De val van Lyman is nabij: Oekraïens leger omsingelt strategisch belangrijke stad in Donbas

Het Oekraïense leger heeft de strategisch belangrijke stad Lyman in het noordoosten van het land bijna volledig omsingeld. De val van Lyman zou een nieuwe strategisch zware slag zijn voor president Poetin, die morgen desondanks hoopt Oekraïne en het westen voor een voldongen feit te stellen met de annexatie van vier Oekraïense provincies.

Oekraïense en westerse militaire analisten, pro-Russische militaire bloggers, en journalisten op het terrein: zowat iedereen die de militaire stellingen en frontbewegingen in Oekraïne ondanks de fog of war probeert te analyseren, ziet de situatie rond Lyman nu in ijltempo evolueren.

De stad - die voor de oorlog iets meer dan 20.000 inwoners telde - wordt sinds het voorjaar door Rusland bezet en vormt een belangrijk logistiek knooppunt voor het noordoosten van Oekraïne. Na het tegenoffensief in de provincie Charkiv vormde ze een van de belangrijkste militaire doelen van het Oekraïense leger. Dat doel lijkt nu na weken van aanhoudende beschietingen elk moment bereikt te worden.

Dag na dag nemen Oekraïense militairen meer terrein in ten westen, noorden en noordoosten van de stad, terwijl andere divisies in het zuiden druk uitoefenen zonder - voorlopig - de stad zelf binnen te trekken. Dat lijkt een bewuste strategie te zijn: het Oekraïense leger beseft ook dat een stad slechts langs één kant innemen via straatgevechten bijzonder moeilijk is. De vijand hoeft dan niet meer te doen dan afwachten in zijn schuilplaatsen en vuren op iedereen die de stad nadert.

Ontsnappingsroute

Meteen de reden waarom Oekraïne de voorbije dagen een grote omtrekkende beweging rond Lyman probeerde te maken, wat nu gelukt is. De jongste dagen werd dorp na dorp veroverd. Het leger staat in het noorden nu in Novoselivka, op bijna 10 kilometer van Lyman zelf, zo blijkt uit beelden van militairen in dat dorp. Volgens onbevestigde berichten zou er ook al gevochten worden in Tors’ke, op 12 kilometer ten noordoosten van Lyman.

Dat dorp vormt in de praktijk nog de enige ontsnappingspoort richting het oosten voor de Russische troepen die aan een zekere dood of krijgsgevangenschap willen ontsnappen. Schattingen over hoeveel militairen Lyman vandaag nog verdedigen lopen uiteen van 1.000 tot 3.000. Doordat zij ten noordoosten van Lyman begrensd zijn door de Zherebets-rivier, blijft de weg naar Torks’ke als enige ontsnappingsroute over. En zelfs die zou al binnen Oekraïens vuurbereik vanuit het zuiden liggen.

Het belang van Lyman als regionaal (spoor)wegenknooppunt kan niet onderschat worden, schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Het Russische leger gebruikte de stad maandenlang als transporthub om troepen, voertuigen en wapens naar het front te brengen.

Latest map and report by Russian Rybar indicates the Russian forces at Lyman are now in operational encirclement and there is a "serious risk" of the fall of Lyman and further, the defensive line in the west of "LPR".https://t.co/bOpPYzp2i8 pic.twitter.com/dpaxuV5KlU — Dmitri (@wartranslated) 29 september 2022

‘Grote gevolgen’

Met de val van Lyman zou een belangrijk obstakel voor Oekraïne richting de rest van de Donbas wegvallen. “De val van Lyman en omgeving zal waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de Russische linies in het noorden van Donetsk en het westen van Loehansk”, zo schrijft het ISW nog. “Ook kan het de Oekraïense troepen toelaten om de Russische posities langs de grens van Loehansk en in de regio rond Severodonetsk te bedreigen.”

Severodonetsk was vóór de Russische invasie de op één na grootste stad van de provincie Loehansk en vormde dit voorjaar het strijdtoneel voor een van de zwaarste slagen in deze oorlog. Na een wekenlange belegering kon Rusland de stad eind juni innemen. Of Oekraïne de stad nog kan bedreigen voor de winter intreedt, is hoogst twijfelachtig. Maar in elk geval vormt de val van Lyman daar de eerste voorwaarde voor.

Volgens het Oekraïense leger stuurde Rusland deze week al nieuw gemobiliseerde troepen naar Lyman om de stad tot elke prijs te verdedigen. In zijn ochtendrapport schreef de militaire leiding vanmorgen dat het Russische commando op 26 september een colonne van zeven tanks naar het front stuurde, met een groot deel pas gemobiliseerde soldaten. “Die waren duidelijk niet getraind om met tanks te rijden, aangezien twee ervan betrokken waren in verkeersongevallen.”

Annexatie

Samen met de omsingeling van Lyman neemt het Oekraïense leger ondertussen ook steeds meer grondgebied in ten oosten van Koepjansk. Als het verder kan oprukken en de stad Svatove kan innemen, ligt zowat het hele noordelijke gebied van Loehansk langs de Russische grens open. De doelstelling van Russisch president Vladimir Poetin om heel de Donbas (de regio die gevormd wordt door Loehansk en Donetsk) onder controle te krijgen, lijkt dan definitief verloren.

Die dreiging is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom Poetin vorige week plots haast maakte met de referenda in het oosten en zuiden van Oekraïne. Morgen om 14 uur Belgische tijd zal Poetin de gebieden Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson formeel laten toetreden bij Rusland. Elke aanval op een van die regio's, en dus ook een aanval op Lyman, zal dan als een aanval op Russisch grondgebied beschouwd worden.

John Herbst, voormalig Amerikaans ambassadeur in Oekraïne, zegt tegenover persbureau Reuters dat de val van Lyman “de Russische positie in noordoost-Oekraïne op zijn minst zeer zwaar zal bemoeilijken”. “Loehansk vormt waarschijnlijk het enige territorium dat Oekraïne kan heroveren dat al voor februari in handen was van pro-Russische separatisten.”