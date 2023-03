‘De tegenstanders van woke vliegen uit de bocht’

Het zijn boeiende tijden voor een politiek filosoof. De actualiteit staat roodgloeiend van de heikele thema’s. Patrick Loobuyck (48) over onze liberale democratie, de ‘activistische’ rechters, de Vlaamse canon en wokeness. ‘De tegenstanders vliegen uit de bocht.’

“Het publieke debat ontaardt vaak in een soort kampendiscussie”, zegt politiek filosoof Patrick Loobuyck. “Met als gevolg dat mensen tegenover elkaar komen te staan en gewoon niet meer naar elkaar luisteren. Ik zit zelf wellicht soms ook in een kamp, maar ik probeer dat toch maximaal te vermijden. Wie zich opsluit in een kamp, ziet soms nog maar de helft van de realiteit. Ik probeer aan combinatie­denken te doen, zoals ik dat noem: vaak hebben twee kanten in een discussie valabele ­argumenten.”

Als het over de liberale democratie gaat, is Loobuyck stelliger: die zal hij altijd verdedigen. Toen N-VA deze week het idee van een zogenaamd ‘volksberoep’ lanceerde, waardoor een bijzondere parlementaire meerderheid rechters van het Grondwettelijk Hof zou kunnen terugfluiten, noemde Loobucyk dat op Twitter een “tendens” naar “illiberale democratie”. “De liberale democratie is een buitengewoon goed systeem”, legt hij uit. “Als burgers zijn wij gelijk before the law en over the law. Dat wil zeggen: dankzij de democratie kunnen wij allemaal stemmen en mee bepalen welke wetten er komen, dankzij de rechtsstaat wordt erop toegezien dat die wetten niet discrimineren en geen grondrechten schenden. In een democratische rechtsstaat is iedereen in principe gelijkwaardig en zijn minderheidsgroepen beschermd tegen de tirannie van de meerderheid. Het zou goed zijn mochten politici dat systeem blijven verdedigen.”

Vindt u het N-VA-plan gevaarlijk?

“Ik zou twee dingen uit elkaar willen houden: de concrete inhoud van het voorstel en de framing ervan. Die framing is in elk geval problematisch, omdat men de rechterlijke macht verdacht maakt, en niet voor het eerst. Ook in 2018, tijdens het debat over het Marrakesh-pact, had N-VA het vaak over ‘activistische rechters’. Tegelijk wil de partij de zogenaamde ‘volkswil’ herwaarderen. Dat is een populistisch discours.”

Wat is er populistisch aan?

“Dat men spreekt over dé wil van hét volk. De volkswil bestaat niet, want het volk is verdeeld. Als je doorvraagt, zal de partij dat wel toegeven, maar het idee van dat volksberoep wordt op die manier verkocht: het volk moet in ere worden hersteld, want blijkbaar bestaan er ook vijanden van het volk. Dat doet denken aan het discours van de Hongaarse premier Viktor Orbán: die is voor verkiezingen, maar activistische rechters, journalisten en vervelende intellectuelen zijn vijanden van het volk. Dat idee stoort mij.”

Tot zover de framing. Wat met de inhoud?

“Voor zover ik dat kan beoordelen, wil men specifieke oordelen van het Grondwettelijk Hof kunnen terugdraaien. Het debat gaat niet over fundamentele politieke en burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Het zou gaan over sociale rechten. Men zou strenger willen zijn bij het toekennen van sociale woningen, en mee in rekening brengen hoelang mensen hier verblijven. Dan bots je bij toetsing door het Grondwettelijk Hof op mogelijke discriminatie. Dat wil N-VA kunnen overrulen.”

BIO • geboren op 1 oktober 1974 in Brugge • gewoon hoogleraar filosofie aan de Universiteit Antwerpen, gastprofessor aan de UGent • publiceerde onder meer Samenleven met gezond verstand (2017), Met elkaar - voor elkaar (2021) en Burgerschap (2022)

En vindt u dat oké?

“Nee, dat stoort mij ook. Men wekt de indruk dat met zo’n volksberoep allerlei problemen op sociaal-economisch vlak zomaar kunnen worden opgelost. Men zou bijvoorbeeld ook willen tornen aan het zogenaamde standstill-principe, dat verworven rechten beschermt, waardoor de inkorting van de werkloosheidsuitkering in de tijd door het Grondwettelijk Hof kan worden teruggefloten. Nog los van het principiële punt, is het niet ernstig om de indruk te wekken dat een volksberoep die problemen oplost. Dat is volksverlakkerij.”

