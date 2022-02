De vaccinplicht in de zorg komt er - tenzij het niet meer nodig is

Een compromis à la belge. De al lang aangekondigde vaccinatieplicht in de zorgsector komt er dan toch, maar wellicht ook niet. De ministerraad van de federale regering keurde de maatregel vrijdag goed.

Vanaf 1 juli is een inenting tegen covid-19 verplicht voor het zorgpersoneel.

Zij het met één belangrijke maar: de maatregel wordt op de lange baan geschoven als die tegen dan niet meer nodig blijkt.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat tegen 10 mei adviezen gevraagd zullen worden van diverse expertenorganen. Als daaruit blijkt “dat de epidemiologische situatie geen bijzonder risico inhoudt, zal de vaccinatieverplichting niet op 1 juli 2022 in werking treden en wordt deze uitgesteld tot een later vast te stellen datum.”

Allicht dode letter

Nu al lijkt het erg waarschijnlijk dat de verplichting daardoor dode letter zal blijven. Volgende week komt het Overlegcomité opnieuw samen; naar alle verwachting zal dan beslist worden om de coronabarometer naar code geel te laten schakelen. Dat betekent dat de epidemie onder controle is, en dat zo goed als alle coronamaatregelen geschrapt worden.

In zo’n situatie is het moeilijk voor te stellen dat een vaccinplicht nodig zal blijken. Maar door de maatregel toch principieel goed te keuren, houdt de regering hem wel achter de hand voor het geval de epidemie alsnog in alle hevigheid zou opflakkeren door bijvoorbeeld nieuwe virusvarianten. “Een essentiële les uit deze crisis is dat de beste voorbereiding cruciaal is om te snel te schakelen als dat nodig is,” zegt Vandenbroucke.