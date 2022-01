De vriendin van Stig Broeckx: ‘Ik ben tijdens de lockdown halsoverkop bij Stig ingetrokken’

De doorzetter der doorzetters, zo wordt ex-wielrenner Stig Broeckx (31) vaak genoemd, maar zijn vriendin Marlies (31) moet niet onderdoen. Ze bekomt van een hels jaar en ontwaakt op de dag van het interview verkouden en zonder stem. Maar ze dóét het interview, al fluisterend en met een kop warme thee binnen handbereik. Twee uur lang vertelt ze over haar leven met Stig, over de miskramen die ze recent te verwerken kregen, en over hoe ze als apotheker de coronacrisis beleeft.

Dat laatste is ook de reden waarom ze dit interview wil geven, zegt ze. ‘Ik treed normaal gezien niet graag op de voorgrond, maar ik vind dat de stem van de apothekers ook eens gehoord mag worden. Er zijn in deze pandemie een aantal vergeten groepen, en daar zijn wij er zeker één van.’

Het is waar: als het over ‘de zorg’ gaat, denken we vooral aan ziekenhuizen, dokters en verpleegkundigen, terwijl apothekers ook in de eerste lijn zitten.

Marlies Blockx (knikt): “De voorbije weken waren razend druk. Veel mensen die een hoogrisicocontact hadden gehad, kwamen naar ons om een sneltest te laten afnemen. Ze hadden een code voor een PCR-test, maar de testcentra waren zodanig overbelast dat mensen dagen moesten wachten op een afspraak.

“Er komt best veel kijken bij die testen. We moeten opleidingen volgen om zo’n test goed uit te voeren, ervoor zorgen dat eventuele besmette personen niet in contact komen met andere klanten. En bij iedere test hoort ook een berg administratie.

“We krijgen ook ontzettend veel vragen. Een PCR-test is gratis als je een code hebt, een sneltest in de apotheek niet. Mensen begrijpen dat niet altijd. Onze telefoon staat roodgloeiend, we moeten keer op keer de hele wetgeving uitleggen. Intussen vielen in veel apotheken collega’s uit door ziekte of quarantaine en moest wie overbleef het extra werk opvangen. Ons werk wordt echt onderschat.”

Intussen rollen de uitlopers van de vierde coronagolf nog over ons heen. Had je die zien aankomen?

Blockx: “We merkten al een tijdje aan de sneltesten dat er iets bewoog. In de zomer waren die allemaal negatief. Dan was er plots weer iemand positief. Dan nog iemand. Toen zeiden we al onder de collega’s: ‘Oei, het begint weer.’ En na het wegvallen van de mondmaskerplicht in oktober werd het extreem druk. Dus nee, een complete verrassing was het niet.

“We merken in de apotheek wel dat het weegt op de mensen, zeker nu met die nieuwe omikronvariant. Velen gingen ervan uit: we zijn gevaccineerd, dus we zijn veilig. Maar het doel van de vaccins is nooit geweest om het virus helemaal te doen verdwijnen, wel om de druk op de ziekenhuizen te verlagen. Dat wordt nu pijnlijk duidelijk, en ik merk dat bij veel mensen de moed in de schoenen zakt. Ze vragen zich af wat hierna nog zal volgen.”

Wat denk jij?

Blockx: “Ik ben bang voor wat er na de feestdagen gaat komen. Vorig jaar waren er veel regels, nu rekent de overheid vooral op het gezond verstand van de mensen. Wel, ik hoop dat iedereen dat effectief zal gebruiken. Het advies om zelftesten te gebruiken vóór een feest lijkt me waardevol. Al hoop ik dat mensen die testen, die nu overal te koop zijn, toch vooral in de apotheek aanschaffen: dan krijgen ze er meteen een goeie uitleg bij over hoe ze die correct moeten gebruiken, en wat ze moeten doen bij een positief resultaat.