N-VA heeft het ook gemunt op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar zitten volgens hen de activistische rechters.

“Het Europees Hof gaat zeer behoedzaam om met de soevereiniteit van de landen. Als het bijvoorbeeld over godsdienstvrijheid gaat, of over levensbeschouwelijke symbolen voor ambtenaren: telkens laat het Hof de individuele lidstaten een marge om zelf hun beleid te bepalen. Zolang er maar geen discriminatie is. Je mag levensbeschouwelijke symbolen voor ambtenaren toelaten of verbieden, maar je mag niet alléén de hoofdboek verbieden, bijvoorbeeld. En of je bedienaren van de erediensten financiert, mag je ook zelf kiezen.”

Maar daar gaat het hier niet over.

“Nee, de N-VA heeft duidelijk de mosterd gehaald bij socioloog Mark Elchardus, die in zijn boek Reset voor het volksberoep pleit. Het is opmerkelijk hoe identiek de voorstellen zijn. Elchardus verwijst naar artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het folterverbod. Je mag mensen niet folteren of onmenselijk behandelen. Daaruit puurt het Europees Hof het oordeel dat je mensen die in ons land aankomen, in menswaardige omstandigheden moet opvangen. Opvang en onderdak bieden, met andere woorden.”

En dat doen we niet.

“Nederland weigerde onlangs om een asielzoeker naar België te sturen omdat er geen garantie was op menswaardige behandeling. Erg gênant. Het is geen actieve foltering om mensen op straat te laten slapen, maar door niets te doen kun je iemand ook onmenselijk behandelen. Elchardus wil ook waardige opvang voor iedereen, maar toch vindt zowel hij als de N-VA dat het Europees Hof artikel 3 te activistisch interpreteert. Terwijl die uitspraak van het Hof logisch is. Al moeten we ook de instroom proberen te beheersen.”

Daar is de combinatiedenker weer.

“Juist. Migratie is ethisch een lastige kwestie. De wereld is een feodaal systeem. Tijdens de feodaliteit werden je kansen bepaald door de plek van je geboorte. Op wereldvlak is dat nog altijd zo. En dat opent perspectieven voor politieke filosofen om, in het streven naar een rechtvaardiger wereld, te pleiten voor meer open grenzen. Aan de andere kant bestaat er ook het recht van een soevereine staat om onderlinge solidariteit te organiseren. Dat vergt een afbakening. Wij zijn het OCMW van de wereld niet: ik aanvaard dat argument.”

Beeld Wouter Van Vooren

Maar de hele wereld kómt toch nooit naar hier?

“Nee, maar er kunnen wel veel mensen komen. En wij kunnen niet voor iedereen zorgen zoals we voor elkaar zorgen. Maar nogmaals: dit is ethisch een zeer lastige kwestie.”

Hoe kijkt u naar de impact die Elchardus vandaag op het debat heeft?

“Hij is altijd al een belangrijke intellectueel geweest. Maar nu heeft de N-VA hem helemaal binnengehaald. Elchardus was altijd ook een gemeenschapsdenker, nu heeft hij toch een omslag gemaakt waardoor hij zich beter thuisvoelt bij conservatieve partijen, terwijl hij vroeger dicht bij links stond.

“Mijn probleem met hem is dat hij geen combinatiedenker is. Hij is compleet blind voor discriminatie en ongelijkheid, en heeft alleen nog maar kritiek op een bepaalde multiculturele elite die de problemen ontkent, en op de wokers.”

In een interview met De Morgen onlangs had hij het wél over discriminatie, hoor.

“In zijn boek Reset rept hij er niet over. En in dat interview zei hij ook dat hij ‘op missie’ is. Zo ziet hij dus maar de helft van de realiteit. Op een N-VA-congres had hij het over twee groepen die de democratie bedreigen: klimaatactivisten en wokers. En dat nadat in de VS het Capitool werd bestormd, na de Rijksburgers met plannen voor een coup in Duitsland, na de waarschuwing van onze staatsveiligheid dat we behalve voor jihadisten ook op onze hoede moeten zijn voor extreemrechts geweld. Dan zijn klimaatactivisten toch peanuts?”

