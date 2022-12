De terugkeer van de degelijkheid: hopelijk wordt het een trend

Mark Coenen is columnist.

“Questo è per Diego, che ci guarda dal cielo”: de zege van het kleine mannetje met zijn geniale linkerpoot werd niet alleen in Argentinië opgedragen aan dat andere kleine mannetje met een geniale linkerpoot. Deze overwinning is voor Diego, die vanuit de hemel naar ons kijkt, zong heel Napels, waar net zoals in Buenos Aires ware volksfeesten uitbraken na het laatste fluitsignaal.

Pluisje Maradona en vlo Messi zijn een antidotum tegen de voetbaldepressie waaraan Italië lijdt sinds de Europese kampioen zich niet kon plaatsten voor het WK. Het zijn alle twee halve Italianen: Maradona omdat hij in 1987 bijna op zijn eentje Napels aan een eerste en voorlopig laatste landstitel hielp, Messi omdat hij écht een halve Italiaan is. Alle twee zijn ouders hebben Italiaanse roots: zowel moeder Celia als vader Jorge. Messi’s overgrootvader Angelo emigreerde in 1883 vanuit Recanati, een kuststadje in Le Marche, naar Argentinië.

Zijn antecedenten zijn nog niet zo lang geleden grondig onderzocht: een snuggere Italiaanse journalist had opgemerkt dat in de provinciale voetbalcompetitie in Le Marche wel verdacht veel spelers met de naam Messi rondliepen en reconstrueerde de stamboom van de familie. Die bleek stevig geworteld in Italiaanse zandgrond. In 2019 kreeg Messi een uitnodiging om te gaan stemmen bij de lokale verkiezingen en Recanati wil hem al lang ereburger maken, maar Leo geeft niet thuis.

Dat een Parijse parvenu met drie doelpunten bijna roet in het eten smeet, was iedereen na de winnende penalty van Montiel meteen vergeten. De comeback van de Fransen strandde op de vuisten van Emiliano Martinez, die met zijn excentrieke stijl nogmaals bewees dat de beste keepers ter wereld eigenlijk allemaal helemaal kierewiet zijn. Niemand buiten de Franse grenzen zou met die wonderbaarlijke terugkeer opgezet geweest zijn, terwijl we anders pap lusten van een comeback kid, die uit een schijnbaar verloren positie terugvecht. Greg LeMond die in 1986 met 9 seconden verschil de Ronde van Frankrijk wint in de slottijdrit, in een rechtstreeks duel met de gedoodverfde winnaar Laurent Fignon. Als ik eraan terugdenk krijg ik nog altijd kippenvel.

Nog zeldzamer dan in de sport zijn de comebacks in de politiek, tenminste tot Connor Rousseau er zich ging mee bemoeien. De verrijzenis van Caroline Gennez is voor meer dan één reden opvallend en gaat in tegen de perceptie dat moderne politici alleen maar hitsige tafelspringers zijn. De terugkeer van de degelijkheid: hopelijk wordt het een trend.