‘De Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand’: zoveel werkzoekenden telt uw gemeente

Er waren eind september 192.324 werkzoekenden, een daling met bijna 15 procent in vergelijking met september 2020, blijkt uit de jongste cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. De algemene werkzoekendengraad in Vlaanderen bedraagt daarmee 6,1 procent. In september vorig jaar ging het nog om 7,2 procent.

In slechts drie van de driehonderd Vlaamse gemeenten is de werkloosheidsgraad gestegen tegenover vorig jaar: de buurgemeenten Lo-Reninge en Vleteren in West-Vlaanderen kenden een stijging van 11,6 en 14,3 procent, in het Kempense Vorselaar steeg de werkloosheid met 1,4 procent.

In alle andere gemeenten daalde het aantal werklozen, met uitschieters van 30 procent en meer in gemeenten als Holsbeek, Sint-Lievens-Houtem, Alveringem, Moorslede en Baarle-Hertog. De provincie Limburg kende de grootste daling met 16 procent, Oost-Vlaanderen de kleinste met 14,2 procent.

“De arbeidsmarkt staat in brand, dat merken we overal. Bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld, veel sectoren schreeuwen om extra handen. Toch zijn er nog ruim 190.000 werkzoekenden. Die groep moeten we matchen met de beschikbare vacatures”, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Ook blijven er grote verschillen bestaan tussen de provincies, en tussen gemeenten onderling. Zowel de stad (12,5 procent) als de provincie Antwerpen (7,4 procent) kennen de grootste werkzoekendengraad, gevolgd door de provincie Limburg (6,1 procent). West-Vlaanderen kent het laagste aantal werkzoekenden (5 procent), die provincie telt net als Oost-Vlaanderen ook heel wat gemeenten met 3 procent en minder inwoners zonder job. Maarkedal spant in Vlaanderen de kroon met een werkloosheid van amper 2,62 procent.

De grootste daling is er bij werkzoekenden die minder dan een jaar werkzoekend zijn (-26 procent), maar ook bij het aantal mensen dat al 1 tot 2 jaar (-6 procent) en meer dan 2 jaar (-1 procent) werkzoekend is, is er een daling.

Toch zijn nog altijd meer dan 106.000 inwoners, of 55 procent van het totaal aantal werkzoekenden, langer dan een jaar werkloos. 40.000 Vlamingen zijn minder dan 3 maanden op zoek naar een nieuwe job. Crevits noemt de daling wel “hoopgevend”. “Hoe langer je werkzoekend bent, hoe moeilijker om opnieuw aan de slag te gaan. We moeten op deze groep blijven focussen”, zegt ze.

De daling van het aantal werkzoekenden is te zien bij alle leeftijdsgroepen, maar is het grootst bij -25-jarigen (-22 procent). Bij de 25-39-jarigen gaat het om een daling met -16 procent, bij de 40-54-jarigen met 13 procent en bij de 55-plussers is er een daling met 8 procent.