‘De verdediging vindt dat de Reuzegommers al stevig gestraft zijn’: vandaag start het proces-Sanda Dia

Wat mogen we precies verwachten?

“Het gaat om een inleidende zitting die dient om praktische afspraken te maken over het verdere verloop van het proces. Er zal bijvoorbeeld beslist worden op welke dagen zittingen zullen plaatsvinden. Dit is dus eerder de symbolische start van het proces. De werkelijke start - waarbij het over de inhoud zal gaan - wordt begin 2022 verwacht. Een vonnis zal dus allicht pas voor de lente van dat jaar zijn. Dat is, voor alle duidelijkheid, zo’n drie en een half jaar na de feiten. En uiteraard bestaat er daarna nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan.”

Wie staan er terecht, en waarvoor?

“In december 2018 overleed de toen 20-jarige Antwerpse student Sanda Dia na een brutale doop door studentenclub Reuzegom. Hij moest onder meer grote hoeveelheden alcohol drinken, een muis eten, er werd op hem geürineerd, hij moest zeer zoute visolie drinken en hij zat uren halfnaakt in een put met ijskoud water. Toen men doorhad dat het niet goed met hem ging - hij moest dat dan al urenlang ondergaan - werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Maar de Reuzegommers hadden eerst nog een discussie of dit wel aangewezen was. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

“Alle achttien leden van Reuzegom die op een gegeven moment aan die doop deelnamen, moeten zich nu - na wat een juridische uitputtingsslag genoemd kan worden - voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Ze worden onder meer beschuldigd van het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, schuldig verzuim en mensonterende behandeling. Daar staan in theorie straffen tot vijftien jaar op. Het dient wel opgemerkt dat niet iedereen van de achttien de hele tijd bij de doop aanwezig was, en dat dus ook niet iedereen dezelfde rol heeft gespeeld. Het proces zal dat verder moeten uitklaren.

“Het gaat bij de achttien om zonen van invloedrijke mensen: ondernemers, een dokter, een rechter, een notaris... De club noemde zichzelf ‘de toekomstige elite van Vlaanderen’. Sommigen van hen zijn intussen afgestudeerd, anderen zijn begin dit jaar geschorst door de KU Leuven, nog anderen studeren nu elders.”

Wat zal de verdediging pleiten?

“De achttien Reuzegom-leden worden vertegenwoordigd door diverse topadvocaten: Walter Damen, Johan Platteau, John Maes, Joris Van Cauter, Bart Herman... Zij zullen elk hun eigen strategie hebben die op sommige punten kan verschillen, maar alles wijst er wel op dat ze zullen pleiten dat hun cliënten dit niet gewild hebben en dat ze - door alle aandacht - al genoeg gestraft zijn.

“Dat is ook wat Walter Damen, die een Reuzegommer vertegenwoordigt, deze week in Humo zegt. Ik citeer: ‘De Reuzegommers hadden dat doopritueel in de jaren ervoor zelf ondergaan - sommigen kregen het zelfs nog zwaarder te verduren. Niemand van hen verwachtte dat er ooit iets ernstigs zou gebeuren. Laat staan dat ze dat wilden.’ En: ‘Onze cliënten worden afgeschilderd als een bende gevoelloze elitairen die geen spijt hebben. In die zin zijn ze al stevig gestraft.’ Damen zegt dat ze - bij een veroordeling - voor een alternatieve straf zullen gaan.”

Hoe gaat het met de nabestaanden van Sanda Dia en wat verwachten ze van het proces?

“Ze verwachten vooral antwoorden. Wie deed wat op welk moment? Waarom moest Sanda het zo zwaar ontgelden? Waarom werd er niet vroeger ingegrepen? Dat zijn de vragen waarmee ze zitten, aldus hun advocaten, onder wie Sven Mary en Elisa Van Bocxlaer. Verder hoopt de familie dat er correcte straffen zullen uitgesproken worden. Ik verneem dat ze het heel zwaar hebben, onder andere omdat ze al lang wachten op die antwoorden.”