“Er komt veel kritiek op de overheid en de maatregelen, maar ik kijk er met begrip naar. Het is de eerste keer dat we zo’n gezondheidscrisis meemaken, en het moet voor beleidsmakers aartsmoeilijk zijn om beslissingen te nemen. Ik bekijk de dingen graag vanuit verschillende hoeken, dat heb ik geleerd in de apotheek. Ik zie daar alle kanten van het verhaal: ouders die ten einde raad zijn omdat ze weer moeten thuiswerken met kinderen, maar ook mensen die hun partner hebben verloren aan corona, of kinderen die hun grootouders niet meer mogen bezoeken in het rusthuis. Maatregelen die voor de ene goed zijn, maken de andere wanhopig. Dat is het mooie aan werken in een apotheek: het verruimt je blikveld.”

Krijg je in de apotheek vaak opmerkingen van antivaxers?

Blockx: “Weinig. Ik heb weleens meegemaakt dat iemand begon te discussiëren, of zijn mondmasker niet wilde opzetten. Ik probeer daar kordaat op te reageren. Je voelt op zo’n moment ook de andere patiënten kijken: ‘Allee, zeg er iets van!’ Maar over het algemeen valt het mee. Misschien durven mensen er niet meer voor uit te komen dat ze niet gevaccineerd zijn, maar voor de meesten lijkt het vanzelfsprekend om die derde prik te gaan halen. Een hele opluchting, want ik had gevreesd dat sommigen zouden denken: ‘Foert, die vaccins werken toch niet.’”

Intussen is ook de vaccinatie voor kinderen van 5 tot 12 jaar goedgekeurd. Krijg je daar vragen over?

Blockx: “Nog niet, maar dat zal nog komen. Ik vind het wel opmerkelijk dat er scepsis is, terwijl kinderen vanaf de geboorte toch een heel aantal prikken krijgen tegen verschillende ziektes? Het coronavaccin is nieuw, zeggen mensen dan. Maar er zijn de voorbije jaren nog wel een aantal nieuwe vaccins bij gekomen, zoals dat tegen meningokokken. Er zijn al veel ouders die daarvoor kiezen, en daar wordt amper over gepraat. Corona beroert de gemoederen meer. Ik zeg het, de discussie zal nog wel losbarsten.

“Voor wat het waard is: mocht ik kinderen hebben, ik zou niet twijfelen om ze te laten vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe sneller we op een normale manier met dit virus kunnen omgaan. Want dat corona niet meer zal verdwijnen, daar is iedereen het intussen wel over eens.”

Nu de toediening van de boosterprik wordt versneld, happen veel vaccinatiecentra naar adem. De ministerraad gaf eerder deze maand groen licht om ook de apothekers te laten vaccineren. Artsen gaan daar echter niet mee akkoord, en dreigen met acties.

Blockx: “Het enthousiasme is nochtans groot bij de apothekers: zo’n 4.000 collega’s hebben de opleiding al gevolgd, nog vóór we weten of we daadwerkelijk zullen mogen vaccineren. We staan te popelen om te helpen. Maar de dokters hebben hun twijfels. Zij vinden dat vaccineren een medische handeling is, die alleen door een arts mag worden uitgevoerd.

“Ik begrijp hen, ze zijn bezorgd over hun patiënten. Maar apothekers zijn óók hoogopgeleid. We weten wat we doen. Plus: huisartsen kunnen de enorme werkdruk nu al niet meer aan. Dan zou het toch alleen maar goed zijn dat wij het vaccineren overnemen, zodat zij weer tijd kunnen maken voor andere taken? Ik hoop dat we na overleg tot een compromis kunnen komen. Bijvoorbeeld dat patiënten van een bepaalde leeftijd of mensen met allergieën naar de dokter gaan voor vaccinaties, terwijl zij die al tien jaar probleemloos een griepvaccin krijgen, bij een apotheek terechtkunnen. Dat lijkt me wel wat.”

Je bent afgestudeerd in 2013. Is er tijdens je opleiding ooit gesproken over de mogelijkheid van een pandemie?

Blockx: “Nooit. Hierop was niemand voorbereid, denk ik. Ik herinner me de chaos in het prille begin. Er waren geen mondmaskers te vinden, geen handgel. Op een bepaalde dag was zelfs de Dafalgan helemaal uitverkocht in onze apotheek. Nóóit gedacht dat ik dat zou meemaken. Het lijkt zo lang geleden, en tegelijk voelt het alsof het gisteren was. Heel gek.”

