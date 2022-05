‘De vreselijkste Europese wedstrijd waar ik ooit ben geweest’: hoe kon het zo misgaan bij de Champions League-finale in Parijs?

Waardoor konden de Liverpoolfans het stadion niet inkomen?

De Europese voetbalbond UEFA is daar duidelijk over: “De toegangspoortjes aan de zijde van Liverpool werden geblokkeerd door duizenden fans die valse tickets hadden gekocht, die niet werkten in de poortjes.” Ook de Parijse politie schrijft in een verklaring dat “veel supporters zonder kaartjes voor de wedstrijd of met valse kaartjes” de toegang tot het stadion verstoorden.

Maar Liverpoolfans geven de organisatie de schuld. Vanuit de metro moesten ze naar een aparte verzamelplaats om hun tassen en kaartjes te laten controleren. Dat duurde zo lang dat het aantal verzamelde toeschouwers gevaarlijk groot werd, en de controle uiteindelijk werd geschrapt.

Fans furious outside the Stade de France over hours of queues and crushes with the area struggling to cope with #UCLfinal pic.twitter.com/h0wibfvf4v — Rob Harris (@RobHarris) 28 mei 2022

De fans konden daardoor tot aan de hekken rondom het stadion komen, maar door de vertraging waren veel stoelen in het stadion kort voor de wedstrijd nog onbezet. De UEFA stelde de wedstrijd uit vanwege “de late aankomst” van supporters, maar dat lag dus waarschijnlijk eerder aan de organisatie dan aan de supporters. Enkelen van hen – mogelijk zonder kaartje – wachtten niet langer en klommen over de hekken.

Volgens de UEFA zette de Franse politie na de aftrap traangas en pepperspray in om de nog steeds groeiende groep fans buiten het stadion weg te krijgen. Maar een deel van die groep had waarschijnlijk gewoon een entreebewijs. Bovendien gebruikte de politie ook voor aanvang van de wedstrijd al traangas en pepperspray, toen duizenden fans nog stonden te wachten om binnen te komen.

Before anyone blames Liverpool Supporters, Watch this. pic.twitter.com/x042cbBY2O — Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) 28 mei 2022

Waarom trad de Parijse politie zo hard op?

Waarschijnlijk waren de Fransen bang voor taferelen zoals tijdens de EK-finale van afgelopen zomer in Wembley. Zo’n 2.000 Engelse fans zonder kaartjes wisten toen op gewelddadige wijze toegang te krijgen tot het stadion. Toen Liverpool in 2007 de Champions League-finale in Athene speelde, gebeurde er iets soortgelijks.

Die zorgen zijn een mogelijke verklaring voor de extra controle voor de Engelsen, maar het was waarschijnlijk de slechte organisatie die de problemen creëerde. Fans stonden twee of drie uur in de rij om van het metrostation naar het stadion te komen en klaagden over het gebrek aan informatie en weinig behulpzame stewards.

Video from earlier showing the anger of Liverpool fans at the treatment they faced outside amid the chaos of trying to get into the Stade de France pic.twitter.com/0dIc1AAmzg — Rob Harris (@RobHarris) 28 mei 2022

De Franse politie staat bekend om haar soms hardhandige optreden tegen demonstranten en voetbalfans. Eerder deze maand zette de politie in Marseille traangas in tegen Feyenoord-fans die in de rij stonden voor pendelbussen naar het stadion. De Parijse politie zelf stelde na de wedstrijd dat door haar snelle ingrijpen “de rust terugkeerde en de onruststokers buiten het stadion konden worden verwijderd”.

Maar de beveiliging was niet blij met alle filmpjes van het politieoptreden die al snel rondgingen. Journalist Steve Douglas van Associated Press tweette dat een beveiliger hem in een hokje had gegooid, en hem dwong om zijn perskaart af te doen en zijn videobeelden te verwijderen omdat hij anders niet het stadion in zou mogen. Zijn collega Rob Harris schreef dat UEFA-personeel de beveiligers ervan moest weerhouden om meer journalisten op deze manier te behandelen.

Zijn er toeschouwers het stadion in gekomen zonder kaartje?

Ja, op videobeelden is te zien dat een aantal wachtenden over de hekken zijn geklommen of door poortjes heen zijn gebroken. Maar het is onduidelijk hoeveel het er waren, en of het Liverpool-fans waren. Ze droegen geen clubkleuren en volgens AP-journalist Harris vroegen de Engelse supporters de klimmers juist om van de hekken af te komen.

Hoe werd er op de chaos gereageerd?

Liverpool FC stelde in een reactie dat de club “enorm teleurgesteld” is over de toegangsproblemen. “Dit is de grootste wedstrijd in het Europese voetbal en supporters zouden de scènes die we vanavond hebben gezien niet moeten hoeven meemaken.” De club heeft een officieel onderzoek naar de oorzaken gevraagd. UEFA kondigde ook al aan dat het met de Franse autoriteiten zou terugblikken op de gebeurtenissen.

Een politieagent uit Liverpool die ook was ingezet rond het stadion, noemde het “de vreselijkste Europese wedstrijd waar ik ooit heb gewerkt of ben geweest”. Het gedrag van de fans was volgens de agent “voorbeeldig in schokkende omstandigheden. Jullie waren 100 procent niet te laat.”

MERPOL was deployed to this evenings match. Can only describe it as the worst European match I've ever worked or experienced. I thought the behaviour of the fans at the turnstiles was exemplary in shocking circumstances. You were not late 100% — MerPol Liverpool FC (@MerPolLFC) 28 mei 2022

Ian Byrne, Lagerhuislid uit Liverpool, was ook bij de wedstrijd en beleefde daar “een van de slechtste ervaringen van mijn leven”. De “vreselijke beveiliging en organisatie” was volgens hem levensgevaarlijk. Oud-voetballer Gary Lineker kwam ook het stadion niet binnen en noemde de situatie “absoluut chaotisch en gevaarlijk”. “Ik weet niet of het mogelijk zou zijn om een slechter georganiseerd evenement te hebben als je het zou proberen”, schreef hij op Twitter.