Hoe kijkt u naar het debat over woke?

“Aanvankelijk vond ik dat we dat in de gaten moesten houden: ik sta achter de strijd voor meer sociale rechten, maar wilde alert blijven voor uitwassen. Als mensen met bepaalde opvattingen of kenmerken − oudere blanke heteromannen, bijvoorbeeld − niet meer vrij kunnen spreken, is dat bedreigend voor een open debat. Maar wij kunnen vrij spreken. Dus nu is mijn hoofdstelling toch dat de tegenstanders van woke compleet uit de bocht vliegen. Dries Van Langenhove noemt zelfs Bart De Wever woke. En Rik Torfs doet vaak alsof hij niets meer mag zeggen. Wat niet klopt. De teneur tegen woke is te hysterisch.”

En hysterie is aan u niet besteed.

“Nee, dan gaat er snel een rood lichtje branden. Door iets ‘woke’ te noemen, slaat men het debat dood. Het is een nieuw vijandbeeld. Wokers zijn de nieuwe moslims. In mijn boek Samen­leven met gezond verstand, uit 2017, stond een heel hoofdstuk over moslims, omdat velen vonden dat we onszelf niet meer konden zijn door de islam, dat we onderworpen zouden worden. Vandaag hoor je dat over woke. Geen wonder dat N-VA-voorzitter Bart De Wever er een boekje over geschreven heeft. Ook op dat punt volgt hij Elchardus.”

Over moslims is Elchardus relatief positief.

“Ja, en destijds heeft hij dat boek van mij negatief gerecenseerd, omdat hij vond dat ik te positief was over moslims. Terwijl het duidelijk is dat ook moslims, net zoals christenen dat hebben gedaan, volop seculariseren. Maar met woke is er dus al een nieuw debat dat mensen vastzet in kampen. We moeten die tegenstelling overstijgen: je kunt de wereld niet opdelen in ‘wokers’ versus ‘vrijheidsstrijders’. Al kunnen er wel problemen zijn. Ook onze universiteiten staan voor dit debat. Op mijn Universiteit in Antwerpen kwam een lezingenreeks met Griet Vandermassen onder vuur te liggen. Er gingen ook in Vlaanderen al stemmen op om bijvoorbeeld Kant niet meer te lezen.”

Wat scheelt er met Kant, toch een van de grootste filosofen aller tijden?

“Hij leefde in de 18de eeuw en had racistische en vrouwonvriendelijke opvattingen. Maar ik vind dat je hem juist wel moet lezen. Zo kun je erop wijzen hoe men in die tijd dacht. Neem John Stuart Mill, de liberale filosoof uit de 19de eeuw: die was voor vrouwenstemrecht, maar tegen universeel enkelvoudig stemrecht. Je zou kunnen zeggen dat hij geen volbloed democraat was, tot je weet waaróm hij tegen was. Hij was bang van de tirannie van de ongeletterde meerderheid en vond: eerst leerplicht, dan stemrecht.”

Zelfs Hannah Arendt, die in de 20ste eeuw leefde, is niet de heilige die men soms van haar maakt. Zij stond niet achter de burgerrechtenbeweging in de VS.

“Hannah Arendt vond segregatie niet altijd slecht. Maar je vindt ook citaten van Karl Marx waarbij je vandaag vragen kunt stellen, hoor. Marx vond dat Engeland een belangrijke rol te spelen had in India, om ervoor te zorgen dat de Turken of anderen het land niet zouden koloniseren. Alle liberale denkers worden tegenwoordig gedekoloniseerd, zoals dat heet, maar Marx niet. Terwijl zijn opvattingen even problematisch waren op sommige punten. Nu moet je filosofen nooit heilig verklaren. Marx niet. Hannah Arendt niet. Kant niet.”

Beeld Wouter Van Vooren

Even terug naar de N-VA. De partij wil ‘aanzetten tot haat’ uit het strafrecht halen.