‘Stig wordt vaak aangesproken, maar hij zal altijd tijd maken om een praatje te slaan met de mensen. Velen trekken zich op aan zijn verhaal.’ Beeld vrt

Match op tinder

Waarom heb je ervoor gekozen om apotheker te worden?

Blockx: “Dat weet ik niet precies, om eerlijk te zijn. Als kind was ik gefascineerd door die typische geur die in een apotheek hing. Bij ons in het dorp was de apotheek gevestigd in een groot herenhuis, achter de toonbank stond een imposante man met een baard. Dat sprak tot mijn verbeelding, maar het is niet dat ik zei: ik wil óók apotheker worden. Ik kan ook niet zeggen dat chemie mijn lievelingsvak was, of dat ik er goeie punten voor haalde (lacht).

“Ik heb lang overwogen om verpleegkunde te studeren. Het medische en het zorgende spraken me aan, maar geneeskunde leek me te hoog gegrepen. Uiteindelijk werd het farmaceutische wetenschappen. Gek, eigenlijk: als ik nu moet zeggen wat ik het fijnste vind aan mijn job, is dat zonder twijfel het sociaal contact, maar vroeger was ik net heel verlegen. Alleszins: ik heb het me niet beklaagd, ik doe mijn werk supergraag.”

Was je een goeie student?

Blockx: “Een beetje te goed. Mensen zeiden me: ‘Geniet ervan, dit is de mooiste tijd van je leven.’ Maar dat deed ik niet, ik dacht alleen maar: ik wil ervan af zijn.”

Wat maakte het zo zwaar?

Blockx: “Ik legde de lat véél te hoog voor mezelf. Als ik minder hard had gestudeerd, was het ook gelukt, maar ik wilde het perfect doen. Tegelijk werd ik verlamd door faalangst.

“Ik ben altijd zo geweest, zelfs als tiener zat ik altijd te studeren. Ik ben nooit een uitgaanstype geweest. Ik zat ook niet graag op kot, ik heb graag mijn familie om me heen, maar Leuven was te ver om te pendelen. Ik heb op het randje van een burn-out gestaan. De dag dat ik mijn diploma in handen had, viel er een ongelooflijke last van mijn schouders.”

Heb je overwogen om op te geven?

Blockx: “Even. Na de eerste examens dacht ik: dit kan ik niet meer. Ik overwoog om te stoppen met unief en ging met een docent aan een hogeschool babbelen, maar die zei: ‘Waarom zou je in godsnaam veranderen met zulke goeie punten?’ Het motiveerde me om door te zetten, en maar goed ook. Anders had ik nu veel spijt gehad.”

Dat doorzettingsvermogen is een perfect bruggetje naar Stig, wellicht de persoon met het grootste doorzettingsvermogen aller tijden.

Blockx (glimlacht): “Absoluut. Het is één van de redenen waarom ik voor hem ben gevallen.”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Blockx: “Via Tinder. We raakten in gesprek, en na een tijdje nodigde hij me uit bij hem thuis. Iets gaan drinken leek hem geen goed idee, hij wist dat mensen hem zouden herkennen, en dat vond hij niet fijn voor mij.”

Kende je hem?

Blockx: “Ik wist dat hij renner was geweest, en dat hij een zwaar ongeluk had gehad. Maar we hadden elkaar nooit ontmoet, ook al zijn we op twee kilometer van elkaar opgegroeid. Hij is vroeger vaak voorbij ons huis gefietst, zegt hij. Maar ik was altijd aan het studeren, en hij aan het sporten. We hadden geen tijd om elkaar tegen te komen.

“Ik herinner me wel een moment vóór ik hem leerde kennen. Bargoens was op tv, het programma waarin Eric Goens onder andere Stig volgde. Daarin zag ik hoe hij samen met zijn mama de finish haalde van de RevaRun. Hij nam haar dolgelukkig vast, en ik weet nog hoe dat beeld me raakte, en hoe ik dacht: die man zou goed bij mij passen.”

