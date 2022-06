‘De toekomst is onvoorspelbaar. Dat heb ik op de vreselijkste manier geleerd’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

Als activist bracht Thomas Goorden (43) de PFOS-affaire aan het oppervlak, maar ook privé is hij een baanbreker. Hij is polyamoreus, heeft een erkend kind, en is daarnaast donorvader van een jongetje dat ook in zijn leven is.

Hij noemt de vraag naar hoeveel partners hij heeft “behoorlijk indiscreet”. “Eigenlijk vraag je met hoeveel mensen ik seks heb. Niemand is geïnteresseerd in hoeveel mensen ik liefheb, maar wel met hoeveel ik de lakens deel. Polyamorie is veel meer dan seks: het is een geheel andere ervaring van wat liefde is of kan zijn. Met uitzondering van traditionele vriendschappen is mijn langste relatie by far een polyamoreuze relatie.”

Thomas Goorden: ‘Romantische jaloezie is een kleur die ik niet zie. Het is een gevoel dat ik niet ken, zelfs niet als het voor mijn ogen gebeurt.’ Beeld Wouter Maeckelberghe

2. Hoe denkt het Russische thuisfront over deze oorlog? ‘In Rusland zijn veel mensen boos’

Wie zijn de soldaten in het Russische invasieleger? En wat denken hun naasten van de ‘speciale operatie’? Wij zochten via sociale media naar familie en vrienden van deze militairen. Een enkeling durfde te praten.

Polina komt uit een dunbevolkte regio, ver van de grote steden, en is daar lang niet de enige met een omgekomen familielid in Oekraïne. “We hebben al meer dan tien dode officieren en soldaten hier”, zegt ze. “En dat zijn alleen nog maar de officiële doden. Er worden veel mensen vermist.” Het verlies van haar broer en de oplopende aantallen doden en vermisten in haar omgeving maken haar wanhopig. “Jonge jongens sterven, hele families lijden.”

Russische soldaten dragen kransen en een foto op de begrafenis van Nikita Avrov (20), die om het leven kwam aan het front in Oekraïne. Beeld ANP / AFP

3. Het bizarre verhaal van de vrouw die voor miljarden fraudeerde: ‘Als je erg slim en héél rijk bent, kun je verdwijnen’

Vorige maand werd de flamboyante Ruja Ignatova, een 42-jarige doctor in internationaal recht, toegevoegd aan Europols lijst met Most Wanted Fugitives. Haar misdrijf? Ponzifraude. De buit? Tussen de 4 en 15 miljard euro. De truc? Een cryptomunt die er geen was.

Het verhaal van OneCoin is er een van Bulgaarse gangsters, Luxemburgse spionnen, Arabische sjeiks, Belgische politici, Oegandese geitenkwekers, Nederlandse praatjesmakers, Tom Jones, de FBI, missverkiezingen, fake news, Kate Winslet en een zelfverklaarde zakenvrouw die in 2017 schijnbaar van de aardbol verdween.

OneCoin werd in 2014 boven de doopvont gehouden door de Zweed Sebastian Greenwood en de Bulgaarse Ruja Ignatova. Beeld Paul Hampartsoumian/REX/Shutterstock

4. Dit was TW Classic: treurige echo’s en reddingsboeien

Noteer in uw agenda: The Boss komt naar België! Bruce Springsteen is headliner op TW Classic, op 18 juni 2023. Wie niet zo lang wilde wachten op classics, was dit weekend natuurlijk net zo goed welkom op datzelfde festival.

De zaligverklaring is niet meer ver weg, kregen we ook de indruk na de passage van Nick Cave op Best Kept Secret én Werchter. De overige namen op de affiche leken achteraf bekeken dan ook slechts een opmaat, of charmante amuse-gueules voor Deze Grootse Afsluiter. Toch dachten we eerder op de dag al enkele keren dat we een gewis hoogtepunt hadden beleefd.

Nick Cave op TW Classic. Beeld © Stefaan Temmerman

5. ‘Alleen maar sparen is eigenlijk nooit slim’: financieel expert Pascal Paepen over inflatie, sparen en beleggen

“De mens is niet gemaakt om te beleggen”, zegt financieel expert Pascal Paepen. “Dat ligt aan ons oerinstinct. Wij verkiezen veiligheid, en nemen meestal liever geen risico’s. Dus van nature gaan we niet snel op de beurs. Maar dat is fout. Wie begrijpt hoe het werkt, en altijd rationeel blijft, kan het wel doen. Je moet karakter hebben om op de beurs te spelen. Als iedereen bang is en aandelen verkoopt, moet je kopen. Als iedereen veel te optimistisch is, moet je vrezen dat het misschien zal mislopen en verkopen. Op de beurs moet je altijd een beetje contrair doen.”