“Ook daarvoor halen ze de mosterd bij Elchardus. Terwijl ik hier toch een inconsequentie zie. Elchardus vindt dat de democratie haar werk moet kunnen doen. En dat aanzetten tot haat strafbaar is, hebben wij democratisch beslist. Vanuit de democratische logica moet je dat dus aanvaarden. Idem dito voor de negationisme- en seksismewet. Het is opvallend dat N-VA die negationismewet wel wil behouden. Dat is inconsistent. Ik heb zelf meer problemen met de negationismewet dan met een verbod op het oproepen tot haat.”

Wat met de ingrepen in het oeuvre van Roald Dahl?

“Die boeken werden niet gecanceld, of gecensureerd of wat dan ook.”

Bepaalde woorden wel.

“In de editie waarmee de uitgever uit commercieel motief een breed publiek wil bereiken. Maar de originele edities worden ook uitgegeven. Dus je kunt nog altijd lezen wat je wilt.”

Sensitivityreaders zoeken naar passages die lezers zouden kunnen kwetsen of beledigen. Zijn we daar niet te veel mee bezig? Je mag toch beledigen? En er bestaat toch geen recht om niet beledigd te worden?

“Klopt, je mag beledigen, zolang het geen smaad of eerroof is. En het is niet gepast dat ik naar uw baas ga als u mij kwetst, om maatregelen te eisen. Zo werkt het niet, natuurlijk. Je moet dingen kunnen zeggen en een boek kunnen schrijven om mensen te choqueren, maar je moet ook een boek kunnen schrijven waarin je zo weinig mogelijk mensen tegen de borst stuit. Ik zou niet doen wat de uitgever van Dahl deed, maar cancelen is het niet.”

Maar we gaan toch geen herschreven editie van Kant publiceren?

“Dat idee is al wel geopperd. Dat we expliciet moeten maken wat Kant bedoelde, onder meer. Als hij schrijft dat mensen nooit louter als middel mogen worden gebruikt, bedoelt hij in eerste instantie: de witte mannen. Alleen die waren gelijk voor Kant – mannen vond hij rationeel, vrouwen emotioneel. Maar je moet van die teksten van Kant afblijven. Je moet ze begrijpen, en uitleggen. Alles in zijn tijd zien. Wij hebben in België pas vrouwenstemrecht sinds 1948. Vrouwen kunnen hun economische onafhankelijkheid pas ten volle beleven sinds de jaren 70.”

En tot dan vonden psychiaters homoseksualiteit nog een mentale afwijking.

“Precies. Allemaal redelijk recente ontwikkelingen. Wij zijn in de ogen van Kant en andere verlichtingsdenkers allemaal vreselijk woke geworden.”

Ander onderwerp: wat vindt u van de burgerpanels, zoals de organisatie We Need To Talk die nu wil organiseren over partijfinanciering?

“Er bestaat een tendens om te experimenteren met nieuwe vormen van democratische beslissingsmethodes, waaronder burgerpanels. Wat mij daarbij opvalt, is dat men daarbij vertrekt van een zeer negatieve analyse van de huidige democratie: die zou ziek zijn, niet meer in staat om op lange termijn te denken, verlamd, en ga zo maar door − en de oplossing zou dan bestaan in het organiseren van gelote burgerpanels. Het zal u niet verwonderen dat ik ook daarover een veeleer genuanceerde mening heb.”

Legt u die maar uit.

“Tegenstanders reageren ook hier weer soms te hysterisch, vind ik. Maar de voorstanders verwachten er te veel van, en dat is ook verkeerd. Als je bijvoorbeeld echt gelooft dat je het klimaatvraagstuk zult kunnen oplossen door burgerpanels te organiseren, dan zakt mijn broek toch af. Die methode staat niet in verhouding met het probleem. Maar het is niet verkeerd om burgers te betrekken bij beslissingen, of om nieuwe informatiekanalen te zoeken. Ik heb in Genk onlangs zelf een panel begeleid over ­samenleven in diversiteit.”

Op lokaal niveau zal dat best boeiend zijn.

“Dat vond ik ook. Voor de mensen zelf was het ook vormend. En niemand vertelde hen dat zij de beslissingen zouden nemen. Het gevaar van burgerpanels is dat de deelnemers de illusie zouden kunnen krijgen dat zij wél beslissingen mogen nemen. Als de politiek hen dan niet volgt, voelen ze zich bedrogen. Ik ben niet tegen discussies, laat in de samenleving maar van alles borrelen en gebeuren, maar behoud wel het primaat van de politiek. Het is aan verkozen politici om knopen door te hakken.”

