot het risico op een aanslag of ander falen. Het is niet eenvoudig een evenwicht te vinden.

“Dit is het zwaarste lek sinds Edward Snowden. Dus de overheid zal een voorbeeld willen stellen. Er hangen Teixeira vijf à tien klachten boven het hoofd, elk met een maximumstraf van tien jaar.”

Hoe schadelijk is dit lek voor de inlichtingendiensten en president Biden?

“Het is sowieso erg gênant. Ook omdat sommige documenten spionage op bondgenoten zoals Zuid-Korea en Israël vermelden. De VS lijden bovendien gezichtsverlies tegenover de andere leden van de ‘Five Eyes’ - Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkijk - die onderling inlichtingen delen. Een lek in de VS berokkent ook hen potentieel schade. Dat worden moeilijke gesprekken voor de VS.

“Ook zeer problematisch is dat wordt onthuld dat NAVO-gestuurde troepen in Oekraïne worden ingezet, wat voor Poetin escalatie tegenover de NAVO zou kunnen rechtvaardigen.”

Zal dit gevolgen hebben op het terrein?

“De Russen zijn ongetwijfeld al volop bezig te achterhalen waar de informatie over het conflict in Oekraïne vandaan komt. Sinds de invasie van Irak, dat zogezegd over massavernietigingswapens beschikte, bevatten Amerikaanse geheime documenten veel meer info over hoe informatie precies is vergaard, zodat je de betrouwbaarheid beter kunt beoordelen. “Die informatie kunnen de Russen nu gebruiken om lekken te lokaliseren en te dichten. En net die Amerikaanse inlichtingen over waar en wanneer Rusland zal toeslaan verklaren voor een groot stuk waarom Oekraïne al zo lang standhoudt. Alles bij elkaar is dit dus zeer ernstig en schadelijk.”