De val van Sven Pichal: hoe de bom ontplofte aan de Reyerslaan

Sven Pichal, vooral bekend van het Radio 2-programma De inspecteur, zit in de cel. De radiomaker zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik, en vormt het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek. Een reconstructie.

Donderdag 24 augustus

Pichal wordt ’s avonds bij hem thuis in Boechout opgepakt door agenten van de Antwerpse federale politie. Zijn arrestatie is het voorlopige eindpunt van een onderzoek naar zedenfeiten dat begin augustus werd opgestart onder leiding van het parket van Antwerpen. Volgens verschillende media wordt de radiomaker verdacht van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Hij is overigens niet de enige die tijdens het onderzoek in het vizier van de speurders kwam, er zouden meerdere verdachten zijn opgepakt. Een donderslag bij heldere hemel: dinsdag was Pichal nog aanwezig toen de openbare omroep haar najaarsprogrammatie voorstelde.

Vrijdag 25 augustus

Pichal verschijnt voor de onderzoeksrechter die hem aanhoudt. Pichal wordt meteen overgebracht naar de gevangenis van Turnhout. Daar wordt hij nu vastgehouden in afwachting van zijn verschijning voor de raadkamer, volgens persagentschap Belga woensdag. Die raadkamer moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

Zaterdag 26 augustus

VRT - al ruim twintig jaar de werkgever van Pichal - wordt in de late namiddag gecontacteerd door advocaat Walter Damen. Die laat weten dat zijn cliënt, Pichal dus, wegens persoonlijke redenen de samenwerking met VRT met onmiddellijke ingang wil stoppen. Veel meer uitleg over wat er precies aan de hand is, krijgen ze aan de Reyerslaan niet. Over die persoonlijke redenen wil Damen niks kwijt.

Zondag 27 augustus

Het nieuws van Pichals plotse vertrek bereikt de buitenwereld. Damen reageert op de vele vragen met een kort statement. Hij laat weten dat zijn cliënt zich professioneel zal laten begeleiden en zich terugtrekt uit het publieke leven. Een paar zinnen die alleen maar meer vragen oproepen. Wanneer duidelijk wordt waar Pichal van verdacht wordt, slaat dat in als een bom. Zeker bij VRT. De première van de nieuwe VRT MAX-reeks De laatste dag wordt volledig overschaduwd door het nieuws.

Maandag 28 augustus

Pichal staat op zowat alle voorpagina’s. Bij Radio 2, waar Pichal een van de absolute boegbeelden was, gaan de medewerkers met lood in de schoenen aan het werk. Ook de werknemers op andere afdelingen zijn aangeslagen: “Ongeloof is het woord dat misschien best omschrijft hoe we ons voelen.”

De communicatiedienst heeft de handen vol met de operatie schadebeperking. “We zijn nu vooral bezig met de interne communicatie en met de opvang van de collega’s, van wie velen in shock zijn”, laat VRT-woordvoerder Bob Vermeir weten. Personeelsleden die daar nood aan hebben, worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over wat er is gebeurd.

Het wordt nog pijnlijker wanneer het Antwerpse parket net na de middag aan de Reyerslaan arriveert. De speurders voeren een huiszoeking uit op de redactievloer van Radio 2. De onderzoeksrechter wil niet kwijt naar wat er precies gezocht wordt, en of er zaken in beslag genomen zijn. VRT kan en mag enkel bevestigen dat de huiszoeking heeft plaatsgevonden.

Bij Radio 2 blijven ze achter met een gigantische kater en een al even groot gat in het zendschema. De inspecteur - het programma waarvan Pichal het gezicht en de stem was - moest normaal donderdag het tiende seizoen aftrappen met een school-special. Of het programma terugkomt met een nieuwe presentator of helemaal uit het zendschema verdwijnt, is nog niet beslist. Dat is een oefening die de komende dagen wordt gemaakt. “We willen nu in de eerste plaats de tijd nemen om te bekomen van het nieuws van de voorbije dagen”, laat Els Van De Sijpe, directeur radio bij VRT weten. Ze benadrukt wel dat er met Radio 2 heel zwaar is ingezet op het thema consumentenzaken. De zender wil dat ook in de toekomst blijven doen. Met of zonder De inspecteur.

Al zal het niet makkelijk worden om iemand te vinden die zijn plek kan innemen. “Hij was een talent, een straffe reporter, wat hij deed in De inspecteur was van het allerbeste op de Vlaamse radio. Het zal niet evident worden om hem te vervangen”, zegt een van zijn collega’s in Het Laatste Nieuws.