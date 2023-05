De Vlaming verdiende gemiddeld 3.881 euro bruto

Het gemiddeld brutoloon en het aantal extralegale voordelen is gestegen en toch is de Vlaming minder tevreden over zijn of haar loonpakket. Dat blijkt uit het jaarlijkse Salariskompas van Jobat. Er zijn ook nog altijd duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, die toenemen naargelang het aantal jaren werkervaring.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen krimpt, maar is nog altijd groot

Het gemiddeld bruto maandloon van de Vlaming bedroeg in 2022 3.881 euro, een stijging van 3,56 procent ten opzichte van een jaar eerder en 16,7 procent in de afgelopen vijf jaar. Dat staat ongeveer gelijk met de indexering van de lonen door de inflatie. Een belangrijke opmerking is dat het hier gaat over een gemiddelde bij 95.974 respondenten die deze bevraging zelf hebben ingevuld op de website jobat.be. Er werden duizenden data uit de analyse gehaald, die onbetrouwbaar waren of van mensen die niet fulltime werkten.

Achter dat algemene cijfer gaan heel wat verschillen schuil. Zo is de stijging bij vrouwen 16,9 procent en die bij de mannen slechts 16,4 procent, waardoor de kloof tussen mannen en vrouwen een beetje gedicht wordt. Maar nog altijd bedraagt die 619 euro in absolute cijfers: 4.096 euro per maand bruto voor mannen en 3.477 euro voor vrouwen. En hoe meer werkervaring, hoe groter dat verschil wordt. Bij starters gaat het slechts over een kloof van 212 euro, maar op het einde van de carrière is die toegenomen tot 1.114 euro.

Dat de loonkloof blijft bestaan, heeft ook te maken met het verschil tussen de verschillende sectoren en functies: we zien vaak een overrepresentatie van vrouwen in minder goedbetaalde sectoren. De beste verdieners vinden we in de chemie met een gemiddeld maandloon van 4.824 euro bruto, in de horeca verdienen ze het slechtst met gemiddeld 3.016 euro. De afgelopen vijf jaar zijn de mensen in de socioculturele sector er het meest op vooruitgegaan met 21,4 procent, bij de studiebureaus en ingenieurs bedraagt de stijging slechts 10,4 procent.

Ambtenaren zijn vakantiekampioen, horeca helemaal onderaan

Wat de vakantiedagen betreft, steekt één sector er met kop en schouders bovenuit: in het onderwijs krijgen ze gemiddeld 46 vakantiedagen per jaar. De andere ambtenaren volgen op ruime afstand met 33 dagen. In de privésector zijn wetenschappelijke onderzoekers het best af met gemiddeld 31 vakantiedagen. Aan het andere uiteinde vinden we ook hier weer de horeca, waar ze het moeten zien te rooien met slechts 22 vakantiedagen per jaar.

De arbeider moet het gemiddeld doen met maar 24 vakantiedagen, bij de bedienden is dat 27 en bij de ambtenaren neemt dat toe tot 34 voor contractuelen en 37 voor statutairen. Maar ook de grootte van de onderneming speelt een belangrijke rol: bij de kleinste ondernemingen (tot 9 werknemers) krijgen ze gemiddeld slechts 23 vakantiedagen, bij de grote ondernemingen (van meer dan 1.000 werknemers) loopt dat op tot 31. Ongetwijfeld speelt hier de vakbond een belangrijke rol, die in grote bedrijven veel meer kan wegen op de arbeidsomstandigheden.

Helft van bedienden heeft bedrijfswagen, ambtenaren bijna niet

Door het hoge belastingpercentage op het brutoloon, zijn er in België heel wat achterpoortjes om de werknemers toch extra te kunnen vergoeden op een fiscaalvriendelijke manier. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt, blijkt uit de cijfers van Jobat. Gemiddeld profiteert een Belgische werknemer van 6,55 verschillende extralegale voordelen, een stijging van 11,6 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Slechts drie procent van de mensen die de enquête ingevuld hebben, gaf aan op geen enkel van de dertien verschillende voordelen te kunnen rekenen.

Het populairst zijn en blijven de maaltijdcheques met 76 procent, gevolgd door de eindejaarspremie met 74 procent. Het voordeel dat het meest in de lift zit, is de mogelijkheid tot thuiswerken. In 2018 gaf 30 procent nog aan hier een vergoeding voor te krijgen, vier jaar later ging het al om 50 procent. Ook de bedrijfswagen blijft populair en stijgt verder van 40 naar 45 procent.

Opnieuw zijn er hier belangrijke onderliggende verschillen: een arbeider krijgt gemiddeld slechts 3,67 extralegale voordelen, bij de bedienden ligt dat met 6,99 bijna dubbel zo hoog en ambtenaren vallen daar met gemiddeld 5,02 voordelen netjes tussen. Het is dus een verkeerd beeld dat die laatsten bijna geen extralegale voordelen krijgen. Maar het is wel zo dat hier slechts 6 procent over een bedrijfswagen beschikt, bij de arbeiders is dat 14 procent en bij de bedienden is dat liefst 51 procent. Het verschil tussen mannen en vrouwen significant: 51 procent van de mannen heeft een bedrijfswagen en slechts 32 procent van de vrouwen. Mogelijk heeft dat ook te maken met sectoren waar ze werken.

Managers zijn het gelukkigst in hun job, journalisten het ongelukkigst

Opvallend: we zijn wat minder gelukkig in onze job. Ondanks de stijging van de lonen, geeft slechts 32 procent aan erg tevreden te zijn over zijn of haar loonpakket, een daling van vier procentpunten ten opzichte van 2020. Ook hier zien we een belangrijk verschil tussen mannen (34 procent) en vrouwen (29 procent).

Zo zien we dat 52 procent van degenen in een management- en directiefunctie aangeeft erg gelukkig te zijn in het professionele leven. Zij zijn dan ook de grootverdieners met een gemiddeld maandloon van 6.186 euro per maand. Op plaatsen twee en drie vinden we de ambtenaren (43 procent) en mensen in het onderwijs (42 procent). Al zien we bij die laatsten de afgelopen twee jaar wel een forse daling met zes procentpunten.

Helemaal onderaan de geluksladder staan de designers, creatieve beroepen en journalisten.