Wat trok je, naast zijn doorzettingsvermogen, aan in hem?

Blockx: “Zijn uiterlijk, natuurlijk. Zijn optimisme. Het feit dat hij zo’n familiemens is, dat ben ik zelf ook. En dat hij altijd met beide voeten op de grond staat. Hij is bekend, maar hij is totaal niet onder de indruk van camera’s en journalisten. Hij blijft altijd zichzelf.”

Moest je wennen aan zijn bekendheid?

Blockx: “Toch wel. Hier in de buurt kijken ze er niet van op als hij passeert, maar als we op weekend gaan, wordt hij vaak aangesproken. Voor mij is dat telkens weer een herinnering: o ja, Stig is bekend! Ik vind het wel mooi hoe hij daarmee omgaat. Hij zal altijd een praatje maken met de mensen. Hij beseft dat er velen zijn die hem bewonderen, die zich aan zijn verhaal optrekken.”

Legt dat geen enorme druk op zijn schouders? Hij staat bekend als de eeuwige optimist, maar niemand is áltijd positief, toch?

Blockx: “Stig wel. Hij is nooit slechtgezind. Het klinkt ongelooflijk, maar het is echt zo.”

Ben jij een optimist?

Blockx: “Niet zoals Stig. Maar wat wil je, niemand is zoals hij. Vroeger was ik zelfs eerder pessimistisch: op school ging ik er bijvoorbeeld altijd van uit dat ik gebuisd zou zijn. Door Stig ben ik optimistischer geworden. Het werkt aanstekelijk.

“Ik moet wel zeggen: het feit dat ik zijn ongeluk niet heb meegemaakt, heeft ervoor gezorgd dat ik me lang niet op de voorgrond heb willen plaatsen. Ik had het gevoel dat ik die plek niet verdiende, omdat ik er toen niet kon zijn voor hem. Ik zal nooit voor Stig kunnen doen wat zijn toenmalige vriendin en zijn mama hebben gedaan.”

Hij was na zijn ongeluk vijf jaar kwijt uit zijn geheugen, net de periode waarin hij samen was met zijn toenmalige vriendin. Dat leidde mee tot de latere breuk. Sta je daar soms bij stil? Als in: stel dat het ongeluk niet was gebeurd, dan was hij misschien bij zijn vriendin gebleven, en waren jullie nooit samen geweest?

Blockx: “Goh, da’s een moeilijke vraag. De klik tussen ons is heel sterk. Hadden we elkaar ontmoet, dan hadden we dat sowieso gevoeld. Maar je weet het niet. Het is een boeiend gegeven. Kan de ergste gebeurtenis uit iemands leven onrechtstreeks leiden tot het grootste geluk? In ons geval dus wel.”

‘Vroeger stond ik pessimistischer in het leven. Door Stig is dat veranderd. Zijn positivisme werkt aanstekelijk.’ Beeld Saskia Vanderstichele

STIL VERDRIET

Zijn parcours blijft ongelooflijk. Na zijn val in 2016 lag Stig maanden in coma, alle artsen voorspelden dat hij zou verder leven als een plant – áls hij het al zou halen. Maar hij werd wakker, zei vanaf dag één dat hij weer zou fietsen en zelfstandig gaan wonen, en dat heeft hij ook gedaan. Het klinkt als een sprookje, maar De Stig, de film over zijn revalidatie, maakte duidelijk dat hij heeft afgezien, en dat het nu nog steeds niet allemaal vanzelf gaat.

Blockx: “Het gaat goed met hem, hij heeft zijn draai als huisman gevonden. Maar het blijft intensief. Hij gaat nog steeds drie keer per week naar de kinesist en drie keer naar de logopedist. Hij moet dat onderhouden. Tijdens de eerste lockdown viel die begeleiding weg, en dat had meteen een effect op zijn vooruitgang. Mensen die revalideren zijn óók zo’n vergeten groep van de pandemie. Stig stond al ver en heeft die achterstand ingehaald, maar ik kan me voorstellen dat mensen die pas aan hun revalidatie waren begonnen de moed lieten zakken.

“Die eerste lockdown was voor ons heel dubbel. Ik had het razend druk in de apotheek en was bijna altijd aan het werk. Voor hem viel alles stil, hij zat thuis. Onze werelden lagen op dat moment héél ver uit elkaar.”

Jullie waren toen net gaan samenwonen.

Blockx: “Ik ben in maart 2020, de eerste dag van de lockdown, halsoverkop bij hem ingetrokken. Het was dat of elkaar heel lang niet zien, en dat was voor ons geen optie.”

Stig draagt nog steeds de gevolgen van het ongeval. Heeft dat een effect op jullie relatie?

Blockx: “Als we reizen, houden we er rekening mee om geen te verre wandelingen te maken. Al mag ik daar dan vooral niet te veel over zeggen: dan wordt het voor Stig een trigger om het net wél te doen. ‘Het gaat niet’: dat staat niet in zijn woordenboek.

“Ik kan er op mijn vrije dagen enorm van genieten om gewoon in de zetel te ploffen en eens niks te doen, hij wil altijd bezig zijn. Hij wil minstens 6.000 stappen per dag zetten, en liefst nog veel meer. Ik probeer dat te temperen. Als het slecht weer is, zeg ik weleens: het is ook niet erg om eens niks te doen, hè! Daar houdt hij dan wel rekening mee, vooral om mij wat rust te gunnen, denk ik. Dan gaat hij voor tv zitten, en doet hij oefeningen tijdens het kijken (lacht).”

In oktober maakte hij op Instagram bekend dat hij je ten huwelijk heeft gevraagd.

Blockx: “Dat is heel groot in de media gebracht, wat eigenlijk niet echt de bedoeling was. Het is nog helemaal niet concreet, we hebben ook nog geen datum of zo. We willen eerst nog verbouwen.”

Hebben jullie een kinderwens?

Blockx: “Ja. (Aarzelt) Het had al zover kunnen zijn. We hebben een heel zwaar jaar achter de rug, en niet alleen door corona. Ik heb twee miskramen gehad. In januari en in augustus. Twee keer na ongeveer acht weken zwangerschap. Dat lijkt niet veel – ik begreep dat vroeger ook niet. Maar zodra je weet dat je zwanger bent, begin je je dat voor te stellen, begin je dingen te regelen. Plots valt dat weg, en moet je afscheid nemen van een toekomst die je heel graag wilde. Dat is keihard.

“Het is de eerste keer dat ik er zo openlijk over praat. Ik weet dat er op alles negatieve reacties komen, en ik ben een beetje bang dat het nu ook zal gebeuren. Maar zovéél koppels maken dit mee. Het zou geen taboe mogen zijn.”

Een paar weken geleden getuigde ook Andy Peelman over de twee miskramen die hij en zijn vrouw meemaakten.

Blockx: “Zijn verhaal was voor mij een trigger om er ook over te praten. Hij heeft gelukkig veel warme reacties gekregen. Ik heb veel respect voor mensen die dit meemaken, omdat ik nu zelf weet wat het is.”

'Ik ben op de eerste dag van de lockdown halsoverkop bij Stig ingetrokken. Het was dat of elkaar heel lang niet zien.' Beeld Saskia Vanderstichele

Als apotheker zat je op de coronatrein die met volle snelheid door het land raasde. Heb je de kans gehad om te rouwen na je miskramen?

Blockx: “Ik ben een paar weken thuisgebleven. De grond was onder mijn voeten weggeslagen, ik moest tijd nemen om daarvan te bekomen. Het was moeilijk: ik wilde er als apotheker stáán op zo’n heftig moment. Maar ik voelde ook dat ik het me op lange termijn ging bekopen. Dat ik die tijd moest nemen, als ik nadien mijn werk weer goed wilde doen. Apotheker kun je niet half zijn: je moet er je volle aandacht bij houden, je kunt mensen niet zomaar wat meegeven.”

Hoe reageerde je omgeving?

Blockx: “Sommigen waren heel warm en begripvol. Maar er waren ook ontzettend veel foute reacties. Anderen zwegen erover. Dat vond ik misschien nog het ergste, alsof er niets was gebeurd. Nu, ik begrijp dat mensen soms onhandig reageren uit onwetendheid. Maar dat komt harder aan dan ze beseffen.”

Wat zou op zo’n moment wél een goede reactie zijn?

Blockx: “Stel gewoon de vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’ Dan geef je iemand de kans om erover te praten. Wat misschien ook niet iedereen zal willen, maar je schept op zijn minst de mogelijkheid tot een gesprek.

“Ik heb veel gehad aan Lore Van de Weyer, de vrouw van ex-renner Tom Boonen. Zij heeft ook een miskraam meegemaakt, en helpt nu anderen om daarmee om te gaan. Eén van de eerste dingen die ze me zei, was: ‘In verlies kan ook winst zitten’. Ik begreep daar eerst niks van, maar intussen snap ik wat ze bedoelt. Dit meemaken heeft me ingrijpend veranderd. Ik raas niet meer verder op automatische piloot, ik sta vaker stil bij de dingen. Ik voel ook dat het nog niet afgesloten is, ik heb een sterke drang om hier ooit nog iets mee te doen. Misschien anderen helpen in dezelfde situatie, ik weet het nog niet. Ik moet het eerst zelf verwerken.”

Ik kan me inbeelden dat de schrik voor de toekomst er nu in zit. Dat je nooit meer onbezorgd zwanger zult zijn.

Blockx: “Dat is zo. Ook dat wordt onderschat. ‘Je mag er niet mee bezig zijn’, zeggen mensen, maar als je dit twee keer hebt meegemaakt, ben je er sowieso mee bezig.”

Valt het je zwaar als een dolblije vrouw in de apotheek een zwangerschapstest komt kopen?

Blockx: “Nee. In het begin was dat confronterend, maar intussen kan ik het wel plaatsen. Ik denk dan: je weet niet wat zij heeft meegemaakt. Misschien heeft ze ook meerdere miskramen achter de rug. Het staat niet op iemands voorhoofd.”

Die mildheid komt vaak terug bij jou.

Blockx (knikt): “Dat heb ik geleerd van een collega tijdens mijn stage. Ik was jong en onervaren, ik volgde exact de richtlijnen zoals die ons waren aangeleerd. En toch was er een patiënt die heel boos op me werd. Ik was totaal van de kaart, maar mijn collega zei: ‘Je weet niet wat die mens vandaag heeft meegemaakt.’ Dat ben ik nooit meer vergeten. Sindsdien denk ik, als iemand kortaf is: misschien heeft hij of zij net slecht nieuws gekregen. Het helpt me ook om dat te relativeren, anders zou ik heel snel denken dat het aan mij ligt.

“Weet je, toen ik na mijn miskraam naar het ziekenhuis moest, was ik onvriendelijk tegen de mevrouw aan de balie, omdat ik me zo slecht voelde. Achteraf dacht ik: ik hoop dat ze denkt zoals ik. Dat ze weet dat het niet aan haar lag.”

Hoe gaat Stig met het verlies om?

Blockx: “Hij is altijd optimistisch gebleven. Ik heb veel steun aan hem gehad.”

Kan dat optimisme ook moeilijk zijn? Heb je, als je zoiets meemaakt, niet gewoon ook de nood om even heel verdrietig en boos te zijn?

Blockx: “Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ging niet zo snel als Stig. Ik had tijd nodig om weer positief te denken, ik kon niet mee met zijn optimisme. We hebben daar vaak over gepraat, en hij begreep dat. Ik kan me inbeelden dat zo’n verdriet koppels uit elkaar kan drijven, maar bij ons was het net omgekeerd.”

Jullie zijn echt goed samen, hè?

Blockx (knikt): “Ja. Mensen zeggen soms dat hij geluk heeft met mij, maar ik heb vooral veel geluk met hem. Vóór ik hem kende, was ik hard op zoek naar wie ik was en wat ik wilde. Hij heeft me alle rust, liefde en stabiliteit gebracht die ik zo graag wilde. We zijn gelukkig.”

