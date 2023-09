De Vietnam-veteraan die na 55 jaar gedecoreerd wordt omdat hij een bevel níét opvolgde

Redde levens door bevel te negeren

Larry Taylor, Vietnam-veteraan



De 81-jarige Larry Taylor heeft de hoogste militaire onderscheiding ontvangen omdat hij in Vietnam weigerde om een bevel op te volgen. Tijdens een vuurgevecht in 1968 besloot Taylor om niet terug te keren naar de basis, zoals hem was opgedragen, maar eerst nog vier collega’s te bevrijden. Taylor had begrepen dat er geen reddingshelikopter ter beschikking was, en besloot zelf te hulp te snellen. Omdat zijn vliegtuig slechts plaats bood aan twee inzittenden, moesten de geredde militairen zich vastklemmen aan de buitenzijde.

Krijgt kritiek op geaardheid

Ebrar Karakurt, Europees volleybalkampioene

Onlangs werd Ebrar Karakurt met Turkije Europees kampioen in het volleybal, nu ligt ze in eigen land onder vuur. Enkele dagen geleden zei een voormalige burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara op sociale media dat ze als lgbtq+-persoon het nationale team niet waard is. Het is nooit een geheim geweest dat Karakurt op vrouwen valt. Een maand geleden, vlak na de Europese titel, noemde een conservatieve krant haar ook al “de nationale schande”. Karakurt krijgt nu openlijk steun uit progressieve hoek en van haar ploeggenoten.

Zijn niet langer een showbizzkoppel

Zanger Joe Jonas en actrice Sophie Turner

Joe Jonas, de zanger van de Jonas Brothers, gaat scheiden van actrice Sophie Turner, hier vooral bekend van Game of Thrones en X-men. Dat schrijft de Amerikaanse showbizzsite TMZ. De twee trouwden in 2019, maar zijn al een koppel sinds 2016. Ze hebben twee dochters. Volgens de gerechtelijke documenten die TMZ kon inkijken heeft Joe Jonas voogdij over de meisjes aangevraagd. Onlangs raakte nog bekend dat het koppel hun huis in Miami had verkocht voor 14 miljoen euro.

Vindt verloren keu terug na een autorit van 600 kilometer

Luca Brecel, snookerspeler

‘The Curious Case of Ton Praram’. Het zou zomaar de titel van een film kunnen zijn, maar voor Luca Brecel (28) eentje met een happy end: na een onwaarschijnlijke mallemolen is het mysterie rond de Ton Praram, de keu waarmee onze landgenoot wereldkampioen werd begin mei, opgelost. Brecel was de keu kwijtgeraakt op de luchthaven van Frankfurt. Omdat ze door de luchtvaartmaatschappij en de bagageservice van het kastje naar de muur werden gestuurd, besloten vader Carlo en Luca zelf naar Frankfurt te rijden. En na een autorit van 600 kilometer werd de keu tussen duizenden andere koffers gevonden. “Een gelukstreffer.”