Beeld Wouter Van Vooren

Gelote burgers kunnen niet weggestemd worden. En dat is een probleem.

“Dat is zo. Je leest weleens dat die afwezigheid van verkiezingsdruk positief zou zijn, dat je op die manier de democratie zou kunnen vernieuwen, door mensen te laten delibereren zónder de hete adem van de kiezer in de nek. Maar je kunt de democratie niet vernieuwen door ondemocratisch te worden. De sanctionering door de kiezer is essentieel.”

Hebben voorstanders van gelote burger­panels geen wat te romantisch beeld van de mogelijkheid om een consensus te bereiken?

“Impliciet denken de initiatiefnemers misschien dat als je mensen samenzet de oplossing tevoorschijn zal komen die zij zelf willen. Men kan er ook voor zorgen dat de juiste experts worden aangeduid om die panels te begeleiden, zodat het panel dat door henzelf gewenste resultaat zal bereiken. Daarvoor moeten we beducht zijn.

“Tegelijk zit er wat mij betreft een veeleer populistisch beeld achter. Ik stel het nu wat karikaturaal voor, maar men gaat ervan uit dat de politieke kaste er niets van bakt, en dat gewone burgers op basis van hun gezond verstand de problemen wel kunnen aanpakken. Ik ben niet tegen burgerpanels, maar opnieuw: zodra het activistisch wordt, ziet men de eigen blinde vlekken niet meer.”

U bent zelf ook activistisch op één thema: u strijdt al jaren voor de vervanging van de verschillende vakken levensbeschouwing in het Gemeenschapsonderwijs door één vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie: LEF.

“Ja, daar ben ik op een missie, om het met Elchardus te zeggen. En ik merk ook bij mijzelf dat ik geneigd ben om te negatief te zijn over de bestaande vakken levensbeschouwing. Ik ben nog altijd voor LEF, maar ben graag bereid om toe te geven dat er bijvoorbeeld in het islamonderwijs een gunstige evolutie aan de gang is. Ik was lang bedroefd over het lage niveau: er waren geen goede leerkrachten of leerboeken. Maar dat is verbeterd. Ook de interculturele dialoog wordt belangrijker. Misschien door de hete adem van LEF.”

Dat het Gemeenschapsonderwijs een vak burgerschap wil invoeren ten koste van een uur geschiedenis, is geen cadeau voor uw idee.

“Nee, dat vind ik wat lastig. Ik vind het goed dat er eindelijk vakgebonden eindtermen zijn voor burgerschap. Vroeger was dat vakoverschrijdend, en kon men er zich van afmaken met een debatje over de democratie in een of andere les. Ik vind dat we de democratie echt moeten uitleggen aan jongeren, het is de taak van het onderwijs om te informeren en emanciperen. Dus dat burgerschap als eindterm aan een vak verbonden wordt, vind ik goed. Maar nu zitten de onderwijskoepels met de handen in het haar.”

Ze zouden één uur levensbeschouwing ­moeten vervangen door dat burgerschap.

“Zo heeft men dat in de Franse gemeenschap gedaan. Het heeft ook voorgelegen tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen, op initiatief van de liberalen. Maar door een lek op Doorbraak.be is het publiek geworden, en afgevoerd wegens controversieel. Maar volgens sommigen is er toch een uitweg. Sinds de overheveling van onderwijs naar de gemeenschappen, bij de staatshervorming in 1988, bepaalt de grondwet dat officiële scholen levenbeschouwelijke vakken moeten aanbieden. Er staat niet dat alle kinderen die vakken moeten volgen.”

En wat is dan de uitweg?

“Dat scholen die vakken aanbieden, maar op vrijdagavond, of woensdag na de middag. En dat de twee uren in het curriculum vrijgemaakt worden voor Levenbeschouwing, Ethiek en Filosofie. Dat zouden alle scholieren dan samen volgen. Er zijn grondwetspecialisten die zeggen dat het zo zou kunnen. Maar mijn voorstel is nog drastischer: dat van die levensbeschouwelijke vakken moet uit de grondwet. Het is erin gekomen onder druk van de katholieken, die bang waren dat godsdienst zou sneuvelen in het officiële onderwijs.”

