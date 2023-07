De vrouw van Djalali: ‘Ze hebben het leven van mijn man niet gered toen ze de kans hadden’

Wekenlang hing het lot van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) aan een zijden draadje. Ze kon niet uitleggen waarom ze een visum had verstrekt aan de burgemeester van Teheran. Premier Alexander De Croo (Open Vld) redde haar met een retorische vraag: ‘Is een visum een mensenleven waard?’ Een verwijzing naar Ahmadreza Djalali (51), gastprofessor aan de VUB, die al zeven jaar vastzit in een Iraanse cel. Vida Mehrannia, zijn echtgenote, is vlijmscherp voor de Belgische overheid: ‘Ze hebben het leven van mijn man niet gered toen ze de kans hadden.’

Vida Mehrannia klinkt doodmoe en somber aan de telefoon vanuit Stockholm. Het zijn donkere tijden, zegt ze, voor haarzelf en voor de kinderen. Haar 11-jarige zoon dreigt het te begeven onder de aanhoudende druk. Hij was 4 jaar oud toen hij zijn vader voor het laatst zag. Haar dochter van 20 is boos. Nadat Olivier Vandecasteele en drie andere Europese gijzelaars werden geruild voor de Iraanse diplomaat-terrorist Assadollah Assadi, lijkt het gezin alle hoop te hebben verloren. Vandecasteele is terug thuis, Djalali zit nog altijd in de beruchte gevangenis van Evin. ‘Het is alsof we nu pas het dieptepunt beleven, na 2.630 dagen gevangenschap’, zegt zijn vrouw. ‘We zijn voorbereid op het ergste.’

De Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali, gastdocent rampengeneeskunde aan de VUB, werd in april 2016 opgepakt tijdens een werkbezoek aan Teheran. Net als andere Iraniërs met een dubbele nationaliteit werd hij beschuldigd van spionage: hij zou nucleaire informatie hebben doorgespeeld aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. In 2017 kreeg hij de doodstraf voor ‘bekentenissen’ die hij onder dwang had afgelegd. Sindsdien leeft ­Djalali in doodsangst: de straf kan elk moment uitgevoerd worden. Elke dag in de gevangenis kan de laatste zijn.

Ook zijn vrouw en kinderen leven met de daver op het lijf. Ze voelen zich in de steek gelaten door de Belgische overheid. Zeven jaar lang hebben zij alle klappen opgevangen, zegt Vida Mehrannia. Maar toen de ruil met Assadi werd afgeklopt, bleek haar man geen deel uit te maken van de deal. ‘Hebben wij daarom al die shit geslikt?’

Vida Mehrannia: “De laatste week van april heb ik in ­België doorgebracht. Op 26 april hield Amnesty International een wake voor het Europees Parlement, om de zevenjarige opsluiting van mijn man onder de aandacht te brengen. Daar moest ik bij zijn. Ik heb geprobeerd om er met Alexander De Croo en Hadja Lahbib te praten, maar ze waren niet beschikbaar. Ook een ontmoeting met de familie van Olivier ­Vandecasteele was niet mogelijk: mijn aanvraag werd niet aanvaard. Twee weken later, toen ik al terug in ­Zweden was, kwam het bericht dat Olivier vrijgelaten zou worden. Ons gezin is daar ontzettend van geschrokken: we wisten helemaal nergens van. We konden niet geloven dat Olivier vrijkwam en ­Ahmadreza niet.”

Waarom waren De Croo en Lahbib niet beschikbaar?

“Als ik erover nadenk, kan dat maar één ding betekenen: ze konden niets voor me doen. Ze konden niets doen voor een vrouw wier man al zeven jaar lang wacht op de voltrekking van zijn doodvonnis.

