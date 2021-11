De vragen van lezers beantwoord: openingsdans met mondmasker, judo kan zonder

1. Een huwelijksfeest, is dat nu met mondmasker?

Toch wel. De openingsdans zal met bedekte monden gebeuren, bij het dansfeest moet iedereen een mondmasker op. Trouwfeesten vallen onder de categorie ‘evenementen’. Daar geldt vanaf vijftig aanwezigen binnen dat een mondmasker verplicht is en dat iedereen in het bezit moet een Covid Safe Ticket (CST). Voor festiviteiten buiten ligt de grens op honderd aanwezigen.

Maar waarom mag er dan niet gewerkt worden met een Covid Safe Ticket en een sneltest aan de ingang, zoals in de discotheken? Wat is het verschil met een dansfeest? De politiek wilde het aantal uitzonderingen fors beperken. Het nachtleven kreeg het voorrecht om via die weg het mondmasker achterwege te laten, omdat het besef er was dat die sector anders wel kon sluiten.

Ook de staande receptie zal overigens met mondmasker gebeuren, ook al sta je aan een hoge tafel. Enkel om je hapje te eten of van te nippen van je glas mag het masker even naar beneden. Wanneer je gaat zitten, mag het volledig af.

2. Sneltesten aan de ingang van de discotheek, hoe gaat men dat organiseren?

Het was de sector die het langst van al gesloten bleef door de coronacrisis: de discotheken. De politiek wilde daarom een extraatje doen. De uitbaters hebben nu de keuze: ofwel laten ze hun publiek toe met mondmasker en met Covid Safe Ticket op zak, ofwel is moeten bezoekers een zelftest doen en een Covid Safe Ticket voorleggen. Een mengvorm van beide systemen is niet toegestaan. Voor fuiven, die vallen onder de categorie evenementen, gelden deze regels in principe niet.

Het is aan de discotheken om de tests zelf te organiseren. Het gaat om de antigeentests die je ook zelf bij de apotheek kan kopen voor 7 euro om ze thuis af te nemen. Het is de bedoeling dat je ze aan de ingang en onder supervisie uitvoert.

Voor de uitbaters betekent dat een extra kost. De sector vreest bovendien dat veel klanten thuis zullen blijven. Aangezien de discotheken open kunnen blijven is er geen extra financiële steun voorzien vanuit de politiek, al heeft zowel de federale als de Vlaamse regering beloofd tussen te komen wanneer dat nodig zou blijken.

3. Vier dagen verplicht telewerk, hoe controleer je zoiets?

Na het vorige Overlegcomité eind oktober was er al de ‘sterke aanbeveling’ om weer meer thuis te werken, maar dat had nauwelijks effect. Daarom komt er nu een verplichting om vier dagen in de week niet kantoor te gaan. Vanaf 12 december is dat nog drie dagen per week.

Het is niet de bedoeling dat alle bedrijven lijsten bijhouden van wie welke dag aanwezig is geweest. De controles zullen veel generieker gebeuren. Concreet zal aan de bedrijven gevraagd worden om tegen eind deze maand door te geven hoeveel functies ‘essentieel’ zijn in het bedrijf en/of niet vanop afstand kunnen uitgevoerd worden. Op basis daarvan kan de inspectie beginnen tellen: als er van de ‘telewerkbare jobs’ minder dan een vijfde wordt uitgevoerd op kantoor is het bedrijf in orde. Het vergt dus enige goede wil van de werknemers, maar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil vooral de administratieve extra belasting beperken.

4. Mogen we nog binnen sporten? En wat met de repetities voor het koor?

Sporten is gezonder dan thuis zitten niksen, is het credo van Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA). Daarom kunnen indoorsporten gewoon verdergaan, ook al komen daar intense contacten bij kijken zoals bij judo of basketbal. Let wel, voor het publiek gelden dezelfde regels als op evenementen: vanaf vijftig mensen zijn mondmaskers en een CST verplicht.

Ook wie als hobby toneelspeelt of gaat zingen in een koor mag dat zonder mondmasker doen. De politiek rekent op het gezond verstand van de mensen om genoeg afstand te houden, te ventileren en thuis te blijven bij ziektesymptomen. Voor een concert of een voorstelling met zittend publiek geldt trouwens wel de mondmasker- en CST-plicht, net als in de cinema. Het was dat of zetels tussen laten in de zaal. Er werd ervoor gekozen om de bezetting maximaal te houden.

5. Vervalt mijn coronapas als ik geen derde prik ga halen?

De regering wil de boosterprik nu zo snel mogelijk in de bovenarm van de Belg krijgen. Ten laatste tegen april moet iedereen aan de beurt zijn geweest. Maar wat betekent dat voor mijn coronapas? Die is een jaar geldig na de laatste prik die je hebt gehad. Wanneer je je derde prik gaat halen, verleng je de houdbaarheid van je CST meteen met een jaar. Zolang niet iedereen de kans heeft gehad om zijn derde prik te gaan halen, zal dat nooit een voorwaarde zijn om een restaurant, een concert of iets anders te bezoeken. Nadien, vanaf april volgend jaar dus, mogelijk wel.

6. Moeten we straks allemaal een zelftest doen voor het kerstfeest met de familie?

Terwijl vorig jaar de sociale contacten ook thuis fors werden ingesnoerd, grijpt het Overlegcomité niet in op dat vlak. Familiefeesten kunnen gewoon doorgaan zonder enige belemmering, al staat het iedereen vrij om mondmaskers te dragen of vooraf een zelftest te doen. Ook mogen grootouders hun kleinkinderen nog steeds ontvangen, al rekent daar de politiek op het gezond verstand van de mensen. Wanneer de kleinzoon heftig loopt te hoesten of opa heeft een chronische longaandoening, dan komt de kleinzoon het best niet op logement.