Dan wilt u ook een soort volksberoep?

“Nee. Ik ben tegen het volksberoep. Ik aanvaard uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Die mogen niet ongedaan gemaakt worden door een meerderheid in het parlement. De rechter heeft het laatste woord. Maar ik wil dit niet van rechters laten afhangen. Het moet uit de grondwet, en dat kan via de geijkte procedure en met de benodigde meerderheden.”

Maar Vlaanderen kan dat niet.

“Nee, er doet zich op dat punt een bestuurlijke anomalie voor: Vlaanderen is bevoegd voor onderwijs, maar de grondwet is federale materie. De grondwet dient om democratisch debat mogelijk te maken, niet om de democratie buitenspel te zetten. En dat gebeurt wel als het over levensbeschouwelijk onderwijs gaat. Die vakken betonneren in de grondwet was een fout idee.”

Maar dat zegt de N-VA dus ook over die sociale rechten.

“Welnu, dan moeten ze de grondwet proberen te wijzigen, en daarvoor een meerderheid zoeken. Dat kan, dat is een democratisch proces. Rechters overrulen is dat niet.”

Beeld Wouter Van Vooren

Over geschiedenis gesproken: wat vindt u van de canon? Die komt er binnenkort aan, en ondertussen hebben we Het verhaal van Vlaanderen al op de VRT.

“Dat is nog een interessant punt. Ik heb mij geërgerd aan de mensen die zo gecrispeerd hebben gereageerd op Het verhaal van Vlaanderen. Zelfs historicus Bruno De Wever deed dat in De afspraak. Het stond van tevoren vast dat hij daar niet aan zou meewerken, zei hij. Ik vind dat niet ernstig. Het verhaal van Vlaanderen is nu juist waarvoor de openbare omroep bestaat, niet voor een of andere dansshow op zaterdagavond. De openbare omroep moet mensen goed informeren op een interessante en laagdrempelige manier.”

Maar liefst niet in het Antwerps.

“Nee, ik vind het ook merkwaardig dat Tom Waes geen mooi Nederlands spreekt. Dus dat is een legitieme klacht. Maar het programma zelf ter discussie stellen vind ik vreemd. Ik heb geen probleem met een programma over onze geschiedenis. Dat er over bepaalde dingen wordt gediscussieerd, bijvoorbeeld over het ontbreken van Jan Breydel in de aflevering over de Guldensporenslag, maakt het nog boeiender. Het programma zet mensen aan om met elkaar over geschiedenis te praten. En het is een tv-programma, geen wetenschappelijke conferentie.”

Maar het wordt politiek gebruikt om aan Vlaamse natievorming te doen.

“Dat zal wel. En dan, wat is het probleem daarmee? De Ronde van Vlaanderen wordt ook politiek geïnstrumentaliseerd. Moet je als renner dan zeggen dat je niet meer meedoet? Nee, toch? En de Rode Duivels, die spelen dezelfde rol voor België. Er bestaat nu eenmaal zoiets als banaal nationalisme, een gemeenschapsgevoel dat wij als Vlamingen met elkaar delen. De meesten onder ons supporteren voor Wout van Aert. En het weerbericht op de VRT begint niet met de neerslag in Marseille. Echt, ik begrijp die gecrispeerdheid niet.”

Wat met het cordon sanitaire, om nog één keer naar Elchardus te verwijzen? Dat mag wat hem betreft in 2024 lokaal op de schop.

“Politieke partijen moeten vrij zijn om coalities te vormen met wie ze willen. Maar je moet niet met zo’n partij een coalitie vormen om ze per se ook eens aan de macht te laten.”

Maar coalities met het VB zouden u niet hysterisch maken? Want ze komen eraan.

“Het zou kunnen, ja, dat het zover is in 2024. Maar ik zou het toch liever niet hebben. Er blijven een aantal fundamentele problemen met die partij. En door met voorzitter Tom Van Grieken in diens podcast aan tafel te gaan, heeft Elchardus die partij − hoe je het ook draait of keert − een zekere legitimiteit gegeven. Als ze bestuurt, zal het met de N-VA zijn, neem ik aan. En dat zou mij zwaar ontgoochelen. Als fatsoenlijke partij doe je dat niet.”