“Ik heb wel kunnen spreken met Eric De Muynck, de adjunct van de Belgische ambassadeur in Iran. Hij zei me dat België de zaak van mijn man nog altijd nauwlettend opvolgt, en dat Zweden misschien kan helpen. Dat laatste betwijfel ik: Zweden wil a swap on the ­table, een gevangenenruil in alle transparantie. Dat hadden de Belgen oorspronkelijk ook in gedachten met de Iran-deal. Zowel Olivier ­Vandecasteele als mijn man zou ervan profiteren, maar dat is mislukt. België heeft uiteindelijk voor Blackstone gekozen, een geheime operatie die Olivier en drie andere Europeanen op vrije voeten heeft gesteld.”

‘Mijn man weegt nog 55 kilogram na zeven lange jaren van fysieke en psychische martelingen. Nu de deal tussen België en Iran is gesloten, komt zijn executie opnieuw dreigend dichtbij.’

ONGELOOF

De politieke aandacht voor het lot van uw man verslapte toen in de zomer van 2022 bekend werd dat ook Olivier Vandecasteele vastzat in Iran. Hebben de Belgische onderhandelaars het lot van uw man ondergeschikt gemaakt aan dat van de honderd procent Belgische ­Vandecasteele?

“De Belgen wilden maar één ding: Olivier zo snel mogelijk terug naar België halen. Als de regering hard had onderhandeld, zou Iran Olivier én mijn man hebben vrijgelaten. Helaas hebben ze Iran niet genoeg onder druk gezet. Achteraf beweerden de Belgen dat ze enkel over Olivier hadden kunnen onderhandelen, maar dat is larie: je bent zo sterk als je jezelf opstelt.

“Als mensenrechten zo belangrijk zijn als de vertegenwoordigers van de Belgische regering graag beweren, hadden ze mijn man ook kunnen bevrijden. Ik geloof hen niet meer. Ik geloof geen enkele politicus meer. Dit is een politiek spel waarvan mijn gezin al zeven jaar lang de inzet is. Zó lang wordt Ahmadreza al gefolterd, zó lang lijdt ons gezin al. Het houdt niet op.

“Ik had gehoopt dat de ­Belgische regering mijn gezin zou steunen, dat ze zou ijveren voor de terugkeer van de vader van mijn kinderen, maar in werkelijkheid heeft ze niets gedaan. Ik ben diep teleurgesteld.”

Hebt u nog contact met Ahmadreza?

“Soms heb ik hem aan de lijn, en ik kan u zeggen: ook hij is teleurgesteld. Ziek was hij ervan, toen hij vernam dat België niets voor hem had ondernomen. Dat had hij niet verwacht, want de voorbije jaren hebben we heel wat steun gekregen van België. Maar politici blijven politici. Ze bekijken elke zaak vanuit het oogpunt: ‘Hoe kan ik beter worden van deze toestand?’ Dat is hun enige bekommernis.”

Gelooft uw man nog in Belgische onderhandelingen?

“Toen de deal op tafel lag, konden de ­Belgen zijn vrijlating afdwingen. Hoe is het mogelijk dat ze dat hebben nagelaten? Nu is het te laat, de kans is verkeken. De Croo en Lahbib zijn niet eerlijk als ze beweren dat ze nog altijd hun best doen om ­Ahmadreza vrij te krijgen. Als ze hem werkelijk steunen, zouden ze dat hebben gedaan toen de deal op tafel kwam.”

De officiële uitleg van de regering is: ‘De toestand van Olivier ­Vandecasteele ging snel achteruit. We móésten ingrijpen.’

“Hij was er slecht aan toe, ja. Maar dat geldt ook voor Ahmadreza.

“Geen kwaad woord over Olivier: hij heeft in de gevangenis met mijn man gesproken, ze respecteren elkaar, ze zijn allebei onschuldig. Maar België had het been stijf moeten houden: ‘Geen ­Assadi voor jullie als wij niet ­Vandecasteele én Djalali krijgen.’ Iran was zeker gezwicht. Maar de Belgen zijn geen goeie onderhandelaars.”

Hoe weet u dat zo zeker?

“Assadi is betrapt met een halve kilogram springstof: hij wilde een bloedbad aanrichten op een massabijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs. Het Belgische gerecht heeft hem veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Je zou toch denken dat tegenover zulke zwaarwichtige feiten meer staat dan één onschuldige burger. Wat voor een belachelijke deal is dat?”

