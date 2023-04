‘De tijd van nooit meer oorlog is voorbij’: waarom we door Rusland anders naar de Belgische wapenindustrie kijken

De oorlog in Oekraïne is een historisch keerpunt. In korte tijd is er veel veranderd, waaronder onze kijk op de defensie- en wapen­industrie. Waar tot voor kort niemand met die sector geassocieerd wilde worden, lijkt dat nu helemaal gekeerd.

Ons bier en onze pralines, daar pakken we in het buitenland wat graag mee uit. Made in Belgium en iedereen mag het weten. Voor ons wapentuig, dat nochtans ook in de smaak valt bij krijgsmachten over de hele planeet, is dat niet het geval. Helemaal niet. Want wie wil zijn goede naam nu koppelen aan oorlog? In het geval van het Waalse FN Herstal, wereldleider op het vlak van pistolen en geweren, bijvoorbeeld aan de verkoop van wapens aan de Saudi’s. ‘Neen bedankt, liever niet.’

Maar sinds kort beweegt er iets. Vanaf de Russische invasie van Oekraïne wordt in de Wetstraat, zeker ter rechterzijde, steeds vaker het economisch belang van de Belgische defensie- en wapenindustrie in de verf gezet. Zo ook in een resolutie die donderdag is neergelegd in de Kamer door Open Vld. De liberalen pleiten daarin voor “een versterking” van de sector.

Hoe zit dat? “Ik vind ethiek belangrijk. Bijvoorbeeld in het debat over de zogenaamde killer robots. Maar als het over onze defensie-industrie als geheel gaat, moeten we al die misplaatste schroom nu loslaten”, zegt Open Vld-Kamerlid Jasper Pillen, de auteur van de resolutie. “Als we onze eigen bedrijven morgen opdoeken, wordt de wereld er echt geen veiligere plek op. Zo naïef mag je niet zijn.”

Pillen verduidelijkt dat het niet zijn bedoeling is om straks vliegtuigen, tanks of schepen in België te bouwen. Dat blijft werk voor de westerse grootmachten. Wel moet ons land inzetten op de bedrijven die al naam hebben. “Ik denk aan FN Herstal, maar ook onder meer aan EXAIL Robotics dat drones maakt of aan Sabca en Sonaca, die vliegtuigonderdelen fabriceren. Het doel moet zijn dat deze bedrijven Europees een referentie worden in hun vakgebied.”

Versta: als de Duitsers of Fransen straks nieuwe (dure) vliegtuigen of tanks bouwen, mogen ze voor onderdelen niet om onze bedrijven heen kunnen. Vandaag is de Belgische defensie- en wapenindustrie goed voor 16.000 jobs en een jaarlijkse omzet van 5 miljard euro.

Banken

“Wat specialisten al even zeggen, is nu voor iedereen duidelijk: het tijdperk van ‘nooit meer oorlog’ is voorbij”, vertelt Georges Heeren, specialist bij technologiekoepel Agoria en admiraal op rust. “Plots beseffen we weer dat een sterke defensiepoot nodig is om onze veiligheid te garanderen en dat we ook in staat moeten zijn om een oorlogsinspanning vol te houden.” In Oekraïne worden tot 7.000 artillerieschoten per dag gelost.

Weg lijkt het vieze geurtje dat zo lang rond de sector heeft gehangen. Weg lijken ook de ethische en budgettaire bezwaren rond grote militaire aankopen. Het beste voorbeeld hiervan komt uit Duitsland, waar uitgerekend een regering onder leiding van socialisten en groenen de ommekeer maakt. Onze oosterburgen kiezen voluit voor herbewapening, met 100 miljard euro extra voor de Bundeswehr.

Training van een Oekraïense soldaat. Beeld AFP

De defensie- en wapenbedrijven zelf zijn in maart uitgebreid gehoord in de Kamer, op zich al een teken van de veranderende tijdsgeest. Uiteraard zijn ze tevreden dat ze niet langer als ‘de slechten’ worden aanzien. Maar hiermee zijn lang niet alle obstakels van de baan, luidt het. Er blijft volgens hen koudwatervrees bij Belgische banken om te investeren en bij universiteiten om samen te werken met de industrie. In vergelijking met bijvoorbeeld de VS wordt in ons land veel meer afstand gehouden.

“Banken willen, aangemoedigd door drukkingsgroepen, zogezegd maatschappelijk verantwoord investeren. Maar de regels die ze hanteren zijn vaak heel streng. Een bedrijf dat bijvoorbeeld iets meer dan 5 procent van zijn omzet haalt uit de verkoop van motoren voor het leger zal ofwel duurdere tarieven voorgeschoteld krijgen, ofwel worden afgewezen”, zegt Heeren. “Wat ervoor zorgt dat men uitwijkt naar andere banken, niet zelden in het Midden-Oosten. Willen we dat?”

Zorgen

Vanuit vredesorganisaties wordt de politieke toenadering tot de defensie- en wapenindustrie met argusogen gevolgd.

“Veel staten gebruiken de oorlog in Oekraïne als een rookgordijn om de aanvulling, uitbreiding en modernisering van het eigen wapenarsenaal te rechtvaardigen”, staat te lezen in een recent rapport van ngo Transnational Institute. Volgens de denktank worden hierbij de bestaande regels rond wapenhandel omgebogen of genegeerd, “wat leidt tot ongebreideld militarisme en een nieuwe internationale wapenwedloop”.

Bij het Vlaams Vredesinstituut leven gelijkaardige zorgen. Directeur Nils Duquet pleit voor koelbloedigheid: “Het is heel begrijpelijk dat er nu extra budget vloeit naar de defensie-industrie. Maar laat ons niet blindweg beginnen investeren en kopen. Je moet altijd uitgaan van een grondige analyse: wat hebben we nodig? En daar moet een publiek debat over zijn. Ook bijvoorbeeld over de toekomstige export van wapens. Want bedrijven die iets ontwikkelen, zullen zich wellicht niet beperken tot de EU of NAVO.”

Het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geeft aan dat bij haar het lampje al langer brandt. Eind vorig jaar heeft ze 1,8 miljard euro vrijgemaakt om kansen voor de Belgische industrie na te jagen richting 2030. In het jargon gaat het om de Defence, Industry and Research Strategy of kortweg DIRS. Binnen deze strategie wordt onder meer deelname aan de ontwikkeling van een nieuw Europees gevechtsvliegtuig en een nieuwe Europese tank bekeken.