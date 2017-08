De ultieme cheesy pizza maak je met ricotta en gorgonzola

Wat heb je nodig?

1 vel pizzadeeg

120 g ricotta

80 g gorgonzola

140 g zoete maïs, uitgelekt gewicht

handvol rucola

1 teentje knoflook, geperst

1 el verse tijmblaadjes

peper en zout

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Leg de pizzabodem op een met bakpapier beklede bakplaat.

Roer de look en de tijm onder de ricotta. Bestrijk de bodem met een laagje ricotta. Kruid met peper en zout. Verdeel er de maïskorels over.

Stap 2: Snij de gorgonzola in dunne plakjes en verdeel over de pizza. Zet de pizza 10 à 15 minuten in de oven.

Stap 3: Haal de pizza uit de oven.

Verdeel de rucola over de pizza en bedruppel met olijfolie.

