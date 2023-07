De termijnrekening maakt comeback: hoger rendement dan klassieke spaarboekje

Belgische spaarders kiezen massaal voor een termijnrekening om hun geld meer te laten opbrengen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank die HLN heeft opgevraagd. De tegoeden op termijnrekeningen bij alle Belgische banken zijn in een jaar tijd spectaculair toegenomen. In mei van dit jaar stond er voor in totaal ruim 24,5 miljard euro geparkeerd op termijnrekeningen. Dat is het hoogste bedrag op termijnrekeningen sinds juli 2009 en een toename van ruim 20 miljard euro tegenover een jaar eerder, ofwel bijna een verzesvoudiging.

De toename in het aantal termijnrekeningen “wordt vooral gedreven door nieuwe contracten in het segment met een looptijd tot één jaar”, klinkt het bij de Nationale Bank. Zo werd in de eerste jaarhelft van 2022 gemiddeld iets meer dan 100 miljoen euro per maand in nieuwe termijnrekeningen tot één jaar gestort, terwijl dat in de eerste helft van dit jaar is opgelopen tot meer dan 5 miljard aan nieuwe volumes per maand. In mei werd zelfs voor meer dan 7 miljard euro in nieuwe termijnrekeningen met een looptijd tot één jaar gestopt.

Nog uit de cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de miljarden die naar termijnrekeningen versluisd worden, voornamelijk van de zichtrekeningen van de Belg komen. Het uitstaande bedrag op de Belgische zichtrekeningen daalde in dezelfde periode namelijk van bijna 132 miljard euro naar net geen 114 miljard euro. Een verschil van bijna 18 miljard euro. Tegelijk bleef het uitstaande volume op de klassieke spaarrekeningen nagenoeg stabiel.

Populair

De groei in termijnrekeningen is opmerkelijk. Tot dit jaar was die spaarformule op retour, met jaar na jaar een dalende populariteit. Maar de comeback van de termijnrekening heeft alles te maken met het rendement dat momenteel een stuk hoger ligt dan die op het klassieke spaarboekje – zeker in de periode waarover nu gerapporteerd wordt. Zo bedroeg het gemiddelde rentetarief op een nieuwe termijnrekening met een looptijd tot één jaar in mei vorig jaar amper 0,07 procent, terwijl dat een jaar later is opgelopen tot 2,83 procent. Ter vergelijking: voor een nieuwe rekening waarop je geld onmiddellijk opvraagbaar is – zoals een klassieke bankrekening – bedroeg de gemiddelde rente op datzelfde moment 0,07 procent.

Op een termijnrekening wordt een bepaald bedrag voor een vaste looptijd en tegen een vast rendement weggezet. Je weet dus vooraf hoeveel interest je zal ontvangen, maar tegelijk staat het geld op de termijnrekening voor de volledige looptijd vast. In tegenstelling tot een klassiek spaarboekje kan je dus niet zomaar te allen tijde aan het geld dat je op de termijnrekening plaatst. De vastgelegde rente krijg je jaarlijks uitbetaald. Op de vervaldag van de termijnrekening ontvang je uiteraard ook je ingelegde kapitaal integraal terug.

Bruto versus netto

Hoewel uit de cijfers blijkt dat voornamelijk termijnrekeningen met een looptijd tot één jaar populair zijn, kan je termijnrekeningen voor alle mogelijke looptijden afsluiten. Al moet gezegd dat de opbrengsten sterk variëren naargelang de looptijd en zeker ook de minimuminleg. Dat is het bedrag dat minstens vereist is om op de termijnrekening te storten. Wil je de opbrengst van een termijnrekening vergelijken met die van een spaarboekje, dan moet je de geafficheerde (bruto)rente verminderen met 30 procent roerende voorheffing, die je moet betalen.

Zo biedt volgens een vergelijking van spaargids.be op dit moment Izola Bank de termijnrekening aan die het meeste opbrengt, met een bruto rendement van 3,65 procent en een nettorente van 2,555 procent. Al gaat het daarbij om een termijnrekening over tien jaar, met een minimuminleg van 500 euro. De termijnrekening over één jaar met het hoogste rendement is op dit moment dan weer die van Deutsche Bank, met 3,49 procent bruto- en 2,443 procent netto-opbrengst, maar met een minimum van liefst 100.000 euro.

De eerste termijnrekening voor één jaar zonder minimuminleg is er een van MeDirect en levert 2,86 procent bruto en 2,002 procent netto op. Nog opvallend: verschillende grootbanken – zoals ING, Belfius en BNP Paribas Fortis – bieden termijnrekeningen “niet proactief” aan. Ze maken er dus geen reclame voor. Sommigen publiceren zelfs geen tarievenlijst. Volgens zakenkrant De Tijd krijgen vermogende klanten bovendien niet alleen makkelijker toegang tot termijnrekeningen bij de grootbanken, maar ook nog eens interessantere tarieven.

Wat met spaarboekje?

Of een termijnrekening voor jou een interessant alternatief is voor het spaarboekje, hangt dus af van de rente, de looptijd en de minimuminleg. Wil je vergelijken, vergeet dan ook niet dat een klassieke spaarrekening uit twee delen bestaat: de basisrente – die voor elke dag dat een bedrag op je rekening staat geldt – en de getrouwheidspremie, die alleen telt op een bedrag dat een jaar lang op je spaarboekje staat. Daarnaast hebben spaarboekjes doorgaans het voordeel dat je op de eerste schijf van 980 euro aan intresten geen belastingen hoeft te betalen.

Bovendien hebben verschillende banken de laatste weken het rendement van de klassieke spaarboekjes mondjesmaat opgetrokken. Dat was tot mei van dit jaar nog maar in mindere mate het geval. Mogelijk verschuift de populariteit van de termijnrekeningen de komende maanden dus opnieuw. Zo is volgens Spaargids het spaarboekje met het hoogste rendement momenteel bij Santander te vinden, met een rendement van 2,50 procent (1 procent basisrente en 1,5 procent getrouwheidspremie).