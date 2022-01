De verdedigers van het recht op een haatdragende mening als die van Jeff Hoeyberghs zijn zelden consequent

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

De veroordeling in eerste aanleg van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs voor seksisme en het aanzetten tot haat tegen vrouwen na een lezing waarin hij zijn kijk gaf op het openen en sluiten van vrouwenbenen, heeft het publieke debat op een nogal voorspelbare manier in twee kampen gesplitst. Er zijn uitzonderingen, maar ter linkerzijde wordt vooral opgelucht ademgehaald omdat de rechter bevestigt dat je in dit land niet langer straffeloos hatelijke uitspraken kunt doen over vrouwen. Ter rechterzijde wordt getreurd omdat het recht op vrije meningsuiting alweer aangetast wordt.

Of is die kloof toch niet zo voorspelbaar? Laten we eens een gedachte-experiment ondernemen. Stel dat het geen dokter was die heeft gezegd dat vrouwen “wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld willen”, maar niet meer de seks; dat je een vrouw “niet als gelijke kunt behandelen zonder haar slaaf te worden”; dat vrouwen niet geschikt zijn als wetenschapper. Stel dat dat de woorden van een imam waren. Zou het niet kunnen dat dan dezelfde ideologische kampen krek het omgekeerde standpunt zouden innemen?

Dat is geen loze gedachte. Begin vorig jaar nog stuurde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een Turkse imam het land uit omdat hij via Facebook te kennen had gegeven dat homoseksualiteit tot “ziekte en verval” leidt. Tot groot jolijt van dezelfde rechterzijde die nu in de veroordeling van dokter Hoeyberghs een moralistische aanval op de liberale democratie ontwaart. Op links werd er dan weer minder gejuicht over de uitzetting van de imam met zijn kwalijke praatjes.

Om maar te zeggen: de verdediging van het recht op een onbeschofte, achterlijke, haatdragende mening kan legitiem zijn, maar de verdedigers zijn zelden consequent. Wat geldt voor de dokter, moet nochtans ook gelden voor de imam – en omgekeerd. De wet hoort die gelijkheid te bewaken.

Die wet is er ook. De wetgeving die de vrije meningsuiting inperkt voor wie oproept tot haat tegen vrouwen, leden van de lgtbq+-gemeenschap of mensen met een andere origine is nog relatief jong. Die wettelijke instrumenten gaan uit van het idee dat die groepen best wel wat extra bescherming kunnen gebruiken in onze open, vrije samenleving.

Daar zijn goede argumenten voor. Seksueel geweld tegen vrouwen blijft een gigantisch, nog altijd onderschat probleem. Haatmisdrijven tegen homo’s nemen nog toe. Discussie is mogelijk, maar het is niet totaal absurd om een verband te zien tussen die verontrustende fenomenen en een dokter die roept dat vrouwen de benen wat vaker moeten opendoen of een imam die homoseksualiteit ‘ziek’ vindt.

Dat is het standpunt dat een rechter nu inneemt. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar de rechter steunt op een wet die de zegen kreeg van een parlementaire meerderheid. De verdediging kan zijn kans wagen in beroep. Wat dat betreft, is er alvast weinig loos met de rechtsstaat.