Hij draaide jaren mee in het hart van de financiële wereld, en geeft nu les over bank en beurs. Financieel expert Pascal Paepen pleit voor zelfredzaamheid en legt uit hoe we die kunnen bereiken.

Pascal Paepen: 'Je moet activa hebben waarvan je weet dat ze duurder worden. Het is een zegen dat de Belg een baksteen in de maag heeft.' Beeld Thomas Sweertvaegher

6. Waarom het verwerpen van Roe v. Wade een onzekere, angstaanjagende toekomst brengt

Het is gebeurd. Bijna een halve eeuw nadat in 1973 het recht op abortus verankerd werd in de gerechtelijke uitspraak Roe v. Wade heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof afgelopen vrijdag het arrest teruggedraaid, waardoor staten nu zelf mogen bepalen in hoeverre ze abortus toestaan. Missouri was de eerste staat die de dag zelf nog abortus illegaal maakte, bij het inluiden van het weekend was abortus al in negen Amerikaanse staten verboden. Er wordt verwacht dat nog twaalf staten snel het voorbeeld van onder meer Utah, Alabama en Louisiana zullen volgen.

Het verwerpen van Roe v. Wade is geen stap terug naar het verleden, maar een sprong in een onzekere, en best wel angstaanjagende toekomst. “Dit zal zeker implicaties hebben voor andere verworven rechten in de Verenigde Staten, maar ook hier vindt die beweging weerklank.”

Vrouwen demonstreren voor het Hooggerechtshof in Washington tegen het terugdraaien van het abortusrecht. Beeld Getty Images

7. Herman Goossens: ‘De toekomst is onvoorspelbaar. Dat heb ik op de vreselijkste manier geleerd’

Op 1 januari van dit jaar kwam er abrupt een einde aan de media-aanwezigheid van Herman Goossens. Op die dag stierf zijn oudste zoon. Tien dagen later deelde Goossens dat op Twitter, onder andere om de media-aanvragen een halt toe te roepen. ‘Op 1 januari is mijn oudste zoon onverwachts gestorven’, stond er. ‘Het verdriet en de pijn zijn onbeschrijfelijk. Hij was een lieve zorgzame man en papa van drie kinderen. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Dank voor jullie begrip.’ Een half jaar later op een mooie lenteavond spreekt Goossens opnieuw bevlogen over de pandemie en wil hij inzichten delen over zijn loodzware verlies.

Waar is het misgelopen en wat valt er uit die ervaring te leren? Herman Goossens (65), micro­bioloog, trekt lessen uit de pandemie maar ook uit de dood van zijn zoon. “Het verdriet gaat niet weg, maar ik heb alles wat ik vond over zelfdoding verslonden. ­Kennis helpt mij.”

Herman Goossens: 'Ik was een koele minnaar van sociale media. Dat schelden is niets voor mij. Maar de vele steunbetuigingen die ik kreeg waren indrukwekkend.’ Beeld Bob Van Mol

8. ‘Misschien is de premier nog de meest teleurstellende van allemaal’: het rapport van de regering-De Croo

“Op het internationale toneel heeft hij een sterk jaar achter de rug. Hij voelt zich er als een vis in het water en is een goed vertegenwoordiger van ons land, misschien omdat daar een zekere ambitie mee gemoeid is. Maar het eigen land laat hij te veel links liggen. Hij heeft het allemaal te veel laten hangen: de hervormingen, maar ook zijn belofte om van de coalitie een ploeg te maken.”

Hoe brengen de twintig leden van de regering-De Croo het er vanaf? Wetstraat-watchers Dave Sinardet, Bart Eeckhout en Alain Gerlache wikken en wegen, de politieke redactie velt een eindoordeel. ‘Een beetje eerlijk blijven hè, jongens.’

De twintigkoppige regering-De Croo. Beeld Photo News

9. Ex-VUB-rector Caroline Pauwels cureert ‘zomerexpo’: ‘De sneakers die ik draag, zitten ook in de tentoonstelling’

Caroline Pauwels mag dan noodgedwongen door ziekte gestopt zijn als VUB-rector, stilzitten is niets voor haar. Zo cureerde ze de expo Summertime, and the living is easy, die vandaag start in de Brusselse Schönfeld Gallery. Het werd zoals de titel verraadt een ‘zomerse’ expo, over de nood aan traagheid, vrouwen en vrolijkheid. ‘Ik ben heel intuïtief en impulsief te werk gegaan.’

Caroline Pauwels: ‘De ­sneakers die ik draag, zitten ook in de tentoonstelling. Ze zijn met de hand beschilderd door Bénédicte ­Lobelle.' Beeld Tim Dirven