Het was een ruil met víér gevangenen: Olivier Vandecasteele en later ook een Deen en twee Oostenrijkers.

“Over de Deen weten we niets, zijn identiteit is niet bekend. De Oosten­rijkse Iraniërs ­Massoud ­Mossaheb en Kamran ­Ghaderi waren allebei veroordeeld tot tien jaar cel wegens spionage, maar ­Ghaderi had al zeven jaar van zijn straf uitgezeten. En Mossaheb zat zelfs niet in de gevangenis: hij was in het ziekenhuis opgenomen. Maar mijn man heeft de doodstraf gekregen!

“(Boos) Ahmadreza was gastprofessor aan de VUB in Brussel. België had dus de plicht om tijdens de onderhandelingen met Iran voor zijn belangen op te komen, veel meer dan voor gevangenen uit andere landen. Waarom hebben ze dat niet gedaan?”

‘Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib en premier De Croo zijn niet eerlijk als ze beweren dat ze nog steeds hun best doen om mijn man vrij te krijgen.’ Beeld BELGA

SPEELBAL

Uw man is door het Iraanse Revolutionaire Hof ter dood veroordeeld omdat hij geheime nucleaire informatie aan Israël zou hebben doorgespeeld. Willen ze hem daarom niet vrijlaten?

“Ze hebben geen splinter bewijs tegen mijn man. Toen hij in eenzame opsluiting zat, hebben ze een video gemaakt waarin hij zogezegd overging tot bekentenissen. Ahmadreza heeft níéts bekend. Hij antwoordde op vragen en gaf informatie. Maar die video is fake: ze hebben de beelden verknipt en er een vertelstem onder gezet. Ze houden mijn man vast ­omdat ze hem nog willen ­gebruiken voor andere deals. Hij is Zweeds, dat kan nog van pas komen.”

Hebt u het nu over ­Hamid Nouri, de beul van duizenden Iraanse politieke gevangenen, die in Zweden tot levenslang is veroordeeld?

“Hamid ­Nouri is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Dat betekent een proces van minstens één jaar. Pas daarna kunnen de onderhandelingen tussen Zweden en Iran misschien beginnen. U hebt gezien hoelang zoiets aansleept: naar alle waarschijnlijkheid is het dan te laat voor Ahmadreza. Hij wordt al zo lang gemarteld, de kans is groot dat hij het geen twee of drie jaar meer uithoudt.”

We hebben vreselijke beelden van hem gezien. Is hij nog altijd zo mager?

“Hij zit ver onder zijn gewicht, ja. Hij weegt nog 55 kilogram.

“(Zwijgt even) U hebt ook vastgesteld hoe het is gelopen. Om druk te zetten op het proces tegen Assadi hebben ze mijn man naar een andere gevangenis overgebracht, waar hij in eenzame opsluiting werd geplaatst – de laatste fase vóór de executie. Tijdens de onderhandelingen over de Iran-deal hebben ze dat kunstje nog eens herhaald.

“We paid a lot for ­Assadi. Niet alleen mijn man, die dacht dat zijn laatste uur had geslagen, maar ook mijn kinderen en ikzelf zijn door de hel gegaan. We vreesden de hele tijd voor het ergste. Nu is Assadi vrij, en wat hebben wij daarvoor in de plaats gekregen? Niets. Dat is niet fair. Ze hebben ons drie jaar lang gegijzeld voor Assadi.”

Weet u waarom Vandecasteele pasmunt is geworden voor Assadi, in plaats van uw man?

“Ik heb geen idee, maar de Belgische regering heeft me danig verrast. Voor mij is de vrijlating van ­Olivier één groot trauma.

“Ahmadreza is jarenlang de speelbal geweest van Brussel en Teheran. Dat heeft zwaar op hem gewogen: het was een fysieke en psychische marteling, die bovendien niets heeft opgeleverd. Zijn toestand is precies dezelfde gebleven. Ik vraag me af waarom de Belgische regering Ahmadreza aan zoveel spanning heeft blootgesteld als ze toch niet van plan was om hem te helpen.

“Ik kijk ook met grote verbazing naar het gemak waarmee de Belgen hem hebben laten vallen in de onderhandelingen. Opeens hadden ze geen oog meer voor hem. Het gevolg: nu komt de executie weer dreigend dichtbij. Weet u, soms kan ik niet geloven wat er is gebeurd.”

NIETS MEER TE REDDEN

Hebt u na de vrijlating van Olivier Vandecasteele nog iets vernomen van de Belgische regering?

“Niets.”

En na de vrijlating van de drie andere Europeanen?

“Ook niet. Ik heb alleen die ene tweet van ­minister Lahbib gezien: ‘We doen er met alle ­Europese landen alles aan om ­Ahmadreza Djalali vrij te krijgen.’ Daar geloof ik dus niets van. De deal is gesloten. Hoe zouden ze Ahmadreza nu nog kunnen bevrijden?”

Enkele dagen na de vrijlating van de Europese gijzelaars heeft België visa verleend aan de burgemeester van de Iraanse hoofdstad ­Teheran en zijn gevolg, voor een bezoek aan de internationale conferentie Brussels Urban Summit. Waarom hebben een Brusselse minister, de minister van Buitenlandse Zaken en de eerste minister voor die visa geijverd?

“Daar heb ik geen informatie over. Ik weet wel dat die politici de naam van mijn man hebben genoemd toen ze in het nauw dreigden te komen: ‘We wilden Ahmadreza’s leven niet in gevaar brengen.’ Dat is óók niet waar: ze hebben zijn leven niet gered toen ze de kans hadden. Nu valt er niets meer te redden.”

Toen zijn regering dreigde te vallen, vroeg premier De Croo: ‘Is een mensenleven een visum waard?’

“Als ik de kans krijg om Alexander De Croo onder vier ogen te spreken, zal ik hem dit zeggen: ‘Wij hebben alle shit voor onze rekening genomen voor de ruil met Assadi, maar op het einde van de rit blijven we als enigen met lege handen achter.’ Dat is onrechtvaardig, zeker als ze mijn man ook nog eens als alibi gebruiken om visa te verlenen aan ­Iraniërs.”

Gelooft u nog in een Zweedse oplossing voor uw man?

“Vanuit die hoek krijg ik ook al zeven jaar lang te horen dat ze zijn zaak nauwgezet opvolgen, maar er gebeurt niets.”

Intussen is in Iran een revolutie uitgebroken. Zou dat een factor kunnen zijn?

“Op dit moment zitten de Iraanse gevangenissen overvol met onschuldigen. Een van hen is de bekende rapper Toomaj ­Salehi, die net als mijn man is veroordeeld tot de doodstraf. Dat is een verschrikking, voor hem en voor zijn familie – geloof me, ik weet waarover ik het heb.

“De corrupte Iraanse regering probeert zichzelf met terreur overeind te houden. Dat is pijnlijk, dat maakt veel slachtoffers, maar ooit zal Iran vrij zijn. Niet morgen of overmorgen, maar óóit komt er vrijheid voor alle Iraniërs.”

Uw dochter gaf vorig jaar een interview aan Humo, waarin ze verklaarde in de voetstappen van haar vader te willen treden. Studeert ze nog altijd geneeskunde?

“Zeker wel. Maar ook zij was helemaal van de kaart na de vrijlating van Olivier. En ze was woest op Alexander De Croo: ‘Hoe kún je beweren dat je visa verstrekt om het leven van mijn vader te redden als je niets voor hem doet?’

“Als u me nu wilt verontschuldigen? Ik word verwacht op het werk.”

Wat doet u precies?

“Ik werk als scheikundig ingenieur in een bedrijf.”

Houdt u het vol, denkt u?

“Ik ben diep teleurgesteld, ik heb het zwaar als moeder van twee kinderen, ik ben al lang aan het vechten... En toch merk ik dat ik nog elke dag sterker word. Maar wat me sterker maakt, doet me ook ontzettend veel pijn